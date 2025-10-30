SPARQ重返洛杉矶车展，倾情呈现周庆活动

SPARQ重返洛杉矶车展，倾情呈现致敬南加州汽车文化的沉浸式周庆活

这家总部位于加州的汽车AI初创企业将在Concourse展厅呈现一场融合F1赛车、经典名车、影视与游戏传奇元素，以及未来汽车拥有方式的沉浸式体验

洛杉矶, 2025年10月30日 /美通社/ -- 总部位于尔湾的初创公司SPARQ致力于重新定义驾驶者与汽车的关系，并将于今年11月重返2025年洛杉矶车展，在Concourse展厅举办为期数天的必看展览，展出超级跑车、F1赛车，以及《速度与激情》和《极品飞车》等影视作品中的经典座驾。 除了在常规展期内的日间展览外，SPARQ还将在展会结束后呈现一系列引人瞩目的特别夜间活动。

2025年展会标志着SPARQ连续第二年亮相洛杉矶车展——去年企业曾在此完成首秀。本次展会还将揭晓SPARQ Diagnostics的新功能：这款开创性设备售价129美元，堪称个人AI机械师，让驾驶者能够与汽车直接“对话”，以理解、预测并规划车辆的维保需求。

如需了解更多关于SPARQ如何推动汽车人工智能发展并重新定义驾驶者与车辆互动的信息，请观看该公司最新的All Roads Stories剧集：点击此处

今年SPARQ展区每日均设独特主题与阵容——白天欢迎观众参观展台，夜间则呈现独家现场音乐活动与体验。 车迷可近距离欣赏Dominic Toretto的Dodge Charger等标志性主角座驾，体验SPARQ独家定制车型，并通过互动展示及创作者、合作方与行业嘉宾的特别亮相环节，深入探索洛杉矶独特的汽车文化。

洛杉矶车展总裁Terri Toennies表示：“SPARQ今年为Concourse展厅打造了真正特别的体验，期待观众亲身探索。 它将稀有车款、经典电影座驾与互动体验巧妙融合，真挚致敬洛杉矶汽车文化的激情与创造力。 对车迷而言，这不仅是观展，更是亲身融入故事的一次机会。””

除星光熠熠的展车与嘉宾阵容外，SPARQ还将展示其旗舰设备的全新功能，为驾驶者提供车辆各方面健康状况的实时洞见，助力其做出明智决策。 全新产品功能详情将于临近展期时正式揭晓。

SPARQ展览日程包括：

11月22日至23日： 超级跑车与F1体验——展出稀有性能车，并于11月22日晚举办F1拉斯维加斯站观赛派对（凭票入场），SPARQ展区内提供美食、饮品，同时呈现精彩赛事。

超级跑车与F1体验——展出稀有性能车，并于11月22日晚举办F1拉斯维加斯站观赛派对（凭票入场），SPARQ展区内提供美食、饮品，同时呈现精彩赛事。 11月24日至25日： 彼得森博物馆体验——携手彼得森汽车博物馆，馆藏经典汽车与SPARQ的独一无二定制车型同台展出。

彼得森博物馆体验——携手彼得森汽车博物馆，馆藏经典汽车与SPARQ的独一无二定制车型同台展出。 11月26日： 极品飞车体验（Need for Speed Experience）——展出电影及同名游戏系列中的经典座驾，并有创作者及参与者亲临现场。

极品飞车体验（Need for Speed Experience）——展出电影及同名游戏系列中的经典座驾，并有创作者及参与者亲临现场。 11月28日： 速度与激情体验——展出电影中的经典座驾，包括Dominic Toretto的Dodge Charger，同时制作团队成员将特别亮相。

速度与激情体验——展出电影中的经典座驾，包括Dominic Toretto的Dodge Charger，同时制作团队成员将特别亮相。 11月29日至30日：西海岸汽车文化体验——向洛杉矶汽车文化致敬，展示合作定制车、低趴车以及嘻哈风改装车。

活动名额有限，预计很快售罄。 注册订阅可优先获取门票开售信息。

洛杉矶车展将于2025年11月21日至30日在Los Angeles Convention Center举行。 门票和活动详情请访问laautoshow.com。

展会购票通道

门票现已在laautoshow.com/tickets上发售，可通行所有展区及试驾体验。 票价详情：

周五开幕日（11月21日）：成人18美元、老人8美元、儿童8美元

通用票（任意日入场）：成人25美元、老人12美元、儿童12美元

周一至周四（11月24日至27日）：成人22美元、老人10美元、儿童10美元

周六日VIP优先入场券及门票：成人45美元、老人22美元

关于SPARQ

SPARQ正在重新定义驾驶者与汽车的关系。 总部位于加州尔湾的这家初创企业，正将其设备与服务SPARQ Diagnostics推向亟需升级的汽车服务行业。 SPARQ可追踪超过5万个车辆代码——超越市场上所有消费级诊断设备——并根据每位驾驶者的独特行为及车辆特性提供人工智能个性化服务。 SPARQ以简明日常语言提供车辆健康评分，并主动识别潜在的维护或保养需求，为我们人生中第二大消费资产赋予“发声”能力。

在https://laautoshow.com/hall-of-sparq-signup/注册成为SPARQ会员，优先获取SPARQ展厅夜间活动阵容及附加门票详情。

关于洛杉矶车展和AutoMobility LA：

Los Angeles Auto Show®（洛杉矶车展）创办于1907年，是世界上最具影响力的年度汽车盛会之一。 该展会每年在洛杉矶会议中心举行，吸引数十万人参加，为该市创造数亿美元经济效益， 也一直是洛杉矶会议中心最大的收入来源。

洛杉矶车展将于11月21日至11月30日向公众开放，展会将持续10天（含感恩节）。 诚邀购车者、车迷、家庭及未来科技爱好者共同体验汽车设计、文化与创新的巅峰之作。

作为本届车展的媒体和行业活动日，AutoMobility LA®将于2025年11月20日举行。当天将安排多场新车首发、品牌发布，以及聚焦汽车与科技领域顶尖人物的思想领导力论坛。

如需了解最新的展会新闻、更新和信息，请访问laautoshow.com和automobilityla.com。

媒体联系人

媒体垂询，请发送电子邮件至[email protected]

如需获取有关新车首发、特殊活动和每日日程安排的最新信息，请在Instagram、X、Facebook或LinkedIn上关注洛杉矶车展。 在laautoshow.com注册并接收提醒。

