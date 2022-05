Spoločnosť TCL získala ocenenie iF DESIGN AWARD 2022: modely breeva Pro 400 Premium a breeva Pro 700 Premium boli vysoko ocenené za inšpiratívnu filozofiu dizajnu

„Získanie ocenenia iF DESIGN AWARD je dôležitým uznaním funkčných a inovatívnych návrhov produktov spoločnosti TCL. Rozširujeme značku TCL do viacerých kategórií a zlepšujeme životy ľudí prostredníctvom inteligentných produktov a prémiových zážitkov," povedal Shaoyong Zhang, generálny riaditeľ spoločnosti TCL Electronics.

Séria breeva Pro od spoločnosti TCL je dokonalou kombináciou štýlu a funkčnosti vďaka oceňovanému minimalistickému dizajnu a patentovaným technológiám čistenia vzduchu. Modely breeva Pro 400 Premium aj breeva Pro 700 Premium sa vyznačujú sofistikovanými rovnými líniami so štýlovými povrchovými úpravami na bokoch a zadnej strane, ktoré sa hodia k estetickému dizajnu väčšiny domácností.

Model breeva Pro 700 Premium je ideálny pre miestnosti s objemom do 700 metrov kubických a je vybavený výkonným 5-stupňovým filtračným systémom TCL breevaShieldTM, ktorého filtrácia True HEPA 13 má účinnosť viac ako 99,97 % pre častice s veľkosťou 0,3 μm, ako sú prach, peľ, roztoče, baktérie, alebo PM2,5 (jemné častice 2,5). Veľké množstvo záporných aniónov medzitým akumuluje a usadzuje drobné častice vo vzduchu a UV lúče ničia DNA a RNA baktérií a mikroorganizmov, čím sa dosahuje sterilizačný účinok.

Cena iF Design Award je už takmer 70 rokov uznávaná ako arbiter kvality pre výnimočný dizajn. Značka iF je jednou z najvýznamnejších cien za dizajn na svete a je celosvetovo známa ako reprezentant vynikajúcich dizajnérskych služieb. Tento rok bolo do súťaže iF DESIGN AWARD 2022 prihlásených 10 776 výrobkov a projektov.

O spoločnosti TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) je rýchlo rastúca spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a je popredným hráčom v globálnom sektore televízorov. Spoločnosť bola založená v roku 1981 a v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť TCL sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov až po zvukové a inteligentné domáce spotrebiče.

