TCL zdobywa nagrodę iF DESIGN AWARD 2022: breeva Pro 400 Premium i breeva Pro 700 Premium otrzymują wysokie noty za inspirującą filozofię designu

„Zdobycie nagrody iF DESIGN AWARD jest ważnym wyrazem uznania funkcjonalnego i innowacyjnego designu produktów TCL. Rozszerzamy markę TCL o więcej kategorii i ulepszamy życie ludzi dzięki inteligentnym produktom i doświadczeniom premium" - powiedział dyrektor generalny TCL Electronics Shaoyong Zhang.

Seria breeva Pro marki TCL to doskonałe połączenie stylu i funkcjonalności z udziałem nagradzanego minimalistycznego designu i własnych technologii oczyszczania powietrza. Zarówno breeva Pro 400 Premium, jak i breeva Pro 700 Premium cechują wyrafinowane linie proste oraz stylowe wykończenie boków i tyłu, które pasują do estetyki większości domów.

Doskonały do pomieszczeń do 700 metrów sześciennych oczyszczacz breeva Pro 700 Premium posiada potężny 5-etapowy system filtracji TCL breevaShieldTM, którego filtracja True HEPA ma efektywność ponad 99,97% dla cząstek 0,3 μm, takich jak kurz, pyłki, roztocza, bakterie lub PM2.5 (drobne cząstki stałe 2.5). Jednocześnie duża liczba jonów ujemnych zbiera i zatrzymuje drobne cząstki w powietrzu, a promienie UV niszczą DNA i RNA bakterii i mikroorganizmów, osiągając efekt sterylizacji.

Od niemal 70 lat iF Design Award uważany jest za arbitra jakości w zakresie doskonałego designu. Znak przyznawany laureatom tej jednej z najważniejszych nagród w dziedzinie designu na świecie jest rozpoznawalny na całym globie jako gwarant wybitnej jakości projektowania. W tym roku do nagrody iF DESIGN AWARD 2022 zgłoszono 10 776 produktów i projektów.

TCL Electronics

Firma TCL Electronics (1070.HK) to szybko rozwijające się przedsiębiorstwo z branży elektroniki konsumenckiej i wiodący gracz na międzynarodowym rynku telewizorów. Założona w 1981 r. w Chinach firma prowadzi obecnie działalność w ponad 160 krajach na świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki konsumenckiej, w tym telewizorów, sprzętu dźwiękowego i urządzeń do inteligentnego domu.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1812221/image_1.jpg

SOURCE TCL Electronics