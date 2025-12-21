SINEXCEL завоевала серебро и бронзу премии «Excellence in Action» от Brandon Hall Group

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL (300693.SZ) была удостоена награды Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, получив серебряную награду в номинации «Продвижение и преемственность» и бронзовую награду в номинации «Разнообразие, равенство и инклюзивность».

Премия 2025 Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ присуждается организациям, которые демонстрируют исключительную приверженность повышению вовлеченности сотрудников и развитию культуры, ориентированной на людей. Приблизительно 20 % компаний, подавших заявки, получили награду. Все заявки были тщательно оценены группой из 270 независимых старших экспертов и аналитиков отрасли на основе четко определенных критериев, включая программные инициативы, измеримое воздействие, ключевые показатели эффективности и отзывы сотрудников.

«Продвижение и преемственность» за прозрачную структуру развития талантов

В категории, которая оценивает способность организации развивать будущих лидеров и создавать четкие пути их продвижения, SINEXCEL получила серебряную награду за всеобъемлющую концепцию «привлечения, использования, развития и удержания».

SINEXCEL реализовала многоуровневые инициативы в области лидерства — от плана «Hongyi Plan» для выпускников до серии «True Executive» для высшего руководства. Эта стратегия дала измеримые результаты: 44 % должностей руководителей отделов в настоящее время занимают выращенные в компании таланты. Это сыграло важную роль в укомплектовании штатов глобальных офисов, например в Германии, собственными талантливыми руководителями.

«Разнообразие, равенство и инклюзивность (DEI)» за более ориентированную на людей рабочую среду

Бронзовая награда, оцениваемая по аутентичности опыта сотрудников и способности организации услышать голоса сотрудников, признает приверженность SINEXCEL интеграции DEI в корпоративное управление и осязаемую инклюзивную практику компании.

SINEXCEL имеет Совет директоров, в котором количество женщин составляет 37,5 %, что значительно превышает средние показатели по отрасли. Интегрируя показатели ESG в оценки руководителей и внедряя прозрачную политику «равная оплата за равный труд», SINEXCEL успешно трансформировала DEI из концепции в основной бизнес-императив, который стимулирует инновации и организационную устойчивость.

Это признание подтверждает культуру SINEXCEL, ориентированную на людей. Руководствуясь своими основными ценностями честность, искренность и долгосрочный подход, SINEXCEL будет и впредь уделять приоритетное внимание благополучию персонала и инклюзивному развитию, чтобы стимулировать устойчивую глобальную экспансию и расширять возможности в области энергосбережения.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является пионером в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже 12 ГВт установленных хранилищ, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер установленных активных фильтров гармоник AHF, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы расширить возможности энергосбережения.

