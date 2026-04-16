Spoločnosť Sigenergy úspešne kótovaná na burze HKEX so silnou podporou od popredných svetových investorov
News provided bySigenergy Technology Co., Ltd.
Apr 16, 2026, 16:33 ET
HONG KONG, 16. apríla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Sigenergy Technology Co., Ltd. („Sigenergy", kód akcií: 06656.HK) sa dnes úspešne kótovala na Hongkonskej burze cenných papierov (HKEX), čo predstavuje významný míľnik v rozvoji spoločnosti. Spoločnosť je prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa „umelou inteligenciou a fotovoltickými úložiskami typu All-in-One", ktorá je kótovaná na burze HKEX.
Pán Tony Xu, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Sigenergy, uviedol: „Úprimne ďakujeme našim investorom, partnerom, poradcom, globálnym distribútorom a inštalačným technikom, ako aj všetkým zamestnancom spoločnosti Sigenergy za ich dôveru a podporu. Toto kótovanie predstavuje nový východiskový bod. Aj naďalej budeme odhodlane presadzovať našu stratégiu „umelá inteligencia vo všetkom", pokračovať v posilňovaní našej kapacity v oblasti skladovania energie a investovať do inovácií s cieľom poskytovať konkurencieschopnejšie riešenia. Naším cieľom je vytvárať dlhodobú hodnotu pre našich zákazníkov, akcionárov a partnerov a zároveň prispievať k rozvoju odvetvia a spoločnosti."
Úvodná verejná ponuka spoločnosti Sigenergy získala plnú podporu globálneho kapitálu vrátane popredného svetového štátneho investičného fondu Temasek, špičkových medzinárodných inštitúcií správy aktív, ako sú Goldman Sachs Asset Management, UBS Asset Management a BNP Paribas Asset Management. Prilákala tiež popredné investičné firmy ako Hillhouse, CPE, Boyu Capital, Gaoyi Asset Management a Greenwoods Asset Management, ako aj veľké poisťovacie fondy CPIC a Fullgoal Fund.
Od svojho vzniku spoločnosť Sigenergy vstupuje na trh prostredníctvom produktových inovácií, využíva modulárny dizajn a technológie založené na umelej inteligencii, aby expandovala do rezidenčných, komerčných a priemyselných aplikácií a aplikácií na úrovní verejných sietí. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 1 000 odborníkov po celom svete a pôsobí vo viac ako 80 krajinách a regiónoch, pričom ju podporuje dobre etablovaná globálna distribučná a servisná sieť. Vďaka svojej hlavnej výrobnej a výskumno-vývojovej základni v Číne spoločnosť Sigenergy naďalej posilňuje svoje spôsobilosti v oblasti inovácií, výroby a dodávok, čím si upevňuje svoju konkurenčnú pozíciu na globálnom trhu.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2957997/IPO_2_______3.jpg
Share this article