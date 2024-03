TerraPay heißt Louise Brett als unabhängige Direktorin willkommen

LONDON, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Die TerraPay-Gruppe, das führende globale Netzwerk für grenzüberschreitende Zahlungen, freut sich, die Ernennung von Louise Brett zur unabhängigen Direktorin bei Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK) bekannt zu geben. Louise bringt umfangreiche Erfahrungen und eine herausragende Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche mit.

In dieser Funktion wird Louise als wichtiges Bindeglied zwischen TerraPay, dem Finanzsystem insgesamt und den TerraPay-Stakeholdern fungieren, um die Einhaltung der höchsten Standards in Bezug auf Governance, Vielfalt und Integration sowie eine Kultur der Compliance zu gewährleisten. Mit ihrem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Fintech und Finanzdienstleistungen wird sie eine einzigartige Außenperspektive in den Vorstand einbringen und das Governance-Modell von TerraPay verbessern, um es mit dem Wachstum und den Ambitionen des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Bei früheren Karrierestationen war Louise unter anderem stellvertretende Vorsitzende von Deloitte UK und Leiterin für FinTech und Finanzdienstleistungsinnovation bei Deloitte Europe. Sie war eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Deloittes Antwort auf den Aufstieg von Fintech, der Förderung der finanziellen Inklusion und der Förderung lokaler Fintech-Exzellenz auf weltweiter Ebene. Ihre strategische Vision, ihr praktischer Ansatz und ihr Engagement für eine integrative Führung haben sie zu einer führenden Persönlichkeit innerhalb der Branche gemacht. Sie hat im gesamten Ökosystem mit Finanzdienstleistungskunden, Regierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Beratern, VCs und der breiteren Fintech-Community gearbeitet. Als ehemalige Bankerin und Führungskraft kennt sie die Nuancen, die es braucht, um eine strategische Vision mit der Realität eines stark regulierten Sektors abzustimmen. Louise ist der festen Überzeugung, dass eine integrative Führung und vielfältige Denkweisen zu einem überragenden langfristigen Erfolg führen können.

In ihrer Funktion als Chair of the Board und Vorsitzende des Governance Risk and Compliance-Komitees (GRC) bei TerraPay UK wird Louise zur Weiterentwicklung des Governance-Modells beitragen, um die Lösungen von TerraPay zu unterstützen und den Ruf des Unternehmens zu verbessern. Mit ihrem Know-how und ihrer Führungsstärke bringt sie Situationsbewusstsein und Weitsicht mit, um TerraPays strategische Ausrichtung und langfristigen Erfolg zu unterstützen.

Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, verlieh seiner Begeisterung über die Verstärkung des Teams durch Louises Ausdruck: „Wir freuen uns, Louise bei TerraPay als unabhängige Direktorin in Großbritannien willkommen zu heißen. Ihre langjährige Erfahrung und ihr strategischer Scharfsinn werden bei der Gestaltung der Zukunft von TerraPay von unschätzbarem Wert sein. Wir sind fest davon überzeugt, dass ihre Expertise unsere Governance-Standards weiter stärken und wesentlich zu unserem Wachstum beitragen wird."

Ihre neue Rolle kommentierte Louise wie folgt: „Ich freue mich, diese neue Reise bei TerraPay anzutreten. Für skalierende und reifende Fintechs wie TerraPay ist die Entschlossenheit entscheidend, „fit" für weiteres Wachstum zu sein. Indem sie regulatorische Rahmenbedingungen und Grundsätze mit einer Leidenschaft für Innovation verbinden, schaffen sie die entscheidende Grundlage für künftigen Erfolg. Ich freue mich darauf, dieses Wachstum in den kommenden Jahren zu unterstützen."

Louise ist eine gefeierte Führungskraft und wurde vor kurzem in die prestigeträchtige Women in FinTech PowerList 2022 aufgenommen, die ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihren Einfluss im Finanztechnologiesektor würdigt. Zuvor war sie Vorstandsmitglied bei The ScaletUp Institute und UK Women in Payments.

Mit Louises Antritt als Chair of the Board freut sich TerraPay UK auf ihre Führung und ihre strategischen Einblicke, um die kontinuierlich evolvierende Zahlungslandschaft zu bewältigen. Nach dem Erhalt der Zulassung als E-Geld-Institut (EMI) in Italien wird das Unternehmen seine Aktivitäten dort und anschließend in der gesamten EU ausweiten.

Informationen zu TerraPay

TerraPay vereinfacht den Geldverkehr weltweit. Das Unternehmen bietet eine einzige Verbindung zum größten grenzüberschreitenden Zahlungsnetzwerk, das in 30 globalen Märkten reguliert ist und Zahlungen in mehr als 140 Empfängerländern, mehr als 210 Senderländern, mehr als 7,5 Milliarden Bankkonten und mehr als 2,1 Milliarden mobile Geldbörsen ermöglicht. TerraPay hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine grenzenlose Finanzwelt zu schaffen, in der der Geldtransfer überall sofort, zuverlässig, transparent und vollständig konform ist. TerraPay verschiebt die Grenzen für globale Unternehmen – von Banken, Fintechs und Geldtransferanbietern bis hin zu Reiseveranstaltern, Creator-Economy-Plattformen und E-Commerce-Marktplätzen – und fördert die finanzielle Inklusion selbst in den unzugänglichsten Märkten. TerraPay wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in Bangalore, Dubai, Miami, Bogota, Daressalam, Kampala, Den Haag, Dakar, Joburg, Nairobi, Mailand und Singapur. Das Unternehmen expandiert schnell und hat Finanzmittel von führenden Investoren erhalten, darunter die IFC (Weltbank), Prime Ventures, Partech Africa und Visa.

