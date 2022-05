TCL gana el iF DESIGN AWARD 2022

"Ganar el iF DESIGN AWARD supone un reconocimiento importante de los diseños de productos innovadores y funcionales de TCL. Estamos expandiendo la marca TCL a más categorías y mejorando la vida de las personas a través de productos inteligentes y experiencias premium", explicó Shaoyong Zhang, consejero delegado de TCL Electronics.

La serie breeva Pro de TCL es una combinación perfecta de estilo y funcionalidad, y dispone de un diseño minimalista galardonado y de tecnologías patentadas de purificación de aire. Tanto el modelo breeva Pro 400 Premium como el modelo breeva Pro 700 Premium disponen de unas sofisticadas líneas rectas, contando a su vez con elegantes acabados en los lados y la parte posterior, que pueden adaptarse a la estética del diseño de la mayoría de los hogares.

Perfecto para habitaciones de hasta 700 metros cúbicos, el breeva Pro 700 Premium cuenta con el potente sistema de filtración de 5 etapas breevaShieldTM de TCL, cuya filtración True HEPA 13 tiene una eficiencia de más del 99,97% para partículas de 0,3 μm, como polvo, polen, ácaros, bacterias, o PM2.5 (partículas finas 2,5). Mientras tanto, la gran cantidad de aniones negativos se acumulan y depositan las partículas diminutas en el aire, y los rayos UV destruyen el ADN y el ARN de bacterias y microorganismos para lograr el efecto de la esterilización.

Durante casi 70 años, el iF Design Award ha sido reconocido como árbitro de calidad para un diseño excepcional. Uno de los premios de diseño más importantes del mundo, la etiqueta iF es reconocida mundialmente gracias a su representación de los servicios de diseño sobresalientes. Este año se inscribieron 10.776 productos y proyectos para el iF DESIGN AWARD 2022.

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) es una empresa de electrónica de consumo de rápido crecimiento y un actor líder en la industria mundial de la televisión. Fundada en 1981, ahora opera en más de 160 mercados a nivel mundial. TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo que van desde televisores, audio y electrodomésticos inteligentes.

