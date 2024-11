Solidion Technology kondigt strategische bitcoin-allocatie aan voor Corporate Treasury

DALLAS, 15 november 2024 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI), een leverancier van geavanceerde batterijmaterialen, kondigde vandaag een belangrijke stap aan in zijn treasury-strategie door een aanzienlijk deel van zijn overtollige kasreserves toe te wijzen aan bitcoin. Deze stap, samen met de ruimere pro-bitcoin omgeving beïnvloed door de recente verkiezing van een pro-Crypto regering, versterkt het langetermijngeloof van het bedrijf in de rol van bitcoin als een oppotmiddel en een strategisch actief. De kernactiviteit van Solidion blijft de ontwikkeling en commercialisering van silicium anodematerialen met hoge capaciteit, met op niet-siliciumhoudend gas gebaseerde en met grafeen versterkte versies voor automakers en andere toepassingen voor energieopslag, samen met het benutten van andere geavanceerde batterijtechnologie in onze ongeëvenaarde 550+ patentenportfolio.

Belangrijkste aspecten van de bitcoin allocatiestrategie

60% van overtollige contanten toegewezen aan bitcoin: Solidion zal 60% van de overtollige liquide middelen uit haar activiteiten aanwenden voor de aankoop van bitcoin.

Solidion zal 60% van de overtollige liquide middelen uit haar activiteiten aanwenden voor de aankoop van bitcoin. Rente-inkomsten omzetten naar bitcoin: Solidion zal rente-inkomsten op contanten aangehouden in geldmarktrekeningen omzetten naar bitcoin.

Solidion zal rente-inkomsten op contanten aangehouden in geldmarktrekeningen omzetten naar bitcoin. Toezegging van toekomstige kapitaalverhogingen om extra bitcoin te verwerven: Solidion zal een percentage van de fondsen aanwijzen voor de verwerving van bitcoin die voor de lange termijn worden aangehouden.

De toewijzing weerspiegelt een sterke toewijding aan het vergroten van de aandeelhouderswaarde door gebruik te maken van het potentieel van bitcoin als een afdekking tegen inflatie en als een waardevol onderdeel van een gediversifieerde treasury.

Inspelen op het recente pro-bitcoin momentum

De recente verkiezingsuitslag bracht heeft veel aandacht voor bitcoin, met een nieuwe regering die bekend staat om haar pro-bitcoin houding en steun voor een Strategic Bitcoin Reserve. Het potentieel voor gunstige regelgevende kaders en meer institutionele toepassing, dat wordt benadrukt door de recente golf van bitcoin ETF's, onderstreept de waardepropositie van bitcoin en maakt het een ideaal actief voor bedrijven die op zoek zijn naar inflatiebestendige oppotmiddelen.

Bitcoin als strategisch treasury-actief

Bitcoin, vaak "digitaal goud" genoemd, is de afgelopen tien jaar exponentieel gegroeid en heeft zich via de dynamica van machtswetten ontwikkeld tot een wereldwijd erkend oppotmiddel en inflatiehedge. Institutionele beleggers, wereldwijde vermogensbeheerders, bedrijven en particulieren blijven de technologie in grote volumes toepassen gezien de schaarse, digitale, gedecentraliseerde, transparante en wereldwijde liquiditeitskenmerken, ongeëvenaard door enig ander actief.

CFO-verklaring

"We geloven sterk in het transformerende potentieel van bitcoin voor het financiële systeem en we zien onze toewijzing als zowel een veilig oppotmiddel als een aantrekkelijke belegging", zegt Vlad Prantsevich, CFO van Solidion Technology. "Met de recente goedkeuring van Bitcoin ETF's door de Security and Exchange Commission hebben we al belangrijke stappen gezien in de richting van institutionele aanvaarding. Bovendien verwachten we dat de volgende evolutie van bitcoin zal bestaan uit een wijdverspreide toepassing als reservemiddel door zowel overheden als bedrijven, wat aanzienlijke waarde en stijgingspotentieel op lange termijn zal creëren voor bitcoin naarmate het wereldwijd verder geaccepteerd wordt. We hebben onze eerste aankoop gedaan en zijn enthousiast om door te gaan met het stapelen van bitcoin in lijn met onze beleidsparameters, met plannen om onze strategie verder te ontwikkelen naarmate we vorderen."

Ga voor meer informatie naar www.solidiontech.com of neem contact op met Investor Relations.

Over Solidion Technologie

Solidion (NASDAQ: STI), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Dallas, Texas, met testproductiefaciliteiten in Dayton, Ohio heeft als kernactiviteiten onder meer de productie van batterijmaterialen en -componenten en de ontwikkeling en productie van batterijen van de volgende generatie voor energieopslagsystemen en elektrische voertuigen voor vervoer over land, lucht en zee. Solidion heeft een portfolio van meer dan 550 patenten, die innovaties omvatten zoals gas- en siliciumanoden met hoge capaciteit,op grafeen-gebaseerde siliciumanoden, grafiet op basis van biomassa, geavanceerde lithium-zwavel- en lithium-metaaltechnologieën.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen:

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Solidion Technology Inc., (NASDAQ: STI) (het "Bedrijf", "Solidion", "wij", "onze" of "ons") wenst te profiteren van de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze waarschuwingsverklaring op in verband met deze safe harbor-wetgeving. De woorden "voorspellen" "geloven", "kunnen", "schatten", "voortzetten", "anticiperen", "voornemen", "zouden moeten", "plannen", "kunnen", "richten", "potentieel", "is waarschijnlijk", "verwachten" en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op ons, zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Wij nemen geen verplichting op ons om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, behalve indien wettelijk vereist.

