SPARQ REGRESA A LA AUTO SHOW CON UN TRIBUTO INMERSIVO DE UNA SEMANA A LA CULTURA AUTOMOVILÍSTICA DEL SUR DE CALIFORNIA

LOS ÁNGELES, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SPARQ, la empresa emergente con sede en Irvine que reinventa la relación que los conductores tienen con sus autos, regresará a Los Angeles Auto Show 2025 este noviembre con una exhibición de varios días dentro de la Concourse Hall con hipercoches, vehículos Fórmula 1 y autos de películas reales de Fast & Furious y Need for Speed. Además de las exhibiciones diurnas durante el horario habitual del espectáculo, una serie de actos principales encenderán una cartelera especial de SPARQ después del horario.

La exhibición de 2025 marca la segunda aparición consecutiva de SPARQ en Los Angeles Auto Show, después de su debut público en el evento del año pasado, y presentará nuevas funciones para SPARQ Diagnostics, el innovador dispositivo de $129 de la empresa que sirve como un mecánico personal de IA que permite a los conductores hablar literalmente con sus automóviles para comprender, prever y planificar las necesidades de mantenimiento y reparación.

Para obtener más información acerca de cómo SPARQ avanza en la IA automotriz y redefine la interacción conductor-vehículo, vea el último episodio de All Roads Stories que destaca a la empresa: Aquí

Cada día de la exhibición de SPARQ de este año promete un nuevo tema y cartelera: dar la bienvenida a los asistentes tanto en su stand durante el día como en eventos exclusivos de música en vivo y experiencias por la tarde. Los fanáticos pueden conocer autos emblemáticos como el Dodge Charger de Dominic Toretto, experimentar creaciones SPARQ únicas y sumergirse en la cultura automotriz inigualable de Los Ángeles mediante pantallas interactivas y apariciones especiales de creadores, colaboradores e invitados de la industria.

"SPARQ ha creado algo realmente especial este año para el Concourse Hall, y espero con ansias ver a los fanáticos explorarlo", señaló Terri Toennies, presidenta de Los Angeles Auto Show. "Este evento reúne vehículos excepcionales, autos emblemáticos de películas y experiencias prácticas de una manera que realmente celebra la pasión y la creatividad de la cultura automotriz de Los Ángeles. Para los fanáticos, es una oportunidad de formar parte de la historia, no solo verla".

Además de su elenco estelar de vehículos e invitados, SPARQ presentará una nueva función para su dispositivo insignia, que brinda a los conductores información en tiempo real sobre todos los aspectos del estado de su vehículo, ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre sus automóviles. Los detalles sobre la nueva función del producto se revelarán más cerca del día de la inauguración.

El cronograma de exhibición de SPARQ incluye:

Del 22 al 23 de noviembre: Experiencia Hypercar y F1: vehículos de rendimiento poco común y un espectáculo de F1 en Las Vegas con entradas para la noche del 22 de noviembre que incluye comida, bebidas y una animada reunión para ver las carreras dentro del stand de SPARQ.

Experiencia Hypercar y F1: vehículos de rendimiento poco común y un espectáculo de F1 en Las Vegas con entradas para la noche del 22 de noviembre que incluye comida, bebidas y una animada reunión para ver las carreras dentro del stand de SPARQ. Del 24 al 25 de noviembre: Experiencia en el Petersen Museum: una colaboración con el Petersen Automotive Museum para exhibir autos icónicos de la colección del museo junto con las creaciones únicas de SPARQ.

Experiencia en el Petersen Museum: una colaboración con el Petersen Automotive Museum para exhibir autos icónicos de la colección del museo junto con las creaciones únicas de SPARQ. 26 de noviembre: Experiencia de Need for Speed: vehículos de la película y la serie de videojuegos, con apariciones de creadores y colaboradores.

