SINEXCEL завоевала серебро и бронзу премии «Excellence in Action» от Brandon Hall Group

News provided by

SINEXCEL

Dec 21, 2025, 04:32 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 21 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания SINEXCEL (300693.SZ) была удостоена награды Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, получив серебряную награду в номинации «Продвижение и преемственность» и бронзовую награду в номинации «Разнообразие, равенство и инклюзивность».

Continue Reading
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards

Премия 2025 Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ присуждается организациям, которые демонстрируют исключительную приверженность повышению вовлеченности сотрудников и развитию культуры, ориентированной на людей. Приблизительно 20 % компаний, подавших заявки, получили награду. Все заявки были тщательно оценены группой из 270 независимых старших экспертов и аналитиков отрасли на основе четко определенных критериев, включая программные инициативы, измеримое воздействие, ключевые показатели эффективности и отзывы сотрудников.

«Продвижение и преемственность» за прозрачную структуру развития талантов

В категории, которая оценивает способность организации развивать будущих лидеров и создавать четкие пути их продвижения, SINEXCEL получила серебряную награду за всеобъемлющую концепцию «привлечения, использования, развития и удержания».

SINEXCEL реализовала многоуровневые инициативы в области лидерства — от плана «Hongyi Plan» для выпускников до серии «True Executive» для высшего руководства. Эта стратегия дала измеримые результаты: 44 % должностей руководителей отделов в настоящее время занимают выращенные в компании таланты. Это сыграло важную роль в укомплектовании штатов глобальных офисов, например в Германии, собственными талантливыми руководителями.

«Разнообразие, равенство и инклюзивность (DEI)» за более ориентированную на людей рабочую среду

Бронзовая награда, оцениваемая по аутентичности опыта сотрудников и способности организации услышать голоса сотрудников, признает приверженность SINEXCEL интеграции DEI в корпоративное управление и осязаемую инклюзивную практику компании.

SINEXCEL имеет Совет директоров, в котором количество женщин составляет 37,5 %, что значительно превышает средние показатели по отрасли. Интегрируя показатели ESG в оценки руководителей и внедряя прозрачную политику «равная оплата за равный труд», SINEXCEL успешно трансформировала DEI из концепции в основной бизнес-императив, который стимулирует инновации и организационную устойчивость.

Это признание подтверждает культуру SINEXCEL, ориентированную на людей. Руководствуясь своими основными ценностями честность, искренность и долгосрочный подход, SINEXCEL будет и впредь уделять приоритетное внимание благополучию персонала и инклюзивному развитию, чтобы стимулировать устойчивую глобальную экспансию и расширять возможности в области энергосбережения.

О компании SINEXCEL

Компания SINEXCEL, основанная в 2007 году, является пионером в области хранения энергии, зарядки электромобилей и решений для обеспечения качества электроэнергии. Имея в своем багаже 12 ГВт установленных хранилищ, 140 000 зарядных устройств для электромобилей и почти 20 миллионов ампер установленных активных фильтров гармоник AHF, SINEXCEL сотрудничает с лидерами отрасли, такими как EVE Energy и Schneider Electric, чтобы расширить возможности энергосбережения.

Контакты: [email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2849548/SINEXCEL_Wins_Silver_Bronze_Brandon_Hall_Group_s_Excellence_Action_Awards.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL získava striebro aj bronz na Excellence in Action Awards od Brandon Hall Group

SINEXCEL získava striebro aj bronz na Excellence in Action Awards od Brandon Hall Group

SHENZHEN, Čína, 21. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) si vyslúžila uznanie na Brandon Hall Group Excellence in Action...
SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

Firma SINEXCEL (300693.SZ) została wyróżniona nagrodami Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, otrzymując srebrną nagrodę w kategorii...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics