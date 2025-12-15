Voltage Energy získava prvú celosystémovú certifikáciu 2 kV EBOS v odvetví od UL Solutions
Dec 15, 2025, 13:16 ET
CHAPEL HILL, Severná Karolína, 15. december 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť UL Solutions udelila v decembri 2025 skupine Voltage Energy Group („Voltage Energy") certifikáciu podľa normy UL 9703 pre jej kompletné riešenie elektrickej rovnováhy systému (EBOS) určené pre 2 kV fotovoltické káblové aplikácie, ktoré zahŕňa produktové rady LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® a ALEX®.
Solárne projekty v rozsahu verejných služieb stále častejšie zvažujú prechod zo systémových konštrukcií 1500 VDC na 2 kV, aby zvýšili energetický výnos, znížili CAPEX (kapitálové, investičné výdavky) a zlepšili dlhodobú spoľahlivosť. Táto certifikácia potvrdzuje, že systém 2 kV EBOS od spoločnosti Voltage Energy úspešne absolvoval overovacie testy UL Solutions pre požiadavky na 2 kV systémy, čím sa spoločnosť Voltage Energy stala jedným z prvých poskytovateľov riešení EBOS s certifikáciou na systémovej úrovni pre architektúru 2 kV.
„Získanie certifikácie UL pre naše 2 kV celosystémové riešenie EBOS odráža náš záväzok poskytovať riešenia, ktoré pomáhajú priemyselnému odvetviu škálovať návrhy fotovoltických systémov novej generácie," povedal Angel Lopez, riaditeľ pre kvalitu v spoločnosti Voltage Energy. „Prechod na 2 kV nie je len modernizácia komponentov. Vyžaduje si koordinovaný pokrok v celom hodnotovom reťazci, pričom moduly, meniče a EBOS sa overujú spoločne, s podporou zosúladených noriem a krížového testovania, ktoré znižujú variabilitu pri nasadení v teréne."
„UL Solutions sa snaží podporovať svojich zákazníkov pri objavovaní nových inovácií a zaisťovať ich uvedenie na trh," zdôraznil Evan Xiao, regionálny generálny riaditeľ UL pre ázijský región. „Jednotné overenie systému a opakovateľné inštalačné postupy sú nevyhnutné pre škálovanie 2 kV ekosystému. Certifikácia spoločnosti Voltage Energy preukazuje pokračujúce investície do integrácie a overovania systémov a poskytuje trhu jasný referenčný bod pre hodnotenie spoľahlivých 2 kV nasadení."
Po získaní certifikácie bude spoločnosť Voltage Energy naďalej podporovať dodávateľov energetických a energetických produktov (EPC) a vývojárov prostredníctvom spolupráce pri návrhu, technického zaškolenia a školení, aby mohli tímy prijímať konzistentné inžinierske a inštalačné prístupy pre projekty 2 kV.
O spoločnosti UL Solutions
UL Solutions je globálna organizácia zameraná na aplikovanú bezpečnostnú vedu, ktorá poskytuje testovacie, inšpekčné a certifikačné služby s cieľom pomôcť podnikom zvýšiť bezpečnosť, výkon a súlad ich produktov a systémov s predpismi a zároveň plniť vyvíjajúce sa normy a požiadavky trhu s cieľom podporiť bezpečnejšie, spoľahlivejšie technológie a udržateľný rozvoj.
O skupine Voltage Energy Group
Voltage Energy Group („Voltage Energy") bola založená v roku 2015. Je popredným svetovým dodávateľom riešení elektrickej bilancie systémov (EBOS) pre solárne projekty rozsiahlych spoločností so sídlom v Chapel Hill v Severnej Karolíne. V Európe má zastupiteľstvo v nemeckom Frankfurte nad Mohanom.
Spoločnosť Voltage Energy preukázala stabilný medziročný rast a prináša inovatívne, hodnotné technológie, ktoré zvyšujú efektivitu inštalácie, bezpečnosť a dlhodobý výkon systému. Spoločnosť, hlboko oddaná excelentnosti služieb, podporuje inteligentnejšiu realizáciu projektov prostredníctvom pokročilých vizualizačných nástrojov, ako sú 3D rendery, 360-stupňové prehliadky a náhľady virtuálnej reality. Jej vlajkové produkty – LYNX®, ALEX® a IBEX® – je možné prispôsobiť do flexibilných, prispôsobených riešení šitých na mieru, ktoré spĺňajú jedinečné požiadavky každého klienta, čo podčiarkuje trvalé zameranie spoločnosti na služby orientované na zákazníka a dlhodobý úspech.
