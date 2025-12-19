SINEXCEL získal stříbrnou a bronzovou medaili v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall

News provided by

SINEXCEL

Dec 19, 2025, 10:35 ET

ŠEN-ČEN, Čína, 19. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost SINEXCEL (300693.SZ) byla oceněna v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall™ a získala stříbrnou medaili v kategorii Povýšení a nástupnictví a bronzovou medaili v kategorii Rozmanitost, rovnost a inkluze.

Continue Reading
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards

Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall™ 2025 vyznamenává organizace, které prokazují výjimečné úsilí o posílené zapojení zaměstnanců a podporu kultury zaměřené na lidi. Ocenění získalo přibližně 20 % přihlášených projektů. Všechny přihlášky byly pečlivě posouzeny porotou složenou z 270 nezávislých vedoucích odborníků a analytiků z oboru na základě jasně definovaných kritérií, včetně programových iniciativ, měřitelného dopadu, klíčových ukazatelů výkonnosti a referencí zaměstnanců.

Povýšení a nástupnictví pro transparentní rozvoj nadaných pracovníků

V kategorii, která hodnotí schopnost organizace rozvíjet budoucí vedoucí pracovníky a vytvářet jasné cesty k postupu, získala společnost SINEXCEL stříbrnou cenu za svůj komplexní rámec „přilákání, využití, rozvoj a udržení".

Společnost SINEXCEL zavedla víceúrovňové iniciativy v oblasti vedení – od „plánu Chung-i" („velký a spravedlivý") pro absolventy až po sérii „pravý vedoucí" pro vyšší management. Tato strategie přinesla měřitelné výsledky, kdy 44 % pozic vedoucích oddělení nyní zastávají nadaní pracovníci z vlastních řad. Byla klíčová při obsazování globálních kanceláří, například v Německu, schopnými interními vedoucími pracovníky.

Rozmanitost, rovnost a inkluze (DEI) pro pracovní prostředí více zaměřené na lidi

Bronzová cena, udělovaná na základě autenticity zkušeností zaměstnanců a schopnosti organizace naslouchat jejich hlasům, oceňuje závazek společnosti SINEXCEL integrovat DEI do správy a řízení společnosti a její konkrétní inkluzivní postupy.

SINEXCEL má představenstvo, ve kterém ženy tvoří 37,5 %, což výrazně převyšuje průměr v odvětví. Díky začlenění měření pro udržitelné investování do hodnocení vedoucích pracovníků a prosazování transparentní politiky „stejná mzda za stejnou práci" se společnosti SINEXCEL podařilo transformovat DEI z konceptu na základní obchodní imperativ, který podporuje inovace a organizační odolnost.

Toto ocenění potvrzuje kulturu společnosti SINEXCEL zaměřenou na lidi. V souladu se svými základními hodnotami, jimiž jsou integrita, upřímnost a dlouhodobý přístup, bude společnost SINEXCEL i nadále upřednostňovat blaho svých zaměstnanců a inkluzivní rozvoj, aby podpořila udržitelnou globální expanzi a posílila energetickou svobodu.

O společnosti SINEXCEL

Společnost SINEXCEL, založená v roce 2007, je průkopníkem v oblasti řešení pro skladování energie, nabíjení elektromobilů a kvalitu elektrické energie. S instalovaným výkonem 12 GW, 140 000 nabíječkami pro elektromobily a téměř 20 miliony ampérů AHF spolupracuje společnost SINEXCEL s předními společnostmi v oboru, jako jsou EVE Energy a Schneider Electric, na posílení energetické svobody.

Kontakt: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2849548/SINEXCEL_Wins_Silver_Bronze_Brandon_Hall_Group_s_Excellence_Action_Awards.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

Firma SINEXCEL (300693.SZ) została wyróżniona nagrodami Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, otrzymując srebrną nagrodę w kategorii...
SINEXCEL remporte l'argent et le bronze aux Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

SINEXCEL remporte l'argent et le bronze aux Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

SINEXCEL (300693.SZ) a été récompensée lors des Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, remportant l'argent dans la catégorie Promotion et...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics