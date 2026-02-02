SINEXCEL wspiera inwestycję w magazynowanie energii o mocy 10 MW i pojemności 33,86 MWh w Bułgarii, wzmacniając elastyczność europejskiej sieci elektroenergetycznej

RUSE, Bułgaria, 2 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- SINEXCEL z dumą wspiera pomyślne wdrożenie inwestycji w akumulatorowy magazyn energii o mocy 10 MW i pojemności 33,86 MWh w Bułgarii, rozszerzając tym samym swoją obecność na rynku europejskim oraz wzmacniając zaangażowanie w tworzenie inteligentniejszej i bardziej odpornej infrastruktury energetycznej na całym świecie.

Precyzyjna inżynieria na rzecz optymalizacji rynkowej

iMAGE1

Obiekt został zaprojektowany z myślą o arbitrażu cenowym oraz optymalizacji pracy sieci, zwiększając efektywność handlu energią, a jednocześnie zapewniając usługi bilansowania o szybkim czasie reakcji, które wzmacniają stabilność lokalnej sieci elektroenergetycznej.

W tym celu instalacja wykorzystuje cztery systemy konwersji mocy SINEXCEL o mocy 1725 kW (PCS), charakteryzujące się szczytową sprawnością sięgającą 98,5%.

Kluczowe zalety techniczne systemu PCS o mocy 1725 kW obejmują:

Zaawansowaną technologię multi-string : zwiększa ochronę akumulatorów przy jednoczesnym wsparciu elastycznych konfiguracji 1, 2, 4 lub 8 ciągów akumulatorowych.

: zwiększa ochronę akumulatorów przy jednoczesnym wsparciu elastycznych konfiguracji 1, 2, 4 lub 8 ciągów akumulatorowych. Szybką reakcję : czas odpowiedzi rzędu 10 ms zapewnia bilansowanie sieci w czasie rzeczywistym oraz bezproblemową integrację.

: zapewnia bilansowanie sieci w czasie rzeczywistym oraz bezproblemową integrację. Trwałą konstrukcję: szafy o klasie ochrony NEMA 3R umożliwiają niezawodną, wysokowydajną pracę w wymagających warunkach zewnętrznych.

System PCS spełnia również kluczowe wymogi regulacyjne oraz standardy sieciowe obowiązujące w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Japonii i Chinach, co zapewnia bezproblemowe wdrażanie na zróżnicowanych rynkach.

Sprawdzone globalne doświadczenie

Zlokalizowana pod współrzędnymi 43°21'03.5"N 25°33'43.6"E inwestycja realizowana przez Evklips Group 20 września 2025 r. uzyskała finansowanie na zasadzie faktoringu pełnego od DSK Bank Bulgaria, oddanie jej do eksploatacji planowane jest na 30 marca 2026 r. Wskazuje ona na silne zaufanie rynku do zdolności SINEXCEL w zakresie dostarczania niezawodnych, wielkoskalowych rozwiązań magazynowania energii.

Dzięki obecności w ponad 40 krajach oraz łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 15 GW / 40 GWh SINEXCEL nadal wyznacza standardy w branży, mając na koncie ponad 5000 udanych wdrożeń. Bułgarska inwestycja dodatkowo potwierdza siłę technologiczną spółki oraz jej konsekwentne zaangażowanie w budowanie odpornej, zrównoważonej i ekonomicznie opłacalnej przyszłości energetycznej.

SINEXCEL

Firma SINEXCEL powstała w 2007 r. i obecnie jest jednym z pionierów rynku magazynów energii, systemów ładowania pojazdów elektrycznych i zapewniania rozwiązań umożliwiających dostęp do wysokiej jakości energii. Na swoim koncie ma wdrożenie systemów magazynowania energii o łącznej mocy 15 GW, 140 tys. ładowarek do pojazdów elektrycznych oraz blisko 20 mln amperów aktywnych filtrów harmonicznych. SINEXCEL współpracuje z liderami branżowymi, takimi jak EVE Energy i Schneider Electric, na rzecz wolności energetycznej.

Kontakt: e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2873641/iMAGE1.jpg