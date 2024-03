TerraPay accueille Louise Brett en tant qu'administratrice indépendante

LONDRES, 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe TerraPay, le premier réseau mondial de paiements transfrontaliers, est heureux d'annoncer la nomination de Louise Brett au poste d'administratrice indépendante chez Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Mme Brett apporte une riche expérience et une éminente carrière dans le secteur des services financiers.

Louise Brett

À ce poste, Mme Brett servira de lien vital entre TerraPay, l'écosystème financier dans son ensemble, et les parties prenantes de TerraPay, afin de faire respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de diversité et d'inclusion, ainsi qu'une culture de conformité. Grâce à sa vaste expérience dans le domaine des technologies financières et des services financiers, elle apportera une perspective extérieure unique au conseil d'administration, améliorant le modèle de gouvernance de TerraPay pour s'aligner sur la croissance et les ambitions de l'entreprise.

Au cours de sa carrière, Louise Brett a notamment été vice-présidente de Deloitte au Royaume-Uni et responsable des technologies financières et de l'innovation dans les services financiers chez Deloitte Europe. Elle a joué un rôle moteur pour façonner la réponse de Deloitte à l'essor des technologies financières, en favorisant l'inclusion financière et en promouvant l'excellence des technologies financières locales sur la scène mondiale. Sa vision stratégique, son approche pratique et son engagement en faveur d'un leadership inclusif lui ont permis de se distinguer en tant que leader de l'industrie. Elle a travaillé dans l'ensemble de l'écosystème avec des clients des services financiers, des organismes gouvernementaux, des régulateurs, des conseillers, des sociétés de capital-risque et la communauté fintech en général. En tant qu'ancienne banquière et dirigeante, elle comprend les nuances de l'équilibre entre la vision stratégique et la réalité d'un secteur hautement réglementé. Mme Brett croit fermement à l'importance du leadership inclusif et de la diversité de pensée pour favoriser un succès supérieur à long terme.

En tant que présidente du conseil d'administration et du comité de la gouvernance, des risques et de la conformité (GRC) de TerraPay UK, Louise Brett jouera un rôle essentiel en veillant à ce que le modèle de gouvernance de la société évolue afin d'adopter les solutions de TerraPay et d'améliorer sa réputation. Son expertise apportera l'audace et les conseils nécessaires, la connaissance de la situation et l'analyse de l'horizon, pour soutenir le récit stratégique et le succès à long terme de TerraPay.

Ambar Sur, fondateur et directeur général de TerraPay, a exprimé son enthousiasme à l'idée que Louise Brett rejoigne l'équipe : « Nous sommes ravis d'accueillir Louise chez TerraPay en tant qu'administratrice indépendante au Royaume-Uni. Sa vaste expérience et sa perspicacité stratégique seront inestimables pour façonner l'avenir de TerraPay. Nous pensons que son expertise renforcera davantage nos normes de gouvernance et contribuera de manière significative à notre croissance. »

S'exprimant au sujet de ses nouvelles fonctions, Louise Brett a déclaré : « Je suis ravie de commencer ce nouveau parcours chez TerraPay. Pour les fintechs en phase d'expansion et de maturation telles que TerraPay, il est important de voir une détermination à être "apte" à la croissance. En adoptant des cadres et des principes réglementaires en même temps qu'une passion pour l'innovation, ils créent la base essentielle de leur réussite future. Je suis impatiente de soutenir cette croissance dans les années à venir. »

Louise Brett est une dirigeante reconnue dans l'industrie et a récemment été citée dans la prestigieuse Women in FinTech PowerList 2022, soulignant ses réalisations exceptionnelles et son influence dans le secteur des technologies financières. Auparavant, elle a été membre du conseil d'administration du ScaletUp Institute et de UK Women in Payments.

Alors que Mme Brett prend ses fonctions de présidente du conseil d'administration, TerraPay UK se réjouit de pouvoir compter sur ses conseils, son leadership et ses idées stratégiques pour naviguer dans le paysage des paiements en constante évolution. D'autant plus que la société a obtenu son autorisation à officier en tant qu'établissement de monnaie électronique ( EMI ) en Italie et qu'elle est prête à étendre ses activités dans le pays, puis dans toute l'UE.

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde — en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 30 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 140 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay, dont le siège se situe à Londres, dispose de bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es-Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, et se développe rapidement. Elle a reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Contacts :

Juveria Samrin

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2351390/Louise_Brett__TerraPay.jpg