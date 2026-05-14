SINBON Electronics и Nexcellent Energy объединяют усилия для расширения применения водородной энергетики в городской инфраструктуре

ТАЙБЭЙ, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- «Мы всегда верили в сотрудничество с партнерами, разделяющими нашу философию, — отметил Алекс Шюн (Alex Shiung), помощник вице-президента по развитию бизнеса SINBON Electronics. — Вместе мы надеемся создать экосистему, благоприятную для окружающей среды и приносящую пользу планете».

*Note: CO₂ emissions are estimated based on the U.S. EPA GHG Emission Factors Hub for a 10 kW diesel generator. The data is for reference only.

Не ограничиваясь отдельными технологиями, SINBON работает над формированием обширной партнерской экосистемы, объединенной общей концепцией инноваций в области устойчивой энергетики. Соединяя поставщиков технологий, системных интеграторов и операционных партнеров, компания SINBON стремится к созданию масштабируемых решений в сфере экологически чистой энергетики, пригодных для внедрения в городской и промышленной инфраструктуре во всем мире.

По мере того как города во всем мире стремятся к достижению углеродной нейтральности, потребность в более экологичных и гибких энергетических решениях становится все более актуальной. Особенно остро эта проблема стоит в условиях городской среды, где необходимо одновременно сокращать выбросы и обеспечивать надежное энергоснабжение для мобильных и автономных систем.

Отвечая на эти потребности, компания SINBON Electronics, поставщик экологически рациональных решений, объявила о сотрудничестве с тайваньской компанией Nexcellent Energy, специализирующейся на водородных энергетических системах. Партнерство направлено на ускорение разработки решений на базе водородной энергетики для удовлетворения растущих энергетических потребностей городской инфраструктуры.

Объединив опыт SINBON в области системной интеграции и производства с технологическими возможностями Nexcellent Energy в сфере водородной энергетики, компании планируют расширить применение энергии водорода в различных секторах экономики.

В рамках сотрудничества SINBON Electronics будет использовать водородные энергетические системы Nexcellent Energy для совместного изучения рыночных возможностей в различных областях применения, включая микроэлектромобили, коммерческие беспилотные летательные аппараты, мобильные водородные микросети и локальные системы энергоснабжения центров обработки данных на базе искусственного интеллекта. Совместными усилиями эти компании намерены расширить целевой рынок решений для сценариев, требующих продолжительного времени автономной работы, низкого уровня шума и выбросов углерода, предлагая промышленности привлекательную альтернативу традиционным аккумуляторным системам.

Эта концепция уже начинает реализовываться через расширенную партнерскую сеть SINBON. По мере расширения компанией Swobbee — международным партнером SINBON в области энергетических платформ — своей инфраструктуры по замене аккумуляторных батарей в крупных городах США ее генеральный директор Томас Душа (Thomas Duscha) обратил внимание на другую серьезную проблему городской энергетики.

В оживленных районах Нью-Йорка тысячи фургонов, торгующих едой, по-прежнему используют бензиновые генераторы для питания кухонного оборудования, холодильников и освещения, работая часами и создавая постоянный шум и выбросы на загруженных городских улицах. Эта ситуация высвечивает растущую потребность в более экологичных и бесшумных мобильных энергетических решениях, способных лучше соответствовать задачам устойчивого функционирования городов.

Поэтому SINBON совместно с Swobbee и Nexcellent изучают возможность внедрения модульных водородных энергетических систем в качестве более экологичной альтернативы существующей практике. Такие системы могут обеспечивать стабильное энергоснабжение мобильного бизнеса, включая фургоны для торговли едой, при существенном снижении уровней выбросов и шума.

SINBON считает, что подобные формы сотрудничества являются важным шагом на пути к масштабированию устойчивых энергетических решений для городов во всем мире. Работая с партнерами, разделяющими общий подход к декарбонизации и энергетическим инновациям, компания стремится ускорить внедрение технологий экологически чистой энергетики нового поколения и укрепить глобальную экосистему устойчивых решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2978895/Diesel_vs__Hydrogen_Fuel_Cell_Generation_Comparison.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2533173/SINBON_Electronics_Logo.jpg