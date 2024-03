TerraPay víta Louise Brett ako nezávislú riaditeľku

LONDÝN, 4. marca 2024 /PRNewswire/ -- Skupina TerraPay, popredná svetová sieť cezhraničných platieb, s potešením oznamuje vymenovanie Louise Brett za nezávislú riaditeľku spoločnosti Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Louise má bohaté skúsenosti a vynikajúcu kariéru v odvetví finančných služieb.

Louise Brett

V tejto úlohe bude Louise slúžiť ako dôležitá spojka medzi spoločnosťou TerraPay, finančným ekosystémom ako celkom a zainteresovanými stranami spoločnosti TerraPay s cieľom dodržiavať najvyššie štandardy riadenia, rozmanitosti a začlenenia a kultúry dodržiavania predpisov. Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti fintech a finančných služieb prinesie do predstavenstva jedinečný pohľad zvonku a zlepší model riadenia spoločnosti TerraPay tak, aby zodpovedal rastu a ambíciám spoločnosti.

Louise počas svojej kariéry pôsobila ako podpredsedníčka spoločnosti Deloitte UK a vedúca oddelenia FinTech a inovácií v oblasti finančných služieb v spoločnosti Deloitte Europe. Bola hnacou silou pri formovaní reakcie spoločnosti Deloitte na vzostup fintech, podpore finančného začlenenia a presadzovaní miestnej excelentnosti v oblasti fintech na globálnej scéne. Jej strategická vízia, praktický prístup a záväzok k inkluzívnemu vedeniu ju vyzdvihli ako líderku v tomto odvetví. Pracovala v celom ekosystéme s klientmi v oblasti finančných služieb, vládnymi orgánmi, regulačnými orgánmi, poradcami, rizikovými fondmi a širšou komunitou v oblasti fintech. Ako bývalá bankárka a vedúca pracovníčka rozumie nuansám rovnováhy medzi strategickou víziou a realitou vysoko regulovaného sektora. Louise pevne verí v silu inkluzívneho vedenia a rozmanitosti názorov, ktoré vedú k dlhodobému úspechu.

Ako predsedníčka predstavenstva a výboru pre riadenie, riziká a dodržiavanie predpisov (GRC) v spoločnosti TerraPay UK bude Louise zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa model riadenia spoločnosti vyvíjal tak, aby zahŕňal riešenia spoločnosti TerraPay a zvyšoval jej reputáciu. Jej odborné znalosti poskytnú potrebnú výzvu a usmernenie, situačné povedomie a prehľad, aby podporili strategický príbeh a dlhodobý úspech spoločnosti TerraPay.

Ambar Sur, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti TerraPay, vyjadril svoje nadšenie z príchodu Louise do tímu: „Sme radi, že môžeme Louise privítať v spoločnosti TerraPay ako našu nezávislú riaditeľku v Spojenom kráľovstve. Jej rozsiahle skúsenosti a strategický prehľad budú neoceniteľné pri formovaní budúcnosti spoločnosti TerraPay. Veríme, že jej odborné znalosti ešte viac posilnia naše štandardy riadenia a významne prispejú k nášmu rastu."

Louise o svojej novej úlohe povedala: „Som nadšená, že môžem začať túto novú cestu v spoločnosti TerraPay. Pre škálujúce sa a dozrievajúce fintech spoločnosti, ako je TerraPay, je dôležité vidieť odhodlanie byť „fit" pre rast. Prijatím regulačných rámcov a zásad ruka v ruke s vášňou pre inovácie vytvárajú rozhodujúci základ pre budúci úspech. Teším sa na podporu tohto rastu v nasledujúcich rokoch."

Louise je uznávanou líderkou v odvetví a nedávno bola zaradená do prestížneho zoznamu Women in FinTech PowerList 2022, ktorý vyzdvihuje jej výnimočné úspechy a vplyv v sektore finančných technológií. Predtým pôsobila ako členka predstavenstva v inštitúte ScaletUp a v organizácii UK Women in Payments.

Keďže Louise sa ujíma funkcie predsedníčky predstavenstva, spoločnosť TerraPay UK sa teší na jej vedenie, vodcovstvo a strategické postrehy pri navigácii v neustále sa vyvíjajúcom platobnom prostredí. Najmä preto, že spoločnosť získala povolenie ako Inštitút elektronických peňazí (EMI) v Taliansku a chystá sa rozšíriť svoju činnosť v tejto krajine a následne v celej EÚ.

O spoločnosti TerraPay

TerraPay zjednodušuje pohyb peňazí všade na svete – poskytuje jediné pripojenie k najrozsiahlejšej sieti cezhraničných platieb regulovanej na 30 globálnych trhoch a umožňuje platby do viac ako 140 prijímajúcich krajín, viac ako 210 odosielajúcich krajín, viac ako 7,5 milióna bankových účtov a viac ako 2,1 milióna mobilných peňaženiek. Cieľom spoločnosti TerraPay je prepojiť finančný svet bez hraníc, aby bol pohyb peňazí všade okamžitý, spoľahlivý, transparentný a plne kompatibilný. TerraPay posúva hranice pre globálne podniky – od bánk, fintechov a prevádzkovateľov peňažných prevodov až po cestovné podniky, platformy ekonomiky tvorcov a trhoviská elektronického obchodu – a zároveň podporuje finančné začlenenie aj na tých najťažšie dostupných trhoch. Spoločnosť TerraPay, ktorá bola založená v roku 2014, má sídlo v Londýne a globálne pobočky v Bangalúre, Dubaji, Miami, Bogote, Dar es Salaame, Kampale, Haagu, Dakare, Joburgu, Nairobi, Miláne a Singapure a rýchlo expanduje, keďže získala finančné prostriedky od popredných investorov vrátane IFC (Svetovej banky), Prime Ventures, Partech Africa a Visa.

