STOOF International esittelee panssaroidun Trojan-maasturin, jolla on sertifioitu maksimaalinen suojaus

BERLIINI, 3. tammikuuta 2023 /PRNewswire/ -- STOOF Internationalin Toyota LC 300 -malliin perustuva, kestävyysluokkaan VR9 kuuluva "Trojan" edustaa ehdotonta uutuutta, joka tarjoaa maksimaalisen suojan siviili-, sotilas- ja poliisitehtäviin, ja jota voidaan käyttää panssaroituna maasturina ja panssaroidun limusiinin tavoin hiljaiseen ajoon kaikilla teillä, kevyessä, keskiraskaassa ja raskaassa maastossa. Se on vahvistettu tehokkailla komponenteilla korissa, rungossa, jousituksessa, pyörissä ja jarruissa.

STOOF Internationalin panssariajoneuvoissa on vahvoja teräslevyjä, aramidia, senttimetrin paksuiset ikkunalasit, erikoisalustat, joissa on erikoisjarrut, palonsammutusjärjestelmät, GPS-paikannusjärjestelmät, renkaat, joissa on run-flat-järjestelmä, panssarisäiliöt, suojatut pakojärjestelmät, sireenit, vilkkuvalot sekä monia muita salaisia erikoisominaisuuksia, ja niissä on ennen kaikkea yksi asia: suojella matkustajia.

Erikoissuoja-autot ovat liikkuvia linnakkeita, ja ne tarjoavat kattavan suojan hyökkäyksiä vastaan. Luodit ja sirpaleet eivät läpäise koria, mutta matkustajat pysyvät vahingoittumattomina. STOOF-panssariautot toimivat poliitikkojen, kuninkaiden ja kuningattarien tai korkea-arvoisten johtajien turvallisena kuljetusvälineenä.

Stoff perustettiin vuonna 1865, ja se on nyt viidennessä sukupolvessa ja työllistää 150 työntekijää.

Tämä ajoneuvo on ainutlaatuinen ja vertaansa vailla maailmassa. Sen avulla yritys asettaa ylittämätön standardi. Toyota LC 300:een perustuva uusi "Troijalainen" on ylivertainen turva-auto, ylellisyyttä ja turvallisuutta pyörillä, joka on tällä hetkellä vailla vertaa.Tämä ajoneuvo on testattu siviilikäytössä olevien VPAM-ohjeiden lisäksi myös sotilasstandardin STANAG 4569 mukaisesti.

STOOF International on esimerkiksi rakentanut Toyota LC 300 -malliin perustuvan seuraajamallin, jonka tuotenimi on "Trojan", yrityksen tuotantohalleissa Borkheidessa, noin 25 000 m²:n alueella, vajaan 50 km:n päässä Saksan pääkaupungista Berliinistä, sen jälkeen, kun VPAM BRV- ja ERV-versio 3 on myös saanut Saksan Beschussamtin sertifioinnin 2 metrin räjähdysvoimalla kolmella tähdellä kolmesta, mikä on osoitus siitä, että yhtiöllä on 150 vuoden kokemus erikoisajoneuvojen rakentamisesta.

Fred Stoof tästä panssaroidusta, maksimaalisen suojan maastoajoneuvosta: "Kun on kyse ihmishenkien suojelusta, virheille ei ole sijaa. STOOF International kehittää ja valmistaa ajoneuvojen erityissuojaratkaisujamme yksinomaan VPAM:n (Association of Test Centres for Attack Resistant Materials and Construction) ja STANAG:n (NATO:n standardisointisopimus) ohjeiden mukaisesti. Käytämme panssarointiin sertifioituja ballistisia materiaaleja. Stoof Internationalin asiantuntijat kiinnittävät heikkojen kohtien analyysin aikana huomiota saranoihin, reunoihin, hitsaussaumoihin ja liitoksiin. Ajoneuvoon asennettujen panssarilevyjen ja panssarilasin luodinkestävyys testataan etukäteen erillisessä materiaalitestissä.Erityissuojattujen ajoneuvojemme virallisen testauksen ja sertifioinnin suorittaa Saksan hallituksen riippumaton luodinkestävyysvirasto, joka edustaa tinkimätöntä turvallisuutta ja matkustajien suojaa erityisellä sertifiointimenettelyllään."

Lisätietoja STOOF Internationalin panssaroidusta Troijalaisesta löydät täältä: https://www.stoof-international.de.

Voit katsoa videon Made in Germany -ajoneuvon sertifioinnista täältä: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs.

