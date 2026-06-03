APsystems presenta soluciones líderes en la industria para el almacenamiento de energía en el sector C&I

-SNEC 2026: APsystems presenta soluciones líderes en la industria para el almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial

SHANGHAI, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- APsystems presenta sus últimas innovaciones en almacenamiento solar en SNEC 2026 en Shanghái. Con la filosofía de "Seguridad ante todo, potenciando la integración de almacenamiento solar", la compañía ha lanzado siete nuevas líneas de productos que abarcan aplicaciones para microinstalaciones, residenciales y comerciales e industriales (C&I). El producto estrella de su oferta para el sector C&I en la feria es el armario de almacenamiento de energía refrigerado por líquido APstorage 241L, que ofrece un funcionamiento potente y estable a largo plazo.

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APstorage 241L: almacenamiento eficiente, fiable y rentable para el sector C&I

El APstorage 241L ofrece una economía superior, un rendimiento estable y una mayor seguridad para aplicaciones C&I. Su altura es un 15 % menor que la de los diseños convencionales, lo que mejora drásticamente la eficiencia de carga para contenedores de 20 pies y el transporte terrestre europeo, reduciendo los costes logísticos transfronterizos y de última milla hasta en un 20 %. Integrado con tecnología PCS de formación de red avanzada y un sistema automático de recarga de refrigerante, garantiza una regulación fiable de voltaje y frecuencia incluso en condiciones de red débiles, a la vez que reduce la carga de trabajo de mantenimiento. Una arquitectura de seguridad integral de cuatro niveles reduce los riesgos operativos y los costes de posventa. La refrigeración líquida optimizada mantiene la potencia nominal completa hasta 50 °C, proporcionando hasta un 10 % más de potencia útil que la competencia con reducción de potencia, lo que permite generar ingresos adicionales en escenarios de alta temperatura.

El ecosistema completo de APstorage C&I

El 241L es solo el comienzo. APstorage, la marca de almacenamiento de energía de APsystems, ofrece una línea completa de productos para el sector comercial e industrial (C&I) basada en tecnología avanzada de almacenamiento en cadena y tecnologías 3S (BMS, PCS, EMS) de desarrollo propio. Con un diseño modular y un funcionamiento inteligente como pilares fundamentales, APstorage abarca soluciones de refrigeración por aire y por líquido en 12 modelos, con capacidades que van desde 60 kWh hasta 5 MWh. Estos productos se pueden implementar de forma flexible para la generación de energía renovable, el soporte a la red eléctrica y escenarios de uso comercial e industrial, todo ello impulsado por una plataforma inteligente de gestión energética.

Dentro de la gama, dos modelos adicionales merecen especial atención:

El APstorage 261 es un sistema robusto de grado industrial con protección contra incendios de cuatro capas, protección IP65 y una clasificación anticorrosión C4/C5 para entornos exigentes. Su diseño todo en uno admite hasta 10 unidades en paralelo (2 MWh), mientras que su tamaño ultracompacto de 1,3 m² y el premontaje de fábrica ahorran más del 40 % del tiempo de instalación in situ.

El APstorage 2000L ofrece un rendimiento a escala industrial con una disponibilidad del sistema superior al 99 %. La gestión independiente a nivel de clúster garantiza que los clústeres restantes sigan funcionando incluso si falla un PCS. La avanzada tecnología de formación de red permite el arranque en negro y un funcionamiento estable en escenarios de red débil o fuera de la red, manteniendo la potencia nominal completa hasta los 50 °C.

Más que productos: presencia local y compromiso sólido

La creciente presencia global de APsystems está respaldada por una infraestructura local integral. Un nuevo almacén en los Países Bajos, dedicado a productos de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial, ya está en pleno funcionamiento. Esto permite una gestión de pedidos más rápida y servicios localizados en toda la región. Aprovechando más de 16 años de experiencia en el sector y una sólida cartera de proyectos completados, APsystems ofrece un soporte rápido y fiable en el que los clientes pueden confiar.

El panorama de la energía limpia sigue evolucionando. Con el respaldo de tecnología probada y sólidos servicios locales, APsystems se esfuerza por impulsar el progreso en los sectores comercial e industrial, trabajando hacia un ecosistema energético más verde y resiliente.

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