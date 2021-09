SHEIN ANUNCIA SHEIN X ROCK THE RUNWAY con la colección FW2021

¿QUÉ? SHEIN, la marca internacional de comercio electrónico para compras en línea, presenta SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021, un emocionante evento especial híbrido que es una mezcla de concierto musical con innovadores bailes coreografiados en un espectáculo de moda no tradicional. Como destino integral para fashionistas, SHEIN busca crear un espacio que lo tenga todo para descubrir música indie, superestrellas globales, coreógrafos de danza y entretenimiento a través de este inolvidable evento de moda. El ROCK THE RUNWAY de SHEIN también ayudará a apoyar y aumentar la concientización y las donaciones en beneficio de National Action Network, una de las principales organizaciones de derechos civiles en el país, con capítulos en todo Estados Unidos, y a Youth Emerging Stronger que construye futuros brillantes para la juventud en adopción o sin hogar. SHEIN donará USD 350.000 a ambas organizaciones benéficas.

El evento virtual incluirá cinco segmentos igualmente individuales que mostrarán, de una manera única, las tendencias modernas para las colecciones otoño-invierno 2021 de SHEIN, a la vez que contará con presentaciones dinámicas de reconocidos invitados musicales. Para celebrar el SHEIN X Challenge (que transmitió su final el 12 de septiembre de 2021 a través de YouTube), el programa también contará con los diseños de los cinco finalistas más importantes durante el segmento SHEIN X.

Presentaciones musicales destacadas Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Coreógrafos destacados RETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ COREÓGRAFOS AUXILIARES: COREÓGRAFO: CALVIT HODGE ANTHONY KIN COREÓGRAFA ASISTENTE: SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERS COREÓGRAFO: ALEX CHUNG JAMES HERRON COREÓGRAFA ASISTENTE: JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS COREÓGRAFA: BRYA WOODS COREÓGRAFA: CRYSTAL ALYSIA COREÓGRAFO ASISTENTE: CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS COREÓGRAFO: TAYLOR THOMAS



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISS COREÓGRAFOS: TABITHA Y COREÓGRAFO: ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" COREÓGRAFOS AUXILIARES:

JASMINE MASON, JOE TULIAO

¿CUÁNDO? 26 de septiembre de 2021 a las 2:00 p. m., hora del Pacífico

¿DÓNDE? Aplicación gratuita de SHEIN, así como en las cuentas oficiales de SHEIN en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook

Acerca de SHEIN:

Fundado en 2008, SHEIN es un minorista electrónico de moda rápida con una red global que abarca 220 países y regiones. En SHEIN elevamos la categoría no solo de nuestra ropa sino de la posibilidad de elegir. Es por eso que incorporamos 1.000 nuevos artículos de moda a diario, consintiendo a nuestras clientas con una fantástica selección de vestuario femenino de moda que pueden combinar a su gusto personal. Hacemos esto porque creemos que la ropa que usamos refleja nuestras personalidades y queremos empoderar a las mujeres de hoy para que exploren y expresen su individualidad. Con la abundancia de opciones que ofrecemos, nuestras clientas pueden elaborar como les plazca esa apariencia perfecta que refleje su individualidad. En pocas palabras, te ayudamos a crearte. Para conocer más acerca de SHEIN, síguenos en shein.com, instagram.com/sheinofficial y youtube.com/shein.

Acerca de Youth Emerging Stronger (YES):

Desde 1985, Youth Emerging Stronger (YES) ha atendido a jóvenes sin hogar de 12 a 24 años, asegurando que tengan las habilidades y la mentalidad comportamental para hacer realidad sus pasiones y sueños en las áreas de educación, empleo y vivienda segura y estable; todo esto, mientras se les ofrece terapia continua de salud mental. YES los empodera para luchar contra las desigualdades sistémicas que imponen desafíos desproporcionados a sus familias y les proporcionan la capacidad de crecer y convertirse en miembros autosuficientes de la comunidad. Para conocer más acerca de YES, visite www.YouthEmergingStronger.Org.

