SPARQ 重返 LA AUTO SHOW，以長達一週的沉浸式活動向南加州汽車文化致敬

洛杉磯 2025年10月30日 /美通社/ -- 總部位於爾灣、致力於重塑駕駛與汽車關係的新創公司 SPARQ，將於今年 11 月重返 2025 年 Los Angeles Auto Show，於 Concourse Hall 展館內舉辦不容錯過的多日展覽，展出頂級超跑、F1 賽車，以及來自《玩命關頭》和《極速快感》等電影的真實車款。除了白天的常規展覽時段，一系列精彩亮點也將點亮 SPARQ 特別的夜間活動。

2025 年的展出是 SPARQ 繼去年首次公開亮相後，連續第二年參加 Los Angeles Auto Show，並將為其突破性的 129 美元裝置 SPARQ Diagnostics 揭曉新功能。該裝置如同專屬的個人 AI 技師，讓駕駛能真正與汽車「交談」，以瞭解、預測和規劃保養及維修需求。

《玩命關頭》RX7 於 2025 Los Angeles Auto Show Sparq 展廳展出

欲瞭解更多關於 SPARQ 如何推動汽車 AI 發展並重新定義駕駛與車輛互動的資訊，請觀看最新一集以該公司為主題的 All Roads Stories 影片：此處

SPARQ 今年的展覽每日都將有新的主題和內容——白天在展位空間迎接參觀民眾，晚上則舉辦獨家的現場音樂活動和體驗。車迷們可以探索如「唐老大」的 Dodge Charger 等經典英雄車款，體驗 SPARQ 獨一無二的創作，並透過互動展示以及創作者、合作夥伴和業界嘉賓的特別出席，深入體驗洛杉磯獨特的汽車文化。

「SPARQ 今年為 Concourse Hall 打造了非常特別的內容，我很高興看到車迷們前去探索。」Los Angeles Auto Show 總裁 Terri Toennies 表示，「它以一種真正頌揚洛杉磯汽車文化的熱情與創造力的方式，匯集了稀有車輛、經典電影車款和親身體驗。對車迷而言，這是一個成為故事一部分的機會，而不僅僅是觀看。」

除了星光熠熠的車輛和嘉賓外，SPARQ 還將展示其旗艦裝置的一項新功能，該裝置能為駕駛提供關於車輛健康狀況各方面的即時洞察，幫助他們就汽車問題做出明智的決定。新產品功能的詳細資訊將在接近開幕日時公佈。

SPARQ 的展覽時間表包括：

11 月 22 日至 23 日： 頂級超跑與 F1 體驗 – 展出稀有的高性能車輛，並於 11 月 22 日晚間在 SPARQ 展位內舉辦售票的拉斯維加斯 F1 觀賽派對，現場提供食物、飲品，並一同觀賞賽事。

頂級超跑與 F1 體驗 – 展出稀有的高性能車輛，並於 11 月 22 日晚間在 SPARQ 展位內舉辦售票的拉斯維加斯 F1 觀賽派對，現場提供食物、飲品，並一同觀賞賽事。 11 月 24 日至 25 日： 彼得森博物館體驗 – 與 Petersen Automotive Museum 合作，展出來自該博物館的經典車款以及 SPARQ 獨一無二的創作。

彼得森博物館體驗 – 與 Petersen Automotive Museum 合作，展出來自該博物館的經典車款以及 SPARQ 獨一無二的創作。 11 月 26 日： 極速快感體驗 – 展出來自電影和電玩遊戲系列的車輛，創作者和貢獻者將現身。

極速快感體驗 – 展出來自電影和電玩遊戲系列的車輛，創作者和貢獻者將現身。 11 月 28 日： 玩命關頭體驗 – 精選電影中的英雄車款，包括「唐老大」的 Dodge Charger，製作團隊成員也將特別出席。

玩命關頭體驗 – 精選電影中的英雄車款，包括「唐老大」的 Dodge Charger，製作團隊成員也將特別出席。 11 月 29 日至 30 日： 西岸汽車文化體驗 – 向洛杉磯汽車傳統致敬，展出聯名創作、嬉皮車和受嘻哈啟發的改裝車。

限量活動名額預計將很快售完。立即註冊，以便在門票開賣時搶先收到通知。

2025 年 Los Angeles Auto Show 將於 11 月 21 日至 30 日在洛杉磯會議中心舉行。門票和活動詳情請見 laautoshow.com。

購票參觀

門票現已在 laautoshow.com/tickets 發售，票價包含所有展覽及試駕體驗。票價如下：

開幕日週五（11 月 21 日）：成人票 $18，敬老票 $8，兒童票 $8

通用入場門票（適用於任何一天）：成人票 25 美元，敬老票 12 美元，兒童票 12 美元

週一至週四（11 月 24-27 日）：成人票 22 美元，敬老票 10 美元，兒童票 10 美元

週六及週日 VIP 優先入場門票：成人票 45 美元，敬老票 22 美元

關於 SPARQ

SPARQ 正在重塑駕駛與汽車的關係。這家總部位於加州爾灣的新創公司，正在向迫切需要升級的成熟汽車服務產業，推出其裝置與服務 SPARQ Diagnostics。SPARQ 追蹤超過 50,000 種車輛代碼——比市面上任何消費型診斷裝置都多，並根據每位駕駛的獨特行為和車輛，為其提供 AI 個人化服務。SPARQ 以簡單易懂的日常語言提供車輛健康評分，並主動識別潛在的保養或維修需求，為我們一生中第二大的購買（指汽車）賦予了聲音。

請至 https://laautoshow.com/hall-of-sparq-signup/ 註冊成為 SPARQ 會員，搶先得知 SPARQ 展廳展後活動內容和加購門票的詳細資訊。

關於 LOS ANGELES AUTO SHOW 與 AUTOMOBILITY LA：

Los Angeles Auto Show® 創立於 1907 年，是全球最具影響力的年度汽車盛會之一。每年於洛杉磯會展中心舉行，吸引數十萬名觀眾，並為該市帶來數億美元的經濟效益。它同時也是洛杉磯會展中心最大的收入來源。

洛杉磯車展將從 11 月 21 日開幕日起，至 11 月 30 日連續十天對公眾開放（包含感恩節）。我們誠摯邀請所有準車主、汽車愛好者、家庭及關注未來趨勢的朋友們蒞臨參觀，體驗頂尖的汽車設計、文化與創新科技。

AutoMobility LA® 為車展的媒體與業界交流日，將於 2025 年 11 月 20 日舉行。當日議程緊湊，包含多場新車發表會、品牌重大宣佈，以及一場匯集汽車與科技界頂尖意見領袖的高峰論壇。

歡迎瀏覽 laautoshow.com 及 automobilityla.com，以隨時掌握最新的車展新聞、活動更新與相關資訊。

