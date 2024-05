XCMG reste en 3e position sur la liste des fabricants d'AccessM20 grâce à une hausse annuelle stupéfiante de 41,9 % en 2023

XUZHOU, Chine, 31 mai 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») a maintenu sa position de force dans le top 3 mondial sur la liste AccessM20 des plus grands fabricants d'équipements d'accès au monde en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2023. XCMG continue de dominer l'industrie des plateformes élévatrices mobiles de personnel (MEWP) en Asie avec sa gamme complète et intégrée de solutions, et améliore constamment son portefeuille de produits, en tirant parti de plus de six décennies d'expérience dans la technologie des flèches de grue.

XGR08, one of the signature MEWP models launched by XCMG.

XCMG a généré environ 1 502 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation de 41,9 % par rapport à 2022, grâce aux ventes mondiales de ses modèles autopropulsés, montés sur camion et de treuils. Ces produits sont désormais exportés dans plus de 60 pays et régions. La nacelle à flèche télescopique XGS70K, livrée en Europe, est désormais la plus haute nacelle élévatrice d'Europe.

Avec un portefeuille de plus de 100 modèles, XCMG a fait des progrès significatifs sur le marché des nacelles élévatrices, en proposant des nacelles à ciseaux (4-32 m), des nacelles à flèche articulée (12-48 m) et des nacelles à flèche télescopique (16-70 m). En outre, XCMG s'est lancé dans des produits spécialisés, notamment des nacelles sur chenilles et araignées, des modèles spécifiques aux chantiers navals et des lève-vitres à ventouse.

Répondant au besoin de polyvalence, les nacelles élévatrices à mât vertical de XCMG (8-12 m) excellent dans les mouvements verticaux et horizontaux, ce qui est idéal pour les espaces confinés. Les chariots élévateurs télescopiques de l'entreprise, disponibles en version agricole, générale, lourde et rotative, option essence ou électrique, couvrent 21 modèles. Ces chariots offrent des hauteurs de levage de 6 à 25 mètres et des capacités de 2,5 à 23 tonnes ; ils sont réputés pour leur sécurité, leur efficacité, leur adaptabilité et leur facilité d'entretien.

En Chine et au Mexique, XCMG MEWP a lancé quatre usines intelligentes avancées, équipées de vastes machines de production automatisées et de flux de processus approfondis. Ils ont mis en place un système complet de test et d'inspection à trois niveaux pour les composants, les sous-systèmes et les machines entières.

Grâce à des améliorations intelligentes et numériques, XCMG a été le fer de lance de l'industrie grâce à sa capacité de fabrication intelligente de l'ensemble du processus, avec un taux d'automatisation impressionnant de 72 %. Cette initiative a considérablement amélioré la qualité des produits, avec une durée moyenne de fonctionnement sans défaillance supérieure à 1 200 heures.

Pour le reste de l'année 2024, XCMG s'apprête à élargir sa gamme de produits de mâts verticaux avec les derniers modèles lancés XGR08, XGR08J, XGR10J et XGR12J, offrant des hauteurs de travail de 8 à 12 mètres, et des options avec ou sans flèche.

Pour obtenir les dernières informations sur ses derniers modèles, veuillez consulter le site https://www.xcmgglobal.com/ .