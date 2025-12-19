SINEXCEL remporte l'argent et le bronze aux Brandon Hall Group's Excellence in Action Awards

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) a été récompensée lors des Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, remportant l'argent dans la catégorie Promotion et succession et le bronze dans la catégorie Diversité, équité et inclusion.

Les Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 mettent à l'honneur les organisations qui font preuve d'un engagement exceptionnel pour améliorer l'implication des employés et favoriser une culture centrée sur les personnes. Environ 20 % des projets soumis ont été récompensés. Toutes les candidatures ont été rigoureusement évaluées par un panel de 270 experts et analystes indépendants du secteur, sur la base de critères clairement définis, notamment les initiatives de programme, l'impact mesurable, les indicateurs de performance clés et les témoignages des employés.

Promotion et succession pour une culture transparente des talents

Dans une catégorie qui évalue la capacité d'une organisation à développer les futurs dirigeants et à créer des voies de promotion claires, SINEXCEL a remporté l'argent pour son cadre complet « d'attraction, d'utilisation, de développement et de rétention ».

SINEXCEL a mis en œuvre des initiatives de leadership à plusieurs niveaux, allant du « plan Hongyi » pour les diplômés à la série « True Executive » pour les cadres supérieurs. Cette stratégie a donné des résultats mesurables : 44 % des postes de chef de service sont désormais occupés par des talents locaux. Elle a contribué à doter les bureaux mondiaux, tels que celui de l'Allemagne, de dirigeants internes compétents.

Diversité, équité et inclusion (DEI) pour un environnement de travail plus humain

Jugée sur l'authenticité de l'expérience des employés et la capacité de l'organisation à centrer les voix des employés, SINEXCEL a été récompensée par le bronze pour son engagement à intégrer le DEI dans la gouvernance de l'entreprise et ses pratiques inclusives tangibles.

Le conseil d'administration de SINEXCEL est composé à 37,5 % de femmes, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur. En intégrant les indicateurs ESG dans les évaluations des cadres et en appliquant une politique transparente « à travail égal, salaire égal », SINEXCEL a réussi à faire du concept de DEI un impératif fondamental de l'entreprise qui stimule l'innovation et la résilience de l'organisation.

Cette reconnaissance confirme la culture de SINEXCEL axée sur les personnes. Guidée par ses valeurs fondamentales d'intégrité, de sincérité, et de vision à long terme, SINEXCEL continuera à donner la priorité au bien-être de son personnel et au développement inclusif afin de favoriser une expansion mondiale durable et de promouvoir la liberté énergétique.

À propos de SINEXCEL

Fondée en 2007, SINEXCEL est à l'avant-garde du stockage de l'énergie, de la recharge des véhicules électriques et des solutions de qualité énergétique. Forte de 12 GW de stockage installé, de 140 000 chargeurs de véhicules électriques et de presque 20 millions d'ampères de filtres harmoniques actifs (FHA) déployés, SINEXCEL s'associe à des leaders du secteur, tels que EVE Energy et Schneider Electric, pour promouvoir la liberté énergétique.

