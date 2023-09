SHEIN PRÉSENTE SES COLLECTIONS AUTOMNE/HIVER 2023 LORS D'UN DÉFILÉ DE MODE RETRANSMIS EN DIRECT, C'EST LE SHEIN LIVE: FRONT ROW

Le défilé de mode sera co-animé par la célèbre actrice et influenceuse Teala Dunn et aura pour invité d'honneur le styliste EJ King.

LOS ANGELES, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 24 septembre, SHEIN , SHEIN, une place de marché mondiale intégrée qui propose des articles de mode et de style de vie, présentera des pièces issues de neuf de ses nouvelles collections automne-hiver dans le cadre d'un épisode spécial de son émission en ligne. C'est SHEIN Live: Front Row. Le livestream, qui durera trois heures, sera co-animé par la célèbre actrice et influenceuse Teala Dunn et l'animatrice de SHEIN Renee Ariel . Le styliste de renom EJ King fera également une apparition spéciale.

Dimanche, à 17 heures (heure de l'Est), les fans pourront suivre l'émission sur l'application SHEIN, ainsi que sur les pages Facebook, X, YouTube et Instagram de @sheinofficial et @sheinus. Les participants auront la chance de découvrir les derniers styles en vogue pour toutes les morphologies et toutes les occasions, comme se rendre au bureau, aller à un happy hour ou passer une soirée romantique. Les vêtements présentés lors du défilé SHEIN Live: Front Row seront issus des neuf nouvelles collections Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, "It" Girl, Boho Glam, Fits For All et SHEIN X.

« SHEIN a été fondée dans le but de rendre la mode accessible à tous, et grâce à SHEIN Live: Front Row, nous sommes ravis de donner à tous les fans l'occasion de découvrir la mode en étant assis au premier rang », a déclaré George Chiao, président de SHEIN U.S. « Nous sommes impatients de présenter notre grande variété de vêtements automne-hiver dans le cadre du défilé virtuel et de permettre aux fans d'acheter des looks complets directement du podium à leur garde-robe ».

Un total de 10 millions de points SHEIN sera distribué aux fans mondiaux de la marque tout au long de l'émission le 24 septembre, exclusivement sur l'application SHEIN.

SHEIN appelle ses fans à partager leurs looks issus du défilé SHEIN Live: Front Row sur les réseaux sociaux en taguant @sheinofficial et @sheinus et en utilisant les hashtags #FrontRowLive, #SHEINFW23 et #SHEINforAll.

