Společnost TerraPay vítá Louise Brettovou na pozici nezávislé ředitelky

LONDÝN, 4. března 2024 /PRNewswire/ -- Skupina TerraPay, přední světová síť pro přeshraniční platební služby, s potěšením oznamuje jmenování Louise Brettové nezávislou ředitelkou společnosti Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Louise s sebou přináší bohaté zkušenosti díky vynikající kariéře v sektoru finančních služeb.

Louise Brett

V nové funkci bude Louise působit jako důležitý spojovací článek mezi společností TerraPay, finančním ekosystémem jako celkem a zainteresovanými stranami společnosti s cílem zajistit nejvyšší standardy správy a řízení, rozmanitosti a inkluze, ale i kulturu compliance. Díky svým rozsáhlým zkušenostem v oblasti fintech a finančních služeb přinese do představenstva jedinečný pohled zvenčí a posílí model řízení společnosti TerraPay tak, aby odpovídal jejímu růstu a ambicím.

Louise během své kariéry působila jako místopředsedkyně společnosti Deloitte UK a vedoucí oddělení FinTech a inovací v oblasti finančních služeb ve společnosti Deloitte Europe. Byla vůdčí silou při utváření reakce společnosti Deloitte na vzestup finančních technologií, v podpoře finanční inkluze i prosazování lokální vynikající úrovně fintech na globální scéně. Její strategická vize, praktický přístup a oddanost inkluzivnímu vedení z ní činí skutečnou špičku ve svém oboru. V rámci svých bohatých zkušeností spolupracovala s klienty z oblasti finančních služeb, vládními orgány, regulačními orgány, poradci, rizikovými fondy i širší fintech komunitou napříč celým ekosystémem. Jako bývalá bankéřka a vedoucí pracovnice rovněž chápe nuance vyvažování strategické vize s realitou vysoce regulovaného odvětví. Louise je také hluboce přesvědčena o významu inkluzivního vedení a názorové různorodosti pro dosažení vynikajícího dlouhodobého úspěchu.

Jako předsedkyně představenstva a výboru pro řízení, rizika a compliance (GRC) ve společnosti TerraPay UK zaujme Louise klíčovou roli při zajišťování vývoje modelu řízení společnosti způsobem zohledňujícím řešení TerraPay a posilujícím její pověst. Díky svým odborným kapacitám přinese jak nezbytné výzvy a vedení, tak i situační povědomí a široký rozhled, které podpoří strategický příběh a dlouhodobý úspěch společnosti TerraPay.

Ambar Sur, zakladatel a generální ředitel společnosti TerraPay, vyjádřil své nadšení z příchodu Louise do týmu těmito slovy: "S potěšením vítáme Louise ve společnosti TerraPay jako naši nezávislou ředitelku pro Velkou Británii. Její rozsáhlé zkušenosti a strategická prozíravost budou neocenitelné při utváření budoucnosti společnosti TerraPay. Věříme, že její odborné zkušenosti dále upevní naše standardy řízení a významně přispějí k naší růstové trajektorii."

Louise ke své nové roli uvedla: „Nastoupení nové cesty ve společnosti TerraPay mě nesmírně těší. Škálující a vyzrávající fintech společnost, jakou je právě TerraPay, musí osvědčit odhodlání být „ve formě pro růst". Přijetím regulačního rámce a principů v kombinaci s nadšením pro inovace pak vytváří onen nezbytný základ budoucího úspěchu. Těším se, že tento růst budu moci v nadcházejících letech podpořit."

Louise, která je uznávanou špičkou ve svém oboru, byla nedávno zařazena do prestižního žebříčku žen působících v oblasti finančních technologií Women in FinTech PowerList 2022, což podtrhuje její výjimečné úspěchy a vliv v tomto odvětví. V minulosti působila také jako členka představenstva organizací The ScaleUp Institute a UK Women in Payments.

S nástupem Louise do funkce předsedkyně představenstva se TerraPay UK těší na její odborné vedení, vůdčí schopnosti a strategické postřehy, které společnosti pomohou s orientací v proměnlivém světě platebních služeb – obzvláště nyní, kdy získala povolení k činnosti jako instituce elektronických peněz (Electronic Money Institute, EMI ) v Itálii a chystá se rozšířit své aktivity v této zemi a následně v celé EU.

O společnosti TerraPay

TerraPay zjednodušuje pohyb peněz kdykoli a kdekoli prostřednictvím jediného připojení k nejrozsáhlejší síti přeshraničních plateb, která je regulována na 30 světových trzích a podporuje platby do více než 140 přijímajících zemí, více než 210 odesílajících zemí, více než 7,5 miliardy bankovních účtů a více než 2,1 miliardy mobilních peněženek. TerraPay si klade za cíl vybudovat finanční svět zbavený hranic pro okamžitý, spolehlivý, transparentní a plně kompatibilní pohyb peněz kdekoli na světě. TerraPay posouvá hranice pro globální podniky - od bank, fintech společností a zprostředkovatelů peněžních převodů až po cestovní agentury, platformy tvůrčí ekonomiky či tržiště elektronického obchodu - a zároveň podporuje finanční začlenění i na těch nejhůře dostupných trzích. Společnost TerraPay, která byla založena v roce 2014, sídlí v Londýně, provozuje globální pobočky v Bengalúru, Dubaji, Miami, Bogotě, Dar es Salaamu, Kampale, Haagu, Dakaru, Joburgu, Nairobi, Miláně a Singapuru a rychle expanduje díky financování od předních investorů, jako jsou IFC (Světová banka), Prime Ventures, Partech Africa a Visa.

