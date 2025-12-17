Voltage Energy erhält von UL Solutions die branchenweit erste 2kV-Zertifizierung für ein EBOS-Komplettsystem

CHAPEL HILL, North Carolina, USA, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Im Dezember 2025 hat UL Solutions der Voltage Energy Group („Voltage Energy") eine Zertifizierung nach UL 9703 für ihre kompletten EBOS-System-Lösungen der Produktreihen LYNX®, IBEX®, IBEX PLUS® und ALEX® für 2-kV-Photovoltaik-Kabelanwendungen erteilt.

2kV full-system EBOS solution from Voltage Energy

Bei Solarprojekten im Versorgungsmaßstab wird zunehmend ein Wechsel von 1.500-VDC- zu 2-kV-Systemen geprüft, um den Energieertrag zu steigern, die Investitionskosten zu senken und die langfristige Zuverlässigkeit zu erhöhen. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das 2kV-EBOS-System von Voltage Energy die von UL Solutions durchgeführten Verifizierungstests gemäß den Anforderungen für 2-kV-Systeme erfolgreich abgeschlossen hat. Damit ist Voltage Energy einer der ersten Anbieter von EBOS-Lösungen, der eine Zertifizierung auf Systemebene für eine 2kV-Architektur erhalten hat.

„Der Erhalt der UL-Zertifizierung für unsere 2kV- EBOS-Lösung belegt unser Engagement, der Branche leistungsfähige Lösungen zur Skalierung von Photovoltaikdesigns der nächsten Generation bereitzustellen", kommentiert Angel Lopez, Director of Quality bei Voltage Energy. „Die Umstellung auf 2kV ist mehr als nur ein Komponenten-Upgrade. Sie erfordert koordinierte Weiterentwicklungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, indem Module, Wechselrichter und EBOS-Komponenten gemeinsam validiert werden – unterstützt durch einheitliche Standards und Kompatibilitätstests, die die Variabilität bei der Installation im Feld reduzieren."

„Wir bei UL Solutions sind bestrebt, unsere Kunden bei der Entwicklung von Innovationen zu unterstützen und eine sichere Markteinführung zu gewährleisten", betont Evan Xiao, regionaler GM von UL Asien. „Eine integrierte Systemvalidierung und reproduzierbare Installationsverfahren sind für die Skalierung des 2kV-Ökosystems unerlässlich. Die Zertifizierung von Voltage Energy ist das Ergebnis kontinuierlicher Investitionen in die Systemintegration und -verifizierung und bietet dem Markt einen klaren Bezugspunkt für die Bewertung zuverlässiger 2kV-Installationen."

Mit der neuen Zertifizierung verstärkt die Voltage Energy Group ihr Engagement für EPCs und Entwickler auf den Gebieten Design, technische Einarbeitung und Schulungen und unterstützt sie bei der Implementierung einheitlicher Konstruktions- und Installationsansätze für 2-kV-Projekte.

Über UL Solutions

UL Solutions ist eine weltweit tätige Organisation für angewandte Sicherheitswissenschaften, die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen erbringt. Mit diesen Dienstleistungen unterstützt sie Unternehmen dabei, die Sicherheit, Leistung und Konformität ihrer Produkte und Systeme zu verbessern und zugleich die sich ständig weiterentwickelndenStandards und Marktanforderungen zu erfüllen, um sicherere, zuverlässigere Technologien und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Über Voltage Energy Group

Die Voltage Energy Group („Voltage Energy") ist ein weltweit führender Anbieter von Verkabelungslösungen für Photovoltaik-Großanlagen. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chapel Hill, North Carolina, sowie seine europäische Zentrale in Frankfurt, Deutschland.

Voltage Energy verzeichnet ein stetiges, jährliches Wachstum und liefert innovative, wirtschaftlich optimierte Technologien zur Steigerung von Installations­Effizienz, Sicherheit und langfristiger Leistungsfähigkeit. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf exzellenten Service und unterstützt eine reibungslose Projektabwicklung durch moderne Visualisierungstools wie 3D-Renderings, 360-Grad-Rundgänge und Virtual-Reality-Trainings. Das Kernportfolio umfasst die flexibel anpassbaren Systeme LYNX®, ALEX® und IBEX®, die sich zu maßgeschneiderten Lösungen kombinieren lassen. Durch die agile Anpassung an individuelle Kundenanforderungen unterstreicht Voltage Energy seine Kundenorientierung und den konsequenten Fokus auf nachhaltigen Erfolg.

