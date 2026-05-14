SINBON Electronics и Nexcellent Energy объединяют усилия для расширения применения водородной энергетики в городской инфраструктуре

May 14, 2026, 02:07 ET

ТАЙБЭЙ, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- «Мы всегда верили в сотрудничество с партнерами, разделяющими нашу философию, — отметил Алекс Шюн (Alex Shiung), помощник вице-президента по развитию бизнеса SINBON Electronics. — Вместе мы надеемся создать экосистему, благоприятную для окружающей среды и приносящую пользу планете».

*Note: CO₂ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.
Не ограничиваясь отдельными технологиями, SINBON работает над формированием обширной партнерской экосистемы, объединенной общей концепцией инноваций в области устойчивой энергетики. Соединяя поставщиков технологий, системных интеграторов и операционных партнеров, компания SINBON стремится к созданию масштабируемых решений в сфере экологически чистой энергетики, пригодных для внедрения в городской и промышленной инфраструктуре во всем мире.

По мере того как города во всем мире стремятся к достижению углеродной нейтральности, потребность в более экологичных и гибких энергетических решениях становится все более актуальной. Особенно остро эта проблема стоит в условиях городской среды, где необходимо одновременно сокращать выбросы и обеспечивать надежное энергоснабжение для мобильных и автономных систем.

Отвечая на эти потребности, компания SINBON Electronics, поставщик экологически рациональных решений, объявила о сотрудничестве с тайваньской компанией Nexcellent Energy, специализирующейся на водородных энергетических системах. Партнерство направлено на ускорение разработки решений на базе водородной энергетики для удовлетворения растущих энергетических потребностей городской инфраструктуры.

Объединив опыт SINBON в области системной интеграции и производства с технологическими возможностями Nexcellent Energy в сфере водородной энергетики, компании планируют расширить применение энергии водорода в различных секторах экономики.

В рамках сотрудничества SINBON Electronics будет использовать водородные энергетические системы Nexcellent Energy для совместного изучения рыночных возможностей в различных областях применения, включая микроэлектромобили, коммерческие беспилотные летательные аппараты, мобильные водородные микросети и локальные системы энергоснабжения центров обработки данных на базе искусственного интеллекта. Совместными усилиями эти компании намерены расширить целевой рынок решений для сценариев, требующих продолжительного времени автономной работы, низкого уровня шума и выбросов углерода, предлагая промышленности привлекательную альтернативу традиционным аккумуляторным системам.

Эта концепция уже начинает реализовываться через расширенную партнерскую сеть SINBON. По мере расширения компанией Swobbee — международным партнером SINBON в области энергетических платформ — своей инфраструктуры по замене аккумуляторных батарей в крупных городах США ее генеральный директор Томас Душа (Thomas Duscha) обратил внимание на другую серьезную проблему городской энергетики.

В оживленных районах Нью-Йорка тысячи фургонов, торгующих едой, по-прежнему используют бензиновые генераторы для питания кухонного оборудования, холодильников и освещения, работая часами и создавая постоянный шум и выбросы на загруженных городских улицах. Эта ситуация высвечивает растущую потребность в более экологичных и бесшумных мобильных энергетических решениях, способных лучше соответствовать задачам устойчивого функционирования городов.

Поэтому SINBON совместно с Swobbee и Nexcellent изучают возможность внедрения модульных водородных энергетических систем в качестве более экологичной альтернативы существующей практике. Такие системы могут обеспечивать стабильное энергоснабжение мобильного бизнеса, включая фургоны для торговли едой, при существенном снижении уровней выбросов и шума.

SINBON считает, что подобные формы сотрудничества являются важным шагом на пути к масштабированию устойчивых энергетических решений для городов во всем мире. Работая с партнерами, разделяющими общий подход к декарбонизации и энергетическим инновациям, компания стремится ускорить внедрение технологий экологически чистой энергетики нового поколения и укрепить глобальную экосистему устойчивых решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2978895/Diesel_vs__Hydrogen_Fuel_Cell_Generation_Comparison.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg

Spoločnosť SINBON Electronics spolupracuje so spoločnosťou Nexcellent Energy s cieľom rozšíriť využitie vodíkovej energie v mestských odvetviach

„Vždy sme verili v spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú rovnakú víziu," povedal Alex Shiung, asistent viceprezidenta pre rozvoj podnikania v...
SINBON Electronics geht Partnerschaft mit Nexcellent Energy ein, um Wasserstoffanwendungen in urbanen Branchen auszubauen

„Wir waren schon immer davon überzeugt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die dieselbe Vision teilen", sagte Alex Shiung, stellvertretender...
