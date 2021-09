SHEIN kondigt SHEIN X ROCK THE RUNWAY aan met de FW2021 collectie

WAT: Internationaal e-commerce merk voor online winkelen SHEIN presenteert SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021– een opwindend hybride speciaal evenement dat een deel muziekconcert is, vermengd met vernieuwende gechoreografeerde dansen in een niet-traditionele modeshow. SHEIN wil een one-stop bestemming voor fashionista's creëren om indiemuziek, wereldwijde supersterren, danschoreografen en entertainment te ontdekken via dit onvergetelijke mode-evenement. SHEIN's ROCK THE RUNWAY zal ook helpen bij de ondersteuning en bewustmaking van en donaties voor het National Action Network, één van de belangrijkste burgerrechtenorganisaties in de VS, met afdelingen in de hele Verenigde Staten, en Youth Emerging Stronger , om een mooie toekomst opbouwen voor en dakloze en pleegjongeren. SHEIN doneert $ 350.000 aan beide goede doelen.

Het virtuele evenement zal 5 even individuele segmenten omvatten, waarin op unieke wijze stijlvolle trends voor de SHEIN-collecties voor herfst en winter 2021 worden getoond, terwijl er dynamische optredens zijn van bekende muzikale gasten. Om de SHEIN X Challenge te vieren (waarvan de finale werd uitgezonden op 12 september 2021 via YouTube), zal de show ook de ontwerpen van de 5 beste finalisten laten zien tijdens het SHEIN X Segment.

De volgende artiesten zullen optreden Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Werk van de volgen choreografen zal te zien zijn: RETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ ASSISTENT CHOREOGRAFEN: CHOREOGRAAF - CALVIT HODGE ANTHONY KIN ASSISTENT CHOREOGRAAF: SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERS CHOREOGRAAF - ALEX CHUNG JAMES HERRON ASSISTENT CHOREOGRAAF: JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS CHOREOGRAAF: BRYA WOODS CHOREOGRAAF: CRYSTAL ALYSIA ASSISTENT CHOREOGRAAF: CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS CHOREOGRAAF - TAYLOR THOMAS



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISS CHOREOGRAFEB - TABITHA EN CHOREOGRAAAF - ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" ASSISTENT CHOREOGRAFEN:

JASMINE MASON, JOE TULIAO

WANNEER: 26 september 26 2021 om 23:00 CEST

WAAR: SHEIN's gratis app en ook op SHEIN's officiële YouTube, Twitter, Instagram en Facebook

Over SHEIN:

SHEIN, opgericht in 2008, is een fast-fashion e-retailer met een wereldwijd netwerk dat zich over 220 landen en regio's uitstrekt. Bij SHEIN hechten we niet de meeste waarde aan onze kleding, maar aan het assortiment. Daarom voegen we dagelijks 1000 nieuwe modeartikelen toe en verwennen we onze klanten met een duizelingwekkende selectie trendy dameskleding die ze naar hartelust kunnen mixen en matchen. We doen dit omdat we geloven dat de kleding die we dragen onze persoonlijkheid weerspiegelt en we de hedendaagse vrouw in staat willen stellen haar individualiteit te verkennen en uit te drukken. Met de overvloed aan keuze die we bieden, kunnen onze klanten op unieke wijze de perfecte look creëren die hun individualiteit weerspiegelt. Simpel gezegd, wij helpen u om uzelf te creëren. Om meer te weten te komen over SHEIN volgt u ons op shein.com, instagram.com/sheinofficial en youtube.com/shein.

OverYouth Emerging Stronger (YES):

Sinds 1985 heeft Youth Emerging Stronger (YES) dakloze jongeren van 12 tot 24 jaar geholpen, door ervoor te zorgen dat zij de vaardigheden en gedragspatronen hebben om hun passies en dromen te verwezenlijken op het gebied van onderwijs, werk, en veilige, stabiele huisvesting; en dat alles terwijl zij doorlopend geestelijke gezondheidstherapie krijgen. YES geeft hun de kracht om te vechten tegen de systemische ongelijkheden die hun gezinnen onevenredig zwaar hebben belast, en biedt hun de mogelijkheid om te groeien en zelfvoorzienende leden van de gemeenschap te worden. Voor meer informatie over YES kunt u terecht op www.YouthEmergingStronger.Org.

