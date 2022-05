TCL vítězem iF Design Award 2022: čističky breeva Pro 400 Premium a breeva Pro 700 vysoce oceněny za inspirativní pojetí designu

„Ocenění iF Design Award představuje důležité uznání funkčního a inovativního designu výrobků TCL. Nyní se značkou TCL expandujeme do dalších oblastí a pomáháme zlepšovat lidské životy prostřednictvím chytrých výrobků a jedinečných uživatelských zkušeností," řekl Shaoyong Zhang, generální ředitel společnosti TCL Electronics.

Řada čističek breeva Pro od společnosti TCL je díky oceněnému minimalistickému designu a patentovaným technologiím čištění vzduchu dokonalou kombinací stylu a funkčnosti. Modely breeva Pro 400 Premium i breeva Pro 700 Premium se vyznačují sofistikovanými rovnými liniemi a stylovým povrchem bočních a zadních panelů. Vzhledově se hodí do vizuálního stylu většiny domácností.

Model breeva Pro 700 Premium je určen pro místnosti o objemu až 700 m3 a je vybaven výkonným pětistupňovým filtračním systémem TCL breevaShieldTM, jehož filtrace True HEPA 13 odstraňuje částice o velikosti 0,3 μm, jako je prach, pyl, roztoči, bakterie nebo PM2,5 (jemné částice 2,5) s účinností přes 99,97 %. Působením vysoké hladiny negativních iontů se drobné částice rozptýlené ve vzduchu kumulují a usazují, zatím co UV paprsky ničí DNA a RNA bakterií a mikroorganismů a působí sterilizačně.

Cena iF Design Award je již téměř 70 let uznávána jako arbitr kvality v oblasti výjimečného designu. Jako jedna z nejvýznamnějších designových cen na světě je globálně známým symbolem vynikajících designérských výkonů. V letošním roce bylo do soutěže o cenu iF Design Award 2022 přihlášeno celkem 10 776 výrobků a projektů.

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Společnost byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče.

