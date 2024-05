XCMG utrzymuje mocne 3. miejsce w rankingu producentów AccessM20 Manufacturer List uzyskując w 2023 r. oszałamiający wynik 41,9% rocznego wzrostu

XUZHOU, Chiny, 31 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") utrzymała swoją mocną globalną pozycję w pierwszej trójce rankingu AccessM20 obejmującego największych producentów podestów na świecie według przychodów za rok 2023. XCMG nadal przewodzi azjatyckiej branży podestów ruchomych przejezdnych (MEWP) dzięki swojej kompleksowej i zintegrowanej ofercie rozwiązań i stale ulepsza swoje portfolio produktów korzystając z przeszło 60 lat doświadczenia w technologii wysięgników.

XGR08, one of the signature MEWP models launched by XCMG.

Spółka XCMG uzyskała w 2023 r. przychód rzędu około 1,502 mld $, co stanowi wzrost o 41,9% względem 2022 r. Tak dobry wynik jest skutkiem świetnej sprzedaży modeli samobieżnych, montowanych na ciężarówkach i wciąganych na całym świecie. Produkty te są obecnie eksportowane do ponad 60 krajów i regionów. Godny uwagi jest fakt, że podnośnik XGS70K dostarczany do Europy jest obecnie najwyższym podestem roboczym w Europie.

Dzięki ofercie ponad 100 modeli, spółka XCMG zrobiła ogromne postępy na rynku podestów roboczych, oferując podnośniki nożycowe (4-32 m), podnośniki przegubowe (12-48 m) i wysięgniki teleskopowe (16-70 m) Ponadto, XCMG wkroczył na rynek produktów wyspecjalizowanych, takich jak podnośniki gąsienicowe i typu pająk, modele dla stoczni i podnośniki próżniowe do szkła.

Odpowiadając na potrzebę wszechstronności, podnośniki z masztem pionowym firmy XCMG (8-12 m) doskonale radzą sobie w ruchu pionowym i poziomym i idealnie nadają się do zamkniętych przestrzeni. Podnośniki teleskopowe marki, dostępne w wariantach rolniczym, ogólnym, przemysłowym i obrotowym na paliwo lub z zasilaniem elektrycznym, obejmują 21 modeli. Podnośniki te oferują wysokości podnoszenia od 6 do 25 metrów oraz ładowność od 2,5 do 23 ton i słyną z bezpieczeństwa i efektywności, a także z łatwości adaptacji i konserwacji.

W Chinach i Meksyku, firma XCMG MEWP otworzyła cztery zaawansowane fabryki inteligentne wyposażone w kompleksowe maszyny do automatycznej produkcji i posiadające w pełni zaplanowane przepływy procesów. Opracowano kompleksowy trzypoziomowy system testów i kontroli dla komponentów, podsystemów i całych maszyn.

Dzięki inteligentnym i cyfrowym poprawkom, XCMG jest liderem branży w dziedzinie zdolności do inteligentnej produkcji w całym zakresie procesów, mogąc się pochwalić imponującym wskaźnikiem automatyzacji 72%. Inicjatywa znacząco poprawiła jakość produktów, których średni czas eksploatacji bez awarii przekracza 1200 godzin.

W nadchodzących miesiącach roku 2024, spółka XCMG planuje rozszerzyć swoją ofertę podnośników z masztem pionowym dzięki ostatnio wprowadzonym modelom XGR08, XGR08J, XGR10J i XGR12J, których wysokość robocza wynosi od 8 do 12 metrów i które sprzedawane są w opcji z wysięgnikami i bez wysięgników.

Więcej aktualnych informacji o najnowszych modelach

