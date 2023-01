STOOF International presenterar den bepansrade SUV Trojan med certifierat maximalt skydd

BERLIN, 3 januari, 2023 /PRNewswire/ -- STOOF Internationals pansarbilar har starka stålplattor, aramid, centimetertjocka fönsterrutor, specialchassi med specialbromsar, brandsläckningssystem, GPS-spårningssystem, hjul med nödkörningssystem, bepansrade tankar, skyddade avgassystem, sirener, blinkande lampor samt många andra hemliga specialfunktioner och är framför allt en sak, OTROLIGA!

STOOF VR9 Basis Toyota LC300 TROJAN World novelty, VR9 based on Toyota LC 300, The Trojan by STOOF INTERNATIONAL VR9 armoured, base Toyota LC 300 TROJAN, safety made in Germany, by STOOF INTERNATIONAL

Särskilda skyddsfordon är rullande fästningar och erbjuder ett omfattande skydd mot attacker. Kulor och granatsplitter kan inte tränga igenom karossen, men passagerarna förblir oskadda. Pansarbilar från STOOF fungerar som ett säkert transportmedel för politiker, kungar och drottningar eller högt uppsatta chefer.

Det är ingen tillfällighet att du kan känna dig trygg i ett fordon från STOOF-företaget, 150 anställda i femte generationen, grundat 1865 och fortfarande ägarstyrt av Fred Stoof!

Detta fordon är unikt och oöverträffat i världen i denna form. Med den sätter företaget en oöverträffad standard. Den nya Trojan baserad på LC 300 Toyota är ett säkerhetsfordon av superlativer, lyx och säkerhet på hjul, som för närvarande är utan like!

Detta fordon testas inte bara enligt de civila riktlinjerna VPAM, utan även enligt den militära standarden STANAG 4569.

STOOF International har alltså skapat en efterföljare baserad på Toyota LC 300 med det varumärkesskyddade namnet "Trojan" i företagets mycket hemliga produktionshallar i Borkheide, på en yta på ca 25 000 m², knappt 50 km från den tyska huvudstaden Berlins portar, i enlighet med VPAM BRV och ERV version 3, som även certifierats på 2 meter med tre av tre stjärnor av den tyska ammunitionsmyndigheten, vilket återspeglar 150 års erfarenhet av konstruktion av specialfordon.

Fred Stoof berättade för BERLINER TAGESZEITUNG om denna bepansrade SUV med maximalt skydd: "När det gäller skyddet av människoliv finns det inget utrymme för misstag. Vi som företag, STOOF International, utvecklar och tillverkar våra särskilda fordonsskyddslösningar uteslutande i enlighet med riktlinjerna från VPAM (Association of Test Centres for Attack Resistant Materials and Constructions) och STANAG (Standardiseringsavtal från NATO:s standardiseringsbyrå). Vi använder certifierat ballistiskt material för armeringen. Under analysen av svaga punkter uppmärksammar Stoof Internationals experter gångjärn, kanter, svetsar och bindningar. Innan pansarplåtarna och pansarglaset som installerats i fordonet testas för skotthållfasthet i ett separat materialtest.

Den officiella testningen och certifieringen av våra särskilt skyddade fordon utförs av den oberoende tyska statliga bombskyddsbyrån, och deras specialiserade certifieringsförfarande står för kompromisslös säkerhet och passagerarskydd!"

Trojan, baserad på LC 300 Toyota, i motståndsklass VR9, från STOOF International, är en absolut nyhet, med absolut maximalt skydd för civila, militära och polisiära insatser, som kan användas som en bepansrad SUV och en bepansrad limousin för tyst körning på alla vägar, i lätt, medellång och tung terräng, och som är förstärkt med högpresterande komponenter på kaross, ram, fjädring, hjul och bromsar.

Mer information om den bepansrade Trojan från STOOF International finns här: https://www.stoof-international.de

Videon om certifieringen av fordonet, Made in Germany, kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

Video - https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975767/Stoof_International.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975768/Stoof_International.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976157/STOOF_International_Logo.jpg

