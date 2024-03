TerraPay powołuje Louise Brett na stanowisko niezależnego dyrektora

LONDYN, 4 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Grupa TerraPay, wiodąca międzynarodowa sieć płatności transgranicznych, ma zaszczyt poinformować o powołaniu Louise Brett na stanowisko niezależnego dyrektora w Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Louise posiada bogate doświadczenie i imponującą ścieżkę kariery w branży usług finansowych.

Obejmując to stanowisko, Louise będzie pełnić funkcję kluczowego łącznika między TerraPay, całym ekosystemem finansowym i interesariuszami firmy w celu utrzymania najwyższych standardów zarządzania, różnorodności i integracji oraz kultury zgodności. Biorąc pod uwagę jej wieloletnie doświadczenie w branży fintech i usług finansowych, wprowadzi ona do zarządu niezwykle cenną perspektywę zewnętrzną, wzbogacając model zarządzania TerraPay i dostosowując go do rozwoju i ambicji spółki.

Doświadczenie zawodowe Louise obejmuje stanowisko wiceprezesa Deloitte UK oraz szefa działu FinTech i innowacji na rynku usług finansowych w Deloitte Europe. Odegrała kluczową rolę w kształtowaniu reakcji Deloitte na rozwój branży, wspierając integrację finansową i promując kompetencje w dziedzinie fintech na arenie międzynarodowej. Dzięki swojej strategicznej wizji, praktycznemu podejściu i zaangażowaniu w integracyjne przywództwo jest uznawana za liderkę na tym rynku. Od wielu lat współpracuje z klientami usług finansowych, organami rządowymi, instytucjami regulacyjnymi, doradcami, spółkami venture capital i szerszą społecznością fintech. Z racji swojego doświadczenia w pracy w sektorze bankowym i na stanowiskach kierowniczych doskonale rozumie niuanse równoważenia strategicznej wizji z realiami wysoce regulowanego rynku. Louise mocno wierzy w siłę przywództwa integracyjnego i różnorodność myślenia, które prowadzą do długoterminowego sukcesu.

Pełniąc funkcję przewodniczącej zarządu i komitetu ds. zarządzania ryzykiem i zgodności (GRC) w TerraPay UK, Louise odegra kluczową rolę w zapewnieniu, że model zarządzania spółki ewoluuje, dostosowując się do rozwiązań TerraPay i wzmacniając jej reputację. Jej specjalistyczna wiedza zapewni niezbędne wsparcie i wskazówki, świadomość sytuacyjną i monitorowanie otoczenia, co pozwoli wesprzeć strategiczną narrację i długoterminowy sukces TerraPay.

Ambar Sur, założyciel i dyrektor generalny TerraPay, wyraził ogromny entuzjazm z powodu dołączenia Louise do zespołu: „Cieszymy się, że możemy powitać Louise w TerraPay jako naszego niezależnego dyrektora w Wielkiej Brytanii. Jej bogate doświadczenie i strategiczna przenikliwość będą nieocenione w kształtowaniu przyszłości firmy. Wierzymy, że jej specjalistyczna wiedza jeszcze bardziej wzmocni nasze standardy zarządzania i znacząco przyczyni się do rozwoju".

Odnosząc się do swojej nowej roli, Louise powiedziała: „Bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć tę nową misję w TerraPay. Z punktu widzenia rozwijających się i dojrzewających fintechów, takich jak TerraPay, ważne jest, aby mieć determinację, by być gotowym na wzrost. Akceptując ramy regulacyjne i zasady w połączeniu z pasją do innowacji, tworzą one krytyczną podstawę dla przyszłego sukcesu. Liczę na wsparcie tego wzrostu w nadchodzących latach".

Louise jest cenioną specjalistką w branży i niedawno znalazła się na prestiżowej liście Women in FinTech PowerList 2022, co podkreśla jej wyjątkowe osiągnięcia i wpływ w sektorze technologii finansowych. Uprzednio pełniła funkcję członka zarządu The ScaletUp Institute i UK Women in Payments.

Wraz z objęciem przez Louise stanowiska przewodniczącej zarządu TerraPay UK z niecierpliwością oczekuje jej wskazówek, zdolności przywódczych i strategicznych analiz, aby sprawnie poruszać się po stale zmieniającym się krajobrazie usług płatniczych. Ma to znaczenie, tym bardziej że spółka uzyskała status Instytutu Pieniądza Elektronicznego (EMI) we Włoszech i jest gotowa rozszerzyć swoją działalność w tym kraju, a następnie w całej UE.

TerraPay

Spółka TerraPay usprawnia przepływ środków pieniężnych w każdym miejscu - zapewniając jednolite połączenie z najbardziej rozbudowaną siecią płatności transgranicznych regulowaną na 30 rynkach światowych i umożliwiającą dokonywanie płatności w ponad 140 krajach przyjmujących, ponad 210 krajach wysyłających, na przeszło 7,5 mld rachunków bankowych i ponad 2,1 mld portfeli mobilnych. Misją TerraPay jest zapewnienie łączności w świecie finansów bez granic, dzięki czemu przekazywanie pieniędzy w dowolnym miejscu jest natychmiastowe, niezawodne, transparentne i w pełni zgodne z przepisami. TerraPay przesuwa granice dla międzynarodowych przedsiębiorstw - od banków, fintechów i operatorów przelewów pieniężnych po firmy turystyczne, platformy dla twórców i rynki handlu elektronicznego - jednocześnie zwiększając integrację finansową nawet na najbardziej niedostępnych rynkach. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2014 roku, a jego główna siedziba znajduje się w Londynie. Światowe oddziały mieszczą się w Bangalore, Dubaju, Miami, Bogocie, Dar es Salaam, Kampali, Hadze, Dakarze, Joburgu, Nairobi, Mediolanie i Singapurze. TerraPay dynamicznie się rozwija, otrzymując finansowanie od wiodących inwestorów, w tym IFC (Bank Światowy), Prime Ventures, Partech Africa i Visa.

