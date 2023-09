SHEIN PRESENTA LE SUE COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO 2023 NELLA SFILATA DI MODA IN DIRETTA STREAMING "SHEIN LIVE: FRONT ROW"

La sfilata di moda sarà co-presentata dall'acclamata attrice e influencer Teala Dunn con la partecipazione straordinaria dello stilista di celebrità EJ King.

LOS ANGELES, 22 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Il 24 settembre SHEIN, un marketplace integrato di moda e lifestyle di portata globale, presenterà i capi di nove delle sue nuove collezioni per la stagione Autunno/Inverno in occasione di uno speciale episodio del suo programma di sfilate in diretta streaming con opportunità di acquisto; SHEIN Live: Front Row. La diretta streaming, che durerà tre ore, sarà tenuta dall'attrice e influencer Teala Dunn insieme alla presentatrice di SHEIN Renee Ariel con la partecipazione dello stilista di celebrità EJ King, come ospite speciale.

Alle 17:00 ET di domenica, i fan potranno assistere alla sfilata tramite l'App SHEIN, nonché dalle pagine @sheinofficial e @sheinus su Facebook, X, YouTube e Instagram. I partecipanti potranno vedere in anteprima gli ultimissimi stili di moda per tutte le tipologie di fisico e per tutte le occasioni; dall'abbigliamento da ufficio ai capi da indossare per un aperitivo o una serata romantica. I capi di abbigliamento che verranno sfoggiati durante SHEIN Live: Front Row fanno parte delle seguenti nove nuove collezioni: Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, "It" Girl, Boho Glam, Fits For All e SHEIN X.

"SHEIN è stata fondata col proposito di rendere la moda accessibile a tutti e siamo entusiasti di poter offrire a tutti i fan, tramite SHEIN Live: Front Row, l'opportunità straordinaria di immergersi nel mondo della moda assistendo alla sfilata da un posto in prima fila", ha affermato George Chiao, presidente di SHEIN U.S. "In occasione di questo evento virtuale presenteremo il nostro vastissimo assortimento di capi di abbigliamento per la stagione Autunno/Inverno, dando ai fan l'opportunità di acquistare capi che passeranno direttamente dalla passerella ai loro armadi".

Nel corso della sfilata verranno elargiti in totale ben 10 milioni di punti SHEIN esclusivamente sull'App SHEIN che saranno disponibili per gli appassionati del marchio in tutto il mondo il 24 settembre.

SHEIN invita i fan a condividere i propri look presentati in SHEIN Live: First Row sui social media utilizzando i tag @sheinofficial e @sheinus e gli hashtag #FrontRowLive, #SHEINFW23 e #SHEINforAll.

Informazioni su SHEIN:

SHEIN è un marketplace integrato di portata globale che offre categorie estese di articoli di moda e lifestyle che spaziano dai capi di abbigliamento a marchio SHEIN a prodotti di una rete globale di rivenditori al dettaglio; tutti a prezzi accessibili. SHEIN, la cui sede centrale è ubicata a Singapore, rimane fedele al proprio proposito di rendere la bellezza della moda accessibile a tutti per mezzo del suo modello di produzione on-demand ineguagliato nel settore che implementa sin dal 2012, per un settore più smart e pronto per il futuro. Per ulteriori informazioni su SHEIN visitare www.SHEINgroup.com.

Contatto per la stampa:

Kate Fosha

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2218400/SHEIN_LIVESTREAM_LOGO_FRONTROW_BLACK_Logo.jpg

SOURCE SHEIN