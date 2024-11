Solidion Technology annonce une allocation stratégique de bitcoins pour la trésorerie d'entreprise

DALLAS, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ : STI), fournisseur de matériaux pour batteries de pointe, a annoncé aujourd'hui une avancée majeure dans sa stratégie de trésorerie d'entreprise en allouant une part importante de ses réserves de liquidités excédentaires au bitcoin. Cette décision, ainsi que l'environnement plus large favorable au bitcoin influencé par la récente élection d'une administration pro-crypto, renforce la confiance à long terme de la société dans le rôle du bitcoin en tant que réserve de valeur et actif stratégique. L'activité principale de Solidion reste le développement et la commercialisation de matériaux d'anode en silicium à haute capacité, avec des versions à base de gaz non silane et améliorées par le graphène pour les constructeurs automobiles et d'autres applications de stockage d'énergie, ainsi que l'exploitation d'autres technologies de batterie avancées dans notre portefeuille inégalé de plus de 550 brevets.

Aspects clés de la stratégie d'allocation du bitcoin

60 % des liquidités excédentaires allouées au bitcoin : Solidion consacrera 60 % de ses excédents de trésorerie à l'achat de bitcoins.

Solidion consacrera 60 % de ses excédents de trésorerie à l'achat de bitcoins. Conversion des revenus d'intérêts en bitcoins : Solidion convertira en bitcoins les intérêts perçus sur les liquidités détenues sur des comptes du marché monétaire.

Solidion convertira en bitcoins les intérêts perçus sur les liquidités détenues sur des comptes du marché monétaire. Engagement de futures levées de fonds pour acquérir des bitcoins supplémentaires : Solidion affectera un pourcentage des fonds aux acquisitions de bitcoins qui seront conservés à long terme.

Cette allocation reflète un engagement fort en faveur de l'amélioration de la valeur actionnariale en tirant parti du potentiel du bitcoin en tant que couverture contre l'inflation et en tant que composante précieuse d'une trésorerie diversifiée.

Tirer parti de l'élan récent en faveur du bitcoin

Les résultats des récentes élections ont attiré l'attention sur le bitcoin, la nouvelle administration étant connue pour sa position favorable au bitcoin et son soutien à une réserve stratégique de bitcoins. Le potentiel de cadres réglementaires favorables et d'une adoption institutionnelle accrue, mis en évidence par la récente vague d'ETF (fonds négocié en bourse) en bitcoins, souligne la proposition de valeur du bitcoin et en fait un actif idéal pour les trésoreries d'entreprise à la recherche de réserves de valeur résistantes à l'inflation.

Le bitcoin en tant qu'actif stratégique de trésorerie

Le bitcoin, souvent appelé « or numérique », a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, se transformant, grâce à une dynamique de loi de puissance, en une réserve de valeur et une couverture contre l'inflation reconnues dans le monde entier. Les investisseurs institutionnels, les gestionnaires de fortune internationaux, les entreprises et les particuliers continuent d'adapter la technologie à des volumes élevés en raison de ses caractéristiques de rareté, de numérisation, de décentralisation, de transparence et de liquidité mondiale, qui n'ont pas d'équivalent dans les autres actifs.

Déclaration du directeur financier

« Nous croyons fermement au potentiel de transformation du système financier qu'offre le bitcoin et nous considérons notre allocation à la fois comme une réserve de valeur sûre et comme un investissement attrayant », a déclaré Vlad Prantsevich, directeur financier de Solidion Technology. « Avec l'approbation récente des ETF en bitcoins par la Security and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse), nous avons déjà franchi des étapes importantes vers l'acceptation institutionnelle. En outre, nous prévoyons que la prochaine évolution du bitcoin sera son adoption généralisée en tant qu'actif de réserve par les nations souveraines et les entreprises, ce qui créera une valeur substantielle et un potentiel de hausse à long terme pour le bitcoin au fur et à mesure qu'il gagnera en acceptation au niveau mondial. Nous avons effectué notre premier achat et nous sommes impatients de continuer à empiler des bitcoins conformément à nos paramètres politiques, et nous avons des plans pour faire évoluer notre stratégie au fur et à mesure que nous avançons. »

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solidiontech.com ou contacter le service des Relations avec les investisseurs.

À propos de Solidion Technology

Basée à Dallas, au Texas, avec des unités de production pilote à Dayton, dans l'Ohio, l'activité principale de la société Solidion (NASDAQ : STI) comprend la fabrication de matériaux et de composants pour batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de nouvelle génération pour les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques pour les transports terrestres, aériens et maritimes. Solidion détient un portefeuille de plus de 550 brevets, couvrant des innovations telles que les gaz non-silanes à haute capacité et les anodes de silicium à base de graphène, le graphite à base de biomasse, les technologies avancées de lithium-soufre et de lithium-métal.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ : STI) (la « Société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite bénéficier des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut la présente mise en garde dans le cadre de cette législation sur la sphère de sécurité. Les mots « prévisions », « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « devoir », « planifier », « pouvoir », « cibler », « potentiel », « est probable », « s'attendre » et autres expressions similaires, dans la mesure où ils nous concernent, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2553642/Solidion_Logo.jpg