SNEC 2026: APsystems predstavuje špičkové riešenia pre skladovanie energie pre komerčné a priemyselné aplikácie
News provided byAPsystems
Jun 03, 2026, 13:12 ET
ŠANGHAJ, 3. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť APsystems predstavuje na veľtrhu SNEC 2026 v Šanghaji svoje najnovšie inovácie v oblasti skladovania solárnej energie. Spoločnosť, ktorej krédom je „Bezpečný základ pre integráciu solárnych systémov a úložísk", uviedla na trh sedem nových produktových radov pokrývajúcich aplikácie pre mikrosiete, rezidenčný a komerčno-priemyselný sektor. Na výstave je hlavnou ponukou pre komerčné a priemyselné aplikácie kvapalinou chladená skriňa na uskladnenie energie APstorage 241L, ktorá poskytuje výkonnú a stabilnú dlhodobú prevádzku.
APstorage 241L – efektívne, spoľahlivé a cenovo výhodné skladovanie pre komerčný a priemyselný sektor
APstorage 241L poskytuje vynikajúcu hospodárnosť, stabilný výkon a zvýšenú bezpečnosť pre komerčno-priemyselné aplikácie. Výška skrine je o 15 % nižšia ako u konvenčných konštrukcií, čím sa dramaticky zlepšuje efektivita nakladania 20-stopových (6,1 m) kontajnerov a európskej vnútroštátnej kamiónovej prepravy. Znižujú sa tak náklady na cezhraničnú a koncovú logistickú prepravu až o 20 %. Vďaka integrácii s pokročilou technológiou meniča PCS na vytváranie siete a systémom automatického dopĺňania chladiacej kvapaliny zaisťuje spoľahlivú reguláciu napätia a frekvencie aj v podmienkach slabej siete a zároveň znižuje náročnosť na údržbu. Komplexná štvorúrovňová bezpečnostná architektúra znižuje prevádzkové riziká a popredajné náklady. Optimalizované kvapalinové chladenie udržiava plný menovitý výkon až do teploty 50 °C, čím poskytuje až o 10 % vyšší využiteľný výkon na rozdiel od konkurencie so zníženým výkonom, čo prináša dodatočné príjmy v podmienkach s vysokými teplotami.
Kompletný APstorage ekosystém pre komerčné a priemyselné využitie
241L je len začiatok. APstorage – značka spoločnosti APsystems zameraná na skladovanie energie, ponúka kompletný produktový rad pre komerčný sektor a priemysel, postavený na pokročilej technológii skladovania reťazcového typu a technológii 3S (BMS, PCS, EMS) vyvinutej vo vlastných centrách. Vďaka modulárnemu dizajnu a inteligentnej prevádzke ponúka APstorage vo svojej podstate riešenia chladené vzduchom aj kvapalinou v 12 modeloch s výkonom od 60 kWh do 5 MWh. Tieto produkty je možné flexibilne nasadiť u používateľov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, podporu siete a pre komerčno-priemyselné scenáre, pričom všetky sú poháňané inteligentnou platformou pre hospodárenie s energiou.
V rámci ponuky si zaslúžia osobitnú pozornosť ďalšie dva modely:
Systém APstorage 261 je robustný systém priemyselnej triedy so štvorvrstvovou protipožiarnou ochranou, krytím IP65 a ochranou pred koróziou C4/C5 do náročného prostredia. Dizajn typu všetko v jednom podporuje až 10 jednotiek paralelne (2 MWh), zatiaľ čo ultra kompaktná zastavaná plocha 1,3 m² a kompletná montáž priamo vo výrobe šetria viac ako 40 % času inštalácie na mieste.
Systém APstorage 2000L poskytuje výkon na úrovni sieťových úložísk s dostupnosťou systému nad 99 %. Nezávislé riadenie na úrovni klastra zabezpečuje, že zostávajúce klastre budú pokračovať v prevádzke, aj keď jeden menič PCS zlyhá. Pokročilá technológia vytvárania siete umožňuje štart od nuly a stabilnú prevádzku v situáciách so slabou sieťou alebo bez nej, pričom plný menovitý výkon sa udržiava až do teploty 50 °C.
Viac než len produkty: lokálna prítomnosť a pevný záväzok
Rozširujúca sa globálna prítomnosť spoločnosti APsystems je podporená komplexnou lokálnou infraštruktúrou. Nový sklad v Holandsku, určený pre produkty na skladovanie energie pre komerčný a priemyselný sektor, je teraz plne v prevádzke. Umožňuje rýchlejšie vybavenie objednávok a lokalizované služby v celom regióne. Vďaka viac ako 16-ročným skúsenostiam v odvetví a solídnemu portfóliu dokončených projektov poskytuje spoločnosť APsystems rýchlu a spoľahlivú podporu, ktorej môžu klienti dôverovať.
Oblasť čistej energie sa neustále vyvíja. S podporou overených technológií a spoľahlivých lokálnych služieb sa spoločnosť APsystems snaží posúvať pokrok v oblastiach stavebníctva a inovácií a pracovať na vytváraní ekologickejšieho a odolnejšieho energetického ekosystému.
Share this article