Experiencia de Need for Speed: vehículos de la película y la serie de videojuegos, con apariciones de creadores y colaboradores. 28 de noviembre: Experiencia de Fast & Furious: una selección de los autos protagonistas de las películas, incluido el Dodge Charger de Dominic Toretto, además de apariciones especiales de miembros del equipo de producción.

Experiencia de Fast & Furious: una selección de los autos protagonistas de las películas, incluido el Dodge Charger de Dominic Toretto, además de apariciones especiales de miembros del equipo de producción. 29 y 30 de noviembre: Experiencia de la cultura automovilística de la Costa Oeste: un homenaje al legado automovilístico de Los Ángeles con colaboraciones, lowriders y adaptaciones inspiradas en el hip-hop.

Se espera que las entradas a los eventos de capacidad limitada se agoten rápidamente. Regístrese para ser el primero en saber cuándo estarán disponibles las entradas para la venta.

Los Angeles Auto Show se celebrará del 21 al 30 de noviembre de 2025 en Los Angeles Convention Center. Las entradas y los detalles del evento están disponibles en laautoshow.com.

COMPRE ENTRADAS PARA VISITAR LA EXHIBICIÓN

Las entradas ya están a la venta en laautoshow.com/tickets e incluyen acceso a todas las exhibiciones y experiencias de prueba de conducción. A continuación, le informamos sobre los precios:

Jornada inaugural, viernes (21 de noviembre): adultos $18, adultos mayores $8, niños $8

Admisión general para cualquier día: adultos $25, adultos mayores $12, niños $12

De lunes a jueves (del 24 al 27 de noviembre): adultos $22, adultos mayores $10, niños $10

Entrada prioritaria VIP + entrada los sábados y domingos: adultos $ 45, adultos mayores $ 22

ACERCA DE SPARQ

SPARQ reinventa la relación que los conductores tienen con sus automóviles. La empresa emergente con sede en Irvine, California, presenta su dispositivo y servicio, SPARQ Diagnostics, a una industria de servicio de automóviles madura que necesita urgentemente modernizarse. Al rastrear más de 50,000 códigos de vehículos, más que cualquier otro dispositivo de diagnóstico de consumo en el mercado, SPARQ combina la personalización de la IA con cada conductor en función de su comportamiento y vehículo únicos. Al ofrecer una puntuación de estado del vehículo e identificar de manera proactiva el mantenimiento o servicio potencial en un lenguaje simple y cotidiano, SPARQ le otorga voz a la segunda compra más grande que hacemos en nuestras vidas.

Regístrese en https://laautoshow.com/hall-of-sparq-signup/ para convertirse en un experto en SPARQ y ser el primero en conocer los detalles de la cartelera y entradas adicionales del Salón de SPARQ fuera de horario.

ACERCA DE LOS ANGELES AUTO SHOW Y AUTOMOBILITY LA:

Los Angeles Auto Show®, inaugurado en 1907, es uno de los eventos automovilísticos anuales más influyentes del mundo. El evento, que se celebra cada año en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, atrae a cientos de miles de asistentes y recauda cientos de millones de dólares que benefician a la economía de la ciudad. Asimismo, sigue siendo el mayor generador de ingresos para el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

El evento LA Auto Show estará abierto al público durante diez días completos desde su inauguración, del 21 de noviembre al 30 de noviembre, incluido el Día de Acción de Gracias. Invitamos a compradores, entusiastas, familias y aficionados a los automóviles centrados en el futuro a experimentar lo mejor en diseño, cultura e innovación automotrices.

AutoMobility LA® , el día de la exposición dedicado a la prensa y al sector, se llevará a cabo este año el 20 de noviembre de 2025 y ofrecerá una jornada completa de estrenos de vehículos, anuncios de marcas y una programación en torno a líderes intelectuales que destacará algunas de las voces más destacadas del sector automovilístico y de tecnología.

Manténgase al tanto de las últimas novedades, actualizaciones e información del programa en laautoshow.com y automobilityla.com.

