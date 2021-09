Spoločnosť SHEIN oznámila udalosť SHEIN X ROCK THE RUNWAY, na ktorej bude prezentovať kolekciu FW2021

ČO: Medzinárodná značka elektronického obchodovania SHEIN predstavuje udalosť SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021 - pútavú hybridnú špeciálnu udalosť, ktorá kombinuje hudobné vystúpenia s inovatívnymi tanečnými choreografiami. Výsledkom je netradičná módna prehliadka. Ako výhradný cieľ módnych nadšencov si spoločnosť SHEIN kladie za cieľ usporiadať nezabudnuteľné módne podujatie, na ktorom budú mať návštevníci možnosť objavovať nezávislú hudobnú scénu, svetové hviezdy, tanečných choreografov a zábavu. Akcia spoločnosti SHEIN ROCK THE RUNWAY tiež pomôže podporiť, zvýšiť povedomie a získať príspevky v prospech organizácie National Action Network, jednej z popredných organizácií pre občianske práva v Spojených štátoch s pobočkami po celom ich území, a v prospech organizácie Youth Emerging Stronger, ktorá sa usiluje o vytvorenie lepšej budúcnosti pre mládež v pestúnskej výchove a mládež bez domova. Spoločnosť SHEIN obom charitatívnym organizáciám venuje 350 000 dolárov.

Virtuálna udalosť sa bude skladať z piatich individuálnych segmentov, ktoré budú jedinečným spôsobom prezentovať štýlové módne trendy kolekcií SHEIN pre jeseň a zimu 2021 v sprievode dynamických vystúpení známych hudobných hostí. Na oslavu súťaže SHEIN X Challenge (ktorej finále odvysielali 12. septembra 2021 prostredníctvom YouTube) bude na akcii v rámci segmentu SHEIN X predstavená tiež pätica finalistov - návrhov z tejto súťaže.

Hudobné vystúpenia Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Choreografi RETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ CHOREOGRAFI ASISTENTI: CHOREOGRAF - CALVIT HODGE ANTHONY KIN ASISTENTKA CHOREOGRAFA : SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERS CHOREOGRAF - ALEX CHUNG JAMES HERRON ASISTENTKA CHOREOGRAFA : JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS CHOREOGRAF: BRYA WOODS CHOREOGRAF: CRYSTAL ALYSIA ASISTENT CHOREOGRAFA: CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS CHOREOGRAF - TAYLOR THOMAS



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISS CHOREOGRAFI - TABITHA AND CHOREOGRAF - ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" ASISTENTI CHOREOGRAFA:

JASMINE MASON, JOE TULIAO

KEDY: 26. SEPTEMBRA 2021 o 14:00 PST

KDE: Bezplatná aplikácia SHEIN ako aj oficiálny YouTube, Twitter, Instagram a Facebook spoločnosti SHEIN

O spoločnosti SHEIN:

Spoločnosť SHEIN bola založená v roku 2008 a prevádzkuje globálnu sieť e-shopov s rýchlou módou, ktorá pokrýva 220 krajín a regiónov. V spoločnosti SHEIN nekladieme dôraz len na oblečenie, ale i na jeho výber. Preto denne odporúčame 1000 nových módnych kúskov a hýčkame našich zákazníkov, ktorí si kúpia ponúkanú trendovú dámsku konfekciu, ktorú môžu kombinovať podľa vlastného uváženia. Robíme to preto, že veríme, že oblečenie, ktoré nosíme, odráža našu osobnosť, a chceme dnešným ženám umožniť objavovať a vyjadrovať svoju jedinečnosť. Vďaka bohatému výberu, ktorý poskytujeme, si naši zákazníci môžu vytvoriť dokonalý vzhľad, ktorý odráža ich individualitu.Jednoducho povedané, pomáhame vám, aby ste boli sami sebou. Ak sa o spoločnosť SHEIN chcetedozvedieť viac, sledujte nás na shein.com, instagram.com/sheinofficial a youtube.com/shein.

O organizácii Youth Emerging Stronger (YES):

Organizácia Youth Emerging Stronger (YES) od roku 1985 pomáha mladým ľuďom vo veku 12-24 rokov bez domova a zabezpečuje im zručnosti a výchovu, ktoré im umožnia realizovať ich vášne a sny v oblasti vzdelávania, zamestnania a bezpečného a stabilného bývania, a zároveň im poskytuje priebežnú terapiu v oblasti duševného zdravia. YES im dáva možnosť bojovať proti systémovým nerovnostiam, ktoré ich rodinám spôsobujú neprimerané problémy, a poskytuje im možnosť rozvíjať sa a stať sa sebestačnými členmi komunity. Ďalšie informácie o organizácii YES nájdete na adrese www.YouthEmergingStronger.Org.

