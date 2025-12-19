SINEXCEL gewinnt Silber und Bronze bei den Excellence in Action Awards der Brandon Hall Group

SHENZHEN, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) wurde von den Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ ausgezeichnet und erhielt einen Silver Award in der Kategorie „Beförderung und Nachfolge" sowie einen Bronze Award in der Kategorie „Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion".

Die Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 zeichnen Unternehmen aus, die sich in außergewöhnlicher Weise für die Förderung des Mitarbeiterengagements und einer mitarbeiterorientierten Kultur einsetzen. Etwa 20 % der eingereichten Beiträge wurden ausgezeichnet. Alle Beiträge wurden von einer Jury aus 270 unabhängigen Branchenexperten und Analysten anhand klar definierter Kriterien wie Programminitiativen, messbare Auswirkungen, wichtige Leistungskennzahlen und Mitarbeiterstimmen streng bewertet.

Förderung und Nachfolge für transparente Talentförderung

In einer Kategorie, in der die Fähigkeit einer Organisation bewertet wird, zukünftige Führungskräfte zu entwickeln und klare Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen, sicherte sich SINEXCEL den Silver Award für sein umfassendes Rahmenwerk zur „Gewinnung, Nutzung, Entwicklung und Bindung" von Talenten.

SINEXCEL implementierte mehrstufige Führungsinitiativen – vom „Hongyi-Plan" für Absolventen bis zur „True Executive"-Reihe für Führungskräfte. Diese Strategie hat zu messbaren Ergebnissen geführt: 44 % der Abteilungsleiterpositionen werden mittlerweile mit internen Talenten besetzt. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, globale Niederlassungen, beispielsweise in Deutschland, mit fähigen internen Führungskräften zu besetzen.

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion (DEI) für ein stärker auf den Menschen ausgerichtetes Arbeitsumfeld

Der Bronze Award würdigt das Engagement von SINEXCEL für die Integration von DEI in die Unternehmensführung und seine konkreten integrativen Praktiken, die anhand der Authentizität der Mitarbeitererfahrung und der Fähigkeit des Unternehmens, die Stimmen der Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, bewertet wurden.

SINEXCEL verfügt über einen Vorstand, in dem 37,5 % der Mitglieder Frauen sind, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Durch die Integration von ESG-Kennzahlen in die Bewertung von Führungskräften und die Durchsetzung einer transparenten Politik der „gleichen Bezahlung für gleiche Arbeit" hat SINEXCEL DEI erfolgreich von einem Konzept zu einer zentralen geschäftlichen Notwendigkeit gemacht, die Innovation und organisatorische Widerstandsfähigkeit fördert.

Diese Auszeichnung bestätigt die mitarbeiterorientierte Kultur von SINEXCEL. Geleitet von seinen Grundwerten Integrität, Aufrichtigkeit und Langfristigkeit wird SINEXCEL weiterhin das Wohlergehen seiner Belegschaft und eine integrative Entwicklung in den Vordergrund stellen, um eine nachhaltige globale Expansion voranzutreiben und Energieunabhängigkeit zu fördern

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier im Bereich Energiespeicherung, EV-Ladetechnik und Lösungen für die Stromqualität. Mit einer installierten Speicherkapazität von 12 GW, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere AHF arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um Energiefreiheit zu ermöglichen.

