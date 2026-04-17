Sigenergy réussit son entrée à la HKEX avec le soutien d'investisseurs mondiaux de premier plan

HONG KONG, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sigenergy Technology Co, Ltd. (« Sigenergy », code boursier : 06656.HK) a réussi aujourd'hui son entrée à la Bourse de Hong Kong (HKEX), marquant ainsi une étape importante dans le développement de l'entreprise. La société se positionne comme la première société « AI+ All-in-One PV Storage » à être cotée à la HKEX.

Mr. Tony Xu, Founder and CEO of Sigenergy, and Mr. Samuel Zhang, President of Sigenergy, joined the listing ceremony.

M. Tony Xu, fondateur et CEO de Sigenergy, déclare : « Nous remercions sincèrement nos investisseurs, partenaires, conseillers, distributeurs et installateurs mondiaux, ainsi que tous les employés de Sigenergy pour leur confiance et leur soutien. Cette cotation marque un nouveau point de départ. Nous resterons attachés à notre stratégie « AI in All », continuerons à renforcer nos capacités dans le domaine du stockage de l'énergie et investirons dans l'innovation pour proposer des solutions plus compétitives. Nous visons à créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos actionnaires et nos partenaires, tout en contribuant à l'industrie et à la société ».

L'introduction en bourse de Sigenergy a reçu le soutien de capitaux mondiaux, y compris le fonds souverain Temasek, des institutions internationales de gestion d'actifs telles que Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management et BNP Paribas Asset Management. Elle a également rassemblé des entreprises d'investissement telles que Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management et Greenwoods Asset Management, ainsi que d'importants fonds d'assurance tels que CPIC et Fullgoal Fund.

Depuis sa création, Sigenergy a favorisé l'entrée sur le marché grâce à l'innovation des produits, en tirant parti de la conception modulaire et des technologies basées sur l'IA pour se développer dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, et des services publics. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 1 000 professionnels dans le monde entier, avec des activités dans plus de 80 pays et régions, soutenues par un réseau mondial de distribution et de service bien établi. S'appuyant sur sa base de fabrication et de R&D en Chine, Sigenergy continue de renforcer ses capacités en matière d'innovation, de production et de livraison, consolidant ainsi sa position concurrentielle sur le marché mondial.

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