Společnost XCMG zůstává na 3. místě v žebříčku AccessM20 díky ohromujícímu ročnímu nárůstu o 41,9 % v roce 2023

SÜ-ČOU, Čína, 31. května 2024 /PRNewswire/ -- Společnost XCMG Machinery (SHE:000425, „XCMG") si udržela silnou pozici v žebříčku největších světových výrobců přístupových zařízení AccessM20, podle tržeb pro rok 2023 je stále mezi prvními třemi na světě. Společnost XCMG je i nadále lídrem v oboru mobilních zdvihacích pracovních plošin (MEWP) v Asii díky své sadě komplexních integrovaných řešení. Své portfolio výrobků přitom neustále rozšiřuje A staví na své více než šedesátileté zkušenosti v oblasti technologie výložníků.

Společnost XCMG v roce 2023 vygenerovala přibližně 1,502 miliardy USD, což představuje nárůst o 41,9 % oproti roku 2022, a to díky celosvětovému prodeji svých samohybných, nákladních a zvedacích modelů. Tyto produkty se nyní vyvážejí do více než 60 zemí a regionů. Za zmínku stojí například teleskopická plošina XGS70K, která je dodávána do Evropy a stala se nejvyšší pracovní plošinou v Evropě.

S portfoliem více než 100 modelů dosáhla společnost XCMG významného pokroku na trhu se zdvihacími plošinami a nabízí nůžkové plošiny (4-32 m), kloubové plošiny (12-48 m) a teleskopické plošiny (16-70 m). Kromě toho začala společnost XCMG nabízet specializované produkty, včetně pásových a vysokozdvižných plošin, modelů určených pro loděnice nebo vakuových zvedáků skla.

Kolmo zvedané plošiny XCMG (8-12 m), které řeší potřebu všestrannosti, nabízejí vynikající vertikální i horizontální pohyb a skvěle se hodí do stísněných prostor. Společnost nabízí 21 modelů teleskopických manipulátorů, které jsou k dispozici v zemědělských, univerzálních, těžkých i rotačních verzích s možností napájení palivem nebo elektřinou. Tyto manipulátory nabízejí výšku zdvihu od šesti do 25 metrů a nosnost od 2,5 do 23 tun a jsou známé svou bezpečností, účinností, přizpůsobivostí a snadnou údržbou.

V Číně a Mexiku uvedla společnost XCMG MEWP do provozu čtyři pokročilé inteligentní továrny vybavené mnoha automatizovanými výrobními stroji s pečlivě vytvořenými pracovními postupy. Mohou se také pochlubit komplexním tříúrovňovým systémem testování a kontroly součástek, subsystémů i celých strojů.

Díky inteligentním digitálním vylepšením a inteligentním procesům během celé výroby se společnost XCMG stala lídrem v oboru a pyšní se úctyhodnou mírou automatizace 72 %. Tato iniciativa výrazně zvýšila kvalitu produktů; průměrná doba jejich provozu bez poruchy přesahuje 1200 hodin.

Ve zbývajících měsících roku 2024 se společnost XCMG chystá rozšířit svou nabídku produktů s kolmým zvedáním o nedávno uvedené modely XGR08, XGR08J, XGR10J a XGR12J s pracovní výškou od osmi do 12 metrů a verzemi s výložníkem nebo bez něj.

Další aktuální informace o nejnovějších modelech najdete na adrese https://www.xcmgglobal.com/.