SINEXCEL získava striebro aj bronz na Excellence in Action Awards od Brandon Hall Group

SINEXCEL

Dec 21, 2025, 04:35 ET

SHENZHEN, Čína, 21. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť SINEXCEL (300693.SZ) si vyslúžila uznanie na Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ a získala striebornú cenu v kategórii Kariérny postup a nástupníctvo a bronzovú cenu v kategórii Diverzita, rovnosť a inklúzia.

Ceny Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ za rok 2025 oceňujú organizácie, ktoré preukazujú výnimočný záväzok k zvyšovaniu angažovanosti zamestnancov a pestovaniu kultúry zameranej na ľudí. Ocenenia získalo približne 20 % predložených príspevkov. Všetky príspevky dôkladne vyhodnotila porota zložená z 270 nezávislých odborníkov a analytikov z odvetvia na základe jasne definovaných kritérií vrátane programových iniciatív, merateľného vplyvu, kľúčových ukazovateľov výkonnosti a referencií zamestnancov.

Kariérny postup a nástupníctvo pre transparentné rozvíjanie talentov

V kategórii, ktorá posudzuje schopnosť organizácie rozvíjať budúcich lídrov a vytvárať jasné cesty kariérneho postupu, získala spoločnosť SINEXCEL striebornú cenu za svoj komplexný rámec „pritiahnutia, využitia, rozvoja a udržania si zamestnancov".

Spoločnosť SINEXCEL zaviedla viacúrovňové iniciatívy v oblasti líderstva – od „Plánu Hongyi" pre absolventov až po sériu „Skutočný manažér" pre vrcholový manažment. Táto stratégia priniesla merateľné výsledky, pričom 44 % pozícií vedúcich oddelení teraz obsadzujú interné talenty. Zohrala kľúčovú úlohu pri obsadzovaní globálnych kancelárií, napríklad v Nemecku, schopnými internými vedúcimi pracovníkmi.

Diverzita, rovnosť a inklúzia (DEI) pre pracovné prostredie viac zamerané na ľudí

Bronzová cena, udeľovaná na základe autenticity skúseností zamestnancov a schopnosti organizácie zohľadniť hlasy zamestnancov, oceňuje záväzok spoločnosti SINEXCEL integrovať diverzitu, rovnosť a inklúziu (DEI) do riadenia spoločností a jej hmatateľných inkluzívnych postupov.

SINEXCEL má predstavenstvo so zastúpením žien na úrovni 37,5 %, čo výrazne prevyšuje priemer v odvetví. Integráciou metrík ESG do hodnotení manažérov a presadzovaním transparentnej politiky „rovnakej mzdy za rovnakú prácu" sa spoločnosti SINEXCEL úspešne podarilo transformovať DEI z konceptu na kľúčový obchodný imperatív, ktorý podporuje inovácie a odolnosť organizácie.

Toto uznanie potvrdzuje kultúru spoločnosti SINEXCEL zameranú na ľudí. Spoločnosť SINEXCEL, ktorá sa riadi základnými hodnotami Integrita, Úprimnosť a Dlhodobý prístup, bude naďalej uprednostňovať blaho pracovnej sily a inkluzívny rozvoj s cieľom podporiť udržateľnú globálnu expanziu a posilniť energetickú slobodu.

O spoločnosti SINEXCEL

Spoločnosť SINEXCEL bola založená v roku 2007 a stala sa priekopníkom v oblasti skladovania energie, nabíjania elektromobilov a riešení kvality energie. S inštalovanou kapacitou skladovania 12 GW, 140 000 nabíjačkami elektrických vozidiel a takmer 20 miliónmi ampérov nasadených aktívnych harmonických filtrov (AHF) spolupracuje spoločnosť SINEXCEL s lídrami v odvetví, ako sú EVE Energy a Schneider Electric, aby posilňovali energetickú slobodu.

Kontakt: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2849548/SINEXCEL_Wins_Silver_Bronze_Brandon_Hall_Group_s_Excellence_Action_Awards.jpg

