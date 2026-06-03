SNEC 2026 : APsystems présente des solutions de stockage d'énergie C&I à la pointe de l'industrie

SHANGHAI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- APsystems présente ses dernières innovations en matière de stockage solaire au SNEC 2026 à Shanghai. Axée sur la philosophie « Grounded in Safety, Powering Solar-Storage Integration », l'entreprise a lancé sept nouvelles gammes de produits couvrant les applications micro-sites, résidentielles et C&I. L'armoire de stockage d'énergie à refroidissement liquide APstorage 241L, qui offre un fonctionnement puissant et stable à long terme, est la vedette de son offre C&I au salon.

APstorage 241L - Stockage C&I efficace, fiable et rentable

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L'APstorage 241L offre une économie supérieure, des performances stables et une sécurité accrue pour les applications C&I. La hauteur de l'armoire est 15 % inférieure aux modèles conventionnels, améliorant considérablement l'efficacité du chargement pour les conteneurs de 20 pieds et le camionnage intérieur européen - réduisant les coûts logistiques internationaux et du dernier kilomètre de jusqu'à 20 %. Intégrée à la technologie avancée de formation de réseau PCS et à un système de recharge automatique du liquide de refroidissement, elle assure une régulation fiable de la tension et de la fréquence, même dans des conditions de réseau faible, tout en réduisant la charge de travail liée à la maintenance. Une architecture de sécurité complète à quatre niveaux réduit les risques opérationnels et les coûts après-vente. Le refroidissement liquide optimisé maintient la puissance nominale jusqu'à 50°C, offrant jusqu'à 10 % de puissance utilisable en plus que les concurrents avec déclassement, ce qui permet de dégager des revenus supplémentaires dans les scénarios à haute température.

L'écosystème complet d'APstorage C&I

La 241L n'est qu'un début. APstorage - la marque dédiée au stockage de l'énergie d'APsystems - offre une gamme complète de produits C&I reposant sur une technologie de stockage avancée de type string et des technologies 3S entièrement développées par APsystems (BMS, PCS, EMS). Grâce à son design modulaire et à son fonctionnement intelligent, APstorage propose des solutions refroidies par air et par liquide sur 12 modèles, allant de 60 kWh à 5 MWh. Ces produits peuvent être déployés de manière flexible pour la production d'énergie renouvelable, le soutien au réseau et les scénarios côté utilisateur C&I, tous alimentés par une plateforme intelligente de gestion de l'énergie.

Dans la gamme, deux modèles supplémentaires méritent une attention particulière :

L'APstorage 261 est un système industriel robuste doté d'une protection incendie à quatre couches, d'un pack IP65 et d'une armoire C4/C5 anti-corrosion pour les environnements difficiles. Son design tout-en-un prend en charge jusqu'à 10 unités en parallèle (2 MWh), tandis que l'empreinte ultra-compacte de 1,3 ㎡ et le pré-assemblage en usine permettent d'économiser plus de 40 % de temps d'installation sur site.

L'APstorage 2000L offre des performances à l'échelle de l'utilitaire avec une disponibilité du système de plus de 99 %. La gestion indépendante au niveau du cluster garantit que les autres clusters continuent de fonctionner même si un PCS tombe en panne. La technologie avancée de formation de réseau permet un démarrage à froid et un fonctionnement stable dans les scénarios à faible réseau ou hors réseau, avec une sortie à pleine puissance maintenue jusqu'à 50°C.

Plus que des produits : une présence locale et un engagement solide

L'expansion de l'empreinte mondiale d'APsystems repose sur une infrastructure locale complète. Un nouvel entrepôt aux Pays-Bas, dédié aux produits de stockage d'énergie C&I, est désormais pleinement opérationnel. Il permet une exécution plus rapide des commandes et des services localisés dans toute la région. S'appuyant sur plus de 16 ans d'expérience dans le secteur et sur un solide portefeuille de projets menés à bien, APsystems fournit une assistance rapide et fiable à laquelle les clients peuvent se fier.

Le paysage des énergies propres ne cesse d'évoluer. Soutenu par une technologie éprouvée et de solides services locaux, APsystems s'efforce de faire progresser les domaines C&I, en s'employant à mettre en place un écosystème énergétique plus vert et plus résilient.

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