SINEXCEL zdobywa srebro i brąz w ramach nagród Excellence in Action Awards przyznawanych przez Brandon Hall Group

News provided by

SINEXCEL

Dec 19, 2025, 10:35 ET

SHENZHEN, Chiny, 19 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Firma SINEXCEL (300693.SZ) została wyróżniona nagrodami Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, otrzymując srebrną nagrodę w kategorii promocji i sukcesji oraz brązową nagrodę w kategorii różnorodności, równości i inkluzywności.

Continue Reading
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards
SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards

Nagrody Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 są przyznawane organizacjom, które wykazują wyjątkowe zaangażowanie w zwiększanie zaangażowania pracowników i promowanie kultury zorientowanej na ludzi. Nagrodę otrzymało około 20% zgłoszonych kandydatów. Wszystkie zgłoszenia zostały rygorystycznie ocenione przez panel złożony z 270 niezależnych ekspertów i analityków branżowych na podstawie jasno określonych kryteriów, takich jak inicjatywy programowe, wymierny wpływ, kluczowe wskaźniki wydajności i opinie pracowników.

Promocja i sukcesja jako przejrzysty sposób rozwoju talentów

W kategorii oceniającej zdolność organizacji do kształcenia przyszłych liderów i tworzenia jasnych ścieżek awansu firma SINEXCEL zdobyła srebrną nagrodę za kompleksową strukturę „przyciągania, wykorzystania, rozwoju i zatrzymywania" pracowników.

Firma SINEXCEL wdrożyła wielopoziomowe inicjatywy w zakresie przywództwa - od „planu Hongyi" dla absolwentów po serię „True Executive" dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. Strategia ta przyniosła wymierne rezultaty - obecnie 44% szefów działów to talenty wywodzące się z własnych szeregów firmy. Odegrała ona kluczową rolę w obsadzeniu stanowisk w globalnych biurach, np. w Niemczech, kompetentnymi liderami z firmy.

Różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) w celu stworzenia środowiska pracy bardziej zorientowanego na ludzi

Oceniana pod kątem autentyczności doświadczeń pracowników i zdolności organizacji do skupienia się na głosie pracowników, brązowe nagroda stanowi uznanie dla wysiłków SINEXCEL na rzecz włączenia DEI do ładu korporacyjnego oraz konkretnych praktyk sprzyjających inkluzyjności.

W skład zarządu SINEXCEL wchodzi 37,5% kobiet, co znacznie przewyższa średnią branżową. Dzięki włączeniu wskaźników ESG do oceny kadry kierowniczej oraz wprowadzeniu przejrzystej polityki „równych płac za tę samą pracę", firma SINEXCEL z powodzeniem przekształciła DEI z koncepcji w podstawowy imperatyw biznesowy, który napędza innowacje i odporność organizacyjną.

To wyróżnienie potwierdza kulturę SINEXCEL skoncentrowaną na ludziach. Kierując się podstawowymi wartościami, takimi jak uczciwość, szczerość i longtermizm, SINEXCEL pozostanie wierny priorytetom, jakimi są dobrobyt pracowników i rozwój sprzyjający inkluzywności, aby napędzać zrównoważoną globalną ekspansję i wzmacniać niezależność energetyczną.

SINEXCEL 

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 12 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2849548/SINEXCEL_Wins_Silver_Bronze_Brandon_Hall_Group_s_Excellence_Action_Awards.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

SINEXCEL získal stříbrnou a bronzovou medaili v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall

SINEXCEL získal stříbrnou a bronzovou medaili v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall

Společnost SINEXCEL (300693.SZ) byla oceněna v soutěži Ocenění za vynikající výsledky v praxi skupiny Brandon Hall™ a získala stříbrnou medaili v...
SINEXCEL remporte l'argent et le bronze aux Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

SINEXCEL remporte l'argent et le bronze aux Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

SINEXCEL (300693.SZ) a été récompensée lors des Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, remportant l'argent dans la catégorie Promotion et...
More Releases From This Source

Explore

Electrical Utilities

Electrical Utilities

Utilities

Utilities

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics