SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

SHENZHEN, Chiny, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma SINEXCEL (300693.SZ) została wyróżniona nagrodami Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, otrzymując srebrną nagrodę w kategorii promocji i sukcesji oraz brązową nagrodę w kategorii różnorodności, równości i inkluzywności.

Nagrody Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 są przyznawane organizacjom, które wykazują wyjątkowe zaangażowanie w zwiększanie zaangażowania pracowników i promowanie kultury zorientowanej na ludzi. Nagrodę otrzymało około 20% zgłoszonych kandydatów. Wszystkie zgłoszenia zostały rygorystycznie ocenione przez panel złożony z 270 niezależnych ekspertów i analityków branżowych na podstawie jasno określonych kryteriów, takich jak inicjatywy programowe, wymierny wpływ, kluczowe wskaźniki wydajności i opinie pracowników.

Promocja i sukcesja jako przejrzysty sposób rozwoju talentów

W kategorii oceniającej zdolność organizacji do kształcenia przyszłych liderów i tworzenia jasnych ścieżek awansu firma SINEXCEL zdobyła srebrną nagrodę za kompleksową strukturę „przyciągania, wykorzystania, rozwoju i zatrzymywania" pracowników.

Firma SINEXCEL wdrożyła wielopoziomowe inicjatywy w zakresie przywództwa - od „planu Hongyi" dla absolwentów po serię „True Executive" dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Strategia ta przyniosła wymierne rezultaty - obecnie 44% szefów działów to talenty wywodzące się z własnych szeregów firmy. Odegrała ona kluczową rolę w obsadzeniu stanowisk w globalnych biurach, np. w Niemczech, kompetentnymi liderami z firmy.

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) w celu stworzenia środowiska pracy bardziej zorientowanego na ludzi

Oceniana pod kątem autentyczności doświadczeń pracowników i zdolności organizacji do skupienia się na głosie pracowników, brązowe nagroda stanowi uznanie dla wysiłków SINEXCEL na rzecz włączenia DEI do ładu korporacyjnego oraz konkretnych praktyk sprzyjających inkluzyjności.

W skład zarządu SINEXCEL wchodzi 37,5% kobiet, co znacznie przewyższa średnią branżową. Dzięki włączeniu wskaźników ESG do oceny kadry kierowniczej oraz wprowadzeniu przejrzystej polityki „równych płac za tę samą pracę", firma SINEXCEL z powodzeniem przekształciła DEI z koncepcji w podstawowy imperatyw biznesowy, który napędza innowacje i odporność organizacyjną.

To wyróżnienie potwierdza kulturę SINEXCEL skoncentrowaną na ludziach. Kierując się podstawowymi wartościami, takimi jak uczciwość, szczerość i longtermizm, SINEXCEL pozostanie wierny priorytetom, jakimi są dobrobyt pracowników i rozwój sprzyjający inkluzywności, aby napędzać zrównoważoną globalną ekspansję i wzmacniać niezależność energetyczną.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 12 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

KONTAKT: e-mail: [email protected]