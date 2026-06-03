SNEC 2026: APsystems prezentuje wiodące w branży rozwiązania magazynowania energii dla sektora C&I

SZANGHAJ, 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów SNEC 2026 w Szanghaju APsystems zaprezentował najnowsze technologie w obszarze fotowoltaiki i magazynowania energii. Firma, kierując się zasadą „bezpieczeństwo jako fundament, integracja PV i magazynowania jako cel", przedstawiła siedem nowych linii produktowych obejmujących zastosowania mikro, mieszkaniowe oraz komercyjne i przemysłowe (C&I). Jednym z kluczowych elementów oferty jest system APstorage 241L - chłodzona cieczą szafa magazynowania energii przeznaczona dla sektora C&I, zapewniająca stabilną i długoterminową pracę.

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APstorage 241L - wydajne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie magazynowania energii dla sektora C&I

APstorage 241L został opracowany z myślą o wysokiej efektywności kosztowej, stabilnej pracy oraz podwyższonym poziomie bezpieczeństwa w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Obniżona konstrukcja - o 15% niższa od standardowych rozwiązań - poprawia wykorzystanie przestrzeni transportowej w kontenerach 20-stopowych oraz w logistyce europejskiej, redukując koszty transportu i dostaw nawet o 20%.

System wykorzystuje technologię PCS typu grid-forming oraz automatyczne uzupełnianie czynnika chłodzącego, co zapewnia stabilne parametry pracy sieci nawet w warunkach słabej infrastruktury elektroenergetycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu potrzeby serwisowania. Czteropoziomowa architektura zabezpieczeń zmniejsza ryzyko operacyjne i koszty eksploatacji. Chłodzenie cieczą umożliwia utrzymanie pełnej mocy do 50°C, zapewniając wyższą efektywną dostępność energii niż rozwiązania ograniczające wydajność w wysokich temperaturach.

Kompleksowy ekosystem APstorage dla sektora C&I

Model 241L stanowi część szerszego ekosystemu APstorage - dedykowanej marki magazynów energii APsystems. Oferta obejmuje kompletne portfolio systemów C&I opartych na technologii magazynowania typu string oraz autorskich rozwiązaniach 3S (BMS, PCS, EMS). Modułowa konstrukcja i inteligentne zarządzanie umożliwiają wdrożenia zarówno w wersjach chłodzonych powietrzem, jak i cieczą, w 12 wariantach od 60 kWh do 5 MWh. Produkty te mogą być elastycznie wdrażane w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii, usługami po stronie sieci oraz zastosowaniami komercyjnymi i przemysłowymi (C&I), a ich działanie wspiera inteligentna platforma zarządzania energią.

W ofercie wyróżniają się także dwa dodatkowe systemy:

APstorage 261 - system przemysłowy o wysokiej odporności, z czteropoziomową ochroną przeciwpożarową, klasą IP65 oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym C4/C5. Konstrukcja all-in-one umożliwia pracę do 10 jednostek równolegle (2 MWh), a kompaktowa powierzchnia 1,3 m2 i prefabrykacja fabryczna skracają czas instalacji o ponad 40%.

APstorage 2000L - system klasy utility o dostępności przekraczającej 99%, z niezależnym zarządzaniem na poziomie klastrów, które pozwala na dalszą pracę pozostałych modułów w przypadku awarii PCS. Technologia grid-forming umożliwia rozruch typu black-start oraz stabilną pracę w słabych lub odłączonych sieciach, przy utrzymaniu pełnej mocy do 50°C.

Więcej niż oferta produktowa: silna lokalna obecność i długoterminowe zaangażowanie

Globalna ekspansja APsystems wspierana jest przez rozwój infrastruktury lokalnej. Nowo uruchomiony magazyn w Holandii, dedykowany systemom C&I, umożliwia sprawniejszą realizację zamówień i obsługę klientów w Europie. Dzięki ponad 16-letniemu doświadczeniu oraz zrealizowanym projektom firma zapewnia niezawodne wsparcie techniczne i operacyjne.

Rynek czystej energii dynamicznie się rozwija i podlega ciągłym zmianom. Wspierany sprawdzonymi technologiami oraz rozbudowaną lokalną infrastrukturą serwisową, APsystems dąży do przyspieszenia rozwoju w sektorze C&I, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego i odpornego systemu energetycznego.

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