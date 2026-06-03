SNEC 2026: APsystems předvádí špičková úložiště energie pro komerční a průmyslové aplikace
News provided byAPsystems
Jun 03, 2026, 13:14 ET
ŠANGHAJ, 3. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost APsystems představuje na veletrhu SNEC 2026 v Šanghaji své nejžhavější novinky v oblasti solárních úložišť. V souladu se svou filozofií „Bezpečnost jako základ, integrace solárních úložišť jako budoucnost" společnost uvedla na trh sedm nových produktových řad pokrývajících mikrolokality, domácnosti i komerční a průmyslové (C&I) scénáře. Hlavní hvězdou její nabídky pro komerční a průmyslový sektor je na letošním veletrhu skříňové úložiště APstorage 241L s kapalinovým chlazením, které zaručuje výkonný a stabilní dlouhodobý provoz.
APstorage 241L: Efektivní, spolehlivé a hospodárné úložiště pro komerční a průmyslový sektor
APstorage 241L přináší komerčním a průmyslovým zákazníkům vynikající nákladovou efektivitu, stabilní výkon a zvýšenou bezpečnost. Skříň je o 15 % nižší než konvenční modely, což výrazně zlepšuje efektivitu nakládky do 20stopých kontejnerů a přepravy po Evropě a zároveň snižuje náklady na přeshraniční a „last-mile" logistiku až o 20 %. Díky integraci pokročilé technologie síťotvorných PCS (systémů pro konverzi elektrické energie) a automatického systému doplňování chladicí kapaliny zajišťuje spolehlivou regulaci napětí a frekvence i za podmínek slabé sítě a zároveň snižuje nároky na údržbu. Komplexní čtyřúrovňová bezpečnostní architektura snižuje provozní rizika a náklady na poprodejní servis. Optimalizované kapalinové chlazení zajišťuje plný jmenovitý výkon až do 50 °C a poskytuje až o 10 % více využitelného výkonu než konkurence s omezeným výkonem, což otevírá cestu k dodatečným výnosům v podmínkách vysokých teplot.
Kompletní C&I ekosystém APstorage
Model 241L je však pouze ochutnávkou celé nabídky. APstorage – specializovaná značka společnosti APsystems pro skladování energie – přináší kompletní produktovou řadu pro C&I sektor založenou na pokročilé technologii řetězcového ukládání energie a výhradně vlastním vývoji 3S (BMS – systém řízení baterie, PCS – systém konverze energie a EMS – systém řízení energie). Značka APstorage, založená na modulárním designu a inteligentním provozu, pokrývá svou nabídkou 12 modelů jak vzduchem chlazená, tak kapalinou chlazená řešení s kapacitou od 60 kWh do 5 MWh. Tato zařízení lze flexibilně nasazovat podle potřeb výroby energie z obnovitelných zdrojů, podpory na straně sítě a uživatelských scénářů v C&I sektoru, to vše na inteligentní platformě pro správu energie.
V rámci této řady si zaslouží zvláštní pozornost dva další modely:
APstorage 261 je odolný systém průmyslové úrovně se čtyřvrstvou protipožární ochranou, krytím IP65 a antikorozní odolností skříně C4/C5 pro drsná prostředí. Jeho all-in-one konstrukce podporuje až 10 jednotek v paralelním zapojení (2 MWh), zatímco ultrakompaktní základna 1,3 m² a předmontáž z výroby urychlí instalaci na místě o více než 40 %.
APstorage 2000L poskytuje výkon na užitkové úrovni s dostupností systému >99 %. Nezávislá správa na úrovni bloků zajišťuje, že zbývající bloky pokračují v provozu i v případě selhání jednoho PCS. Pokročilá síťotvorná technologie umožňuje start ze tmy a stabilní provoz v podmínkách slabé sítě nebo mimo síť, přičemž plný jmenovitý výkon udržuje až do 50 °C.
Více než jen produkty: Místní zastoupení a pevné zásady
Rostoucí globální přítomnost společnosti APsystems se opírá o rozsáhlou místní infrastrukturu. Nový sklad v Nizozemsku, vyhrazený pro produkty skladování energie v komerčním a průmyslovém sektoru, je nyní plně v provozu. Umožňuje tak rychlejší vyřizování objednávek a lokalizované služby pro celý region. Díky více než 16 letům zkušeností v oboru a solidnímu portfoliu dokončených projektů je společnost APsystems zárukou rychlé a spolehlivé podpory, na kterou se mohou klienti spolehnout.
Čistá energetika je oblastí neustálého vývoje. Společnost APsystems, která se opírá o osvědčenou technologii a spolehlivé místní služby, usiluje o pokrok v oblastech C&I a pracuje na vytvoření ekologičtějšího a odolnějšího energetického ekosystému.
Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2994202/1.jpg
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