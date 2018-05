Venus Medtech recibe inversión de DCP Capital para acelerar el desarrollo y la comercialización internacional de la tecnología de válvulas cardíacas

Junto con el crecimiento de la economía y el envejecimiento de la población, también está en aumento la incidencia de la enfermedad senil de la válvula aórtica calcificada, y pronto será la causa principal de enfermedades valvulares en China. En el presente, los procedimientos para el reemplazo valvular aórtico quirúrgico se usan ampliamente, pero el riesgo de trauma quirúrgico es alto y la recuperación postoperatoria es lenta. La mayoría de los pacientes mayores no pueden tolerar una cirugía semejante. Después de 16 años de rápido desarrollo, la tecnología de reemplazo valvular aórtico transcatéter (RVAT) se ha convertido gradualmente en la principal forma de tratamiento para las enfermedades de la válvula aórtica en todo el mundo. Según las indicaciones actuales, hay al menos 500.000 pacientes en China que tienen indicación de RVAT, y la mayoría de ellos no son admitidos en los hospitales para su tratamiento. Además de las enfermedades de la válvula aórtica, también son trastornos cardíacos valvulares comunes las enfermedades de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Se estima que en China hay más de 10 millones de pacientes con regurgitación mitral y tricúspide severas, pero el índice de tratamiento quirúrgico es inferior al 2%. El mercado terapéutico en esta área es particularmente prometedor.

Venus Medtech se dedica a la investigación, el desarrollo y la comercialización de dispositivos médicos para enfermedades cardíacas valvulares hace muchos años. La compañía tiene más de 300 patentes de tecnología valvular en todo el mundo y ha desarrollado una protección estricta y completa de sus derechos de propiedad intelectual. El sistema de válvula aórtica intervencionista percutáneo VenusA-Valve es el producto de RVAT de primera generación de la compañía, y es la primera válvula protésica intervencionista aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de China, en abril de 2017; dio inicio a una nueva era de cardiología intervencionista en China y se convirtió en ejemplo de los dispositivos médicos innovadores de alta gama creados en el país.

Venus Medtech tiene un conocimiento profundo e integral en el sector de tratamiento de enfermedades de la válvula cardíaca. VenusP-Valve, una válvula pulmonar transcatéter, es la primera válvula pulmonar de expansión autonómica en el mundo, y se han hecho 178 implantaciones en 27 centros en alrededor de 20 países y regiones. Ya se ha completado la investigación para el registro en China de la compañía y pronto concluirá la investigación en la UE. Se espera que China y Europa aprueben su catalogación en 2019. Además, Venus Medtech utilizará esta nueva inversión para acelerar el desarrollo de dispositivos de reemplazo de las válvulas mitral y tricúspide. Se espera que estos entren en la etapa de ensayos clínicos en 2019 y que alcancen un dinamismo de desarrollo duradero para el crecimiento del negocio de válvulas cardíacas después de 5 años.

Eric Zi, cofundador y director ejecutivo de Venus Medtech, dice: "Estamos muy entusiasmados por tener a DCP como socio con valor añadido de largo plazo. Esta cooperación se beneficiará con la experiencia de 25 años de inversiones exitosas del equipo de DCP en China, encabezado por David Liu. En particular, esperamos poder aprovechar la importante experiencia de DCP en inversión y adquisiciones y su capacidad de gestión de carteras para acelerar la expansión de Venus Medtech".

"En DCP estamos encantados con la oportunidad de invertir en Venus Medtech", dice David Liu, presidente ejecutivo de la compañía. "Estamos sumamente impresionados con el notable equipo de gestión de la compañía, su sólida capacidad tecnológica y su profundo conocimiento de la industria. Ansiamos utilizar completamente nuestra red y nuestros conocimientos para ayudar a Venus Medtech a pasar a la siguiente etapa de desarrollo".

"Venus Medtech está encabezada por un equipo de gestión con una visión global y un fuerte sentido de responsabilidad social, y es un honor para nosotros asociarnos con una compañía así para ayudarla a convertirse en una creadora global de dispositivos médicos", afirma Wayne Wang, gerente general de DCP.

Las ganancias se invertirán en I+D y producción en Venus Medtech, y en la expansión de la red de ventas, para estimular el rápido desarrollo de la compañía.

Haoyue Capital fue el asesor financiero exclusivo de esta transacción.

Acerca de Venus Medtech:

Venus Medtech es una importante desarrolladora de válvulas cardíacas en China. La firma, situada en la Zona Nacional de Desarrollo de Alta Tecnología de Hangzhou, se dedica a la investigación y el desarrollo de sistemas de válvulas cardiovasculares artificiales avanzados internacionales con aplicaciones comerciales, y ha desarrollado con éxito tales productos tanto en China como en todo el mundo.

Venus Medtech se dedica íntegramente a la investigación y el desarrollo, y ya ha sido dos veces la primera en la producción de modelos para nuevos sistemas valvulares: el sistema de válvula transcatéter de precarga y el sistema de válvula pulmonar transcatéter autoexpandible (VenusP-Valve). Desde 2013, Venus Medtech ha recibido inversiones de Qiming Venture Partners, Sequoia China y Goldman Sachs.

Para más información, visite http://en.venusmedtech.com

Acerca de DCP:

DCP Capital (DCP) es una importante firma de capital privado centrada en la Gran China. El equipo de DCP dirigió anteriormente los negocios de capital privado de KKR y Morgan Stanley en China, con un notable historial de largo plazo en múltiples ciclos. En los últimos 25 años, el equipo de DCP llevó a cabo diversas transacciones exitosas y apoyó a numerosos líderes de la industria, tales como Ping An Insurance (Group) Company Of China, China Mengniu Dairy Co, Qingdao Haier Co, China International Capital Corp, China Modern Dairy Holdings, United Envirotech, China Cord Blood Corp, Fujian Sunner Development Co, Far East Horizon, Hengan Group, Belle International Holdings, Fujian Nanping Nanfu Battery Co, COFCO Meat Holdings, Yongle Appliance, Asia Dairy, Uxin Group y Tarena International Inc. Mediante la combinación de su perspectiva de inversión global y su amplia red local, el equipo de DCP ha alcanzado un profundo conocimiento de la industria y una sólida capacidad operativa. Como inversora de valor de largo plazo, DCP se dedica a desarrollar asociaciones de largo plazo beneficiosas para todas las partes con compañías de cartera y a apoyar iniciativas de creación de valor.

SOURCE Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

