Storebrand étend son partenariat avec Google Cloud pour faire progresser les services financiers dans les pays nordiques

OSLO, Norvège, et STOCKHOLM, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Google Cloud et Storebrand, une institution financière scandinave de premier plan proposant des produits de retraite, d'épargne, d'assurance et bancaires à plus de deux millions de clients en Norvège et en Suède, a étendu son partenariat avec Google Cloud afin d'accélérer l'innovation, d'améliorer l'expérience client et d'optimiser les coûts.

Storebrand, dont le siège social se trouve à Oslo, en Norvège, s'appuie sur la technologie évolutive et sécurisée de Google Cloud pour améliorer sa plateforme de développement, qui soutient son activité de vente au détail en pleine croissance. En utilisant Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud SQL et d'autres services, Storebrand vise à fournir plus rapidement de nouveaux services personnalisés et innovants à ses clients particuliers. L'infrastructure sécurisée par design de Google Cloud, ainsi que les contrôles de sécurité et de protection de la vie privée de premier plan, garantiront également la protection des données des clients de Storebrand.

Alors que Storebrand continue de développer des solutions d'investissement de pointe et d'améliorer l'expérience client, elle explore également d'autres services Google Cloud, tels que ses solutions d'intelligence artificielle générative, les meilleures de leur catégorie, pour développer les services financiers de demain.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Google Cloud dans le cadre de notre parcours numérique », a déclaré Daniel Bjørkman, vice-président directeur du département Cloud et sécurité chez Storebrand. « Dans le cadre de notre stratégie, Google Cloud est un moteur important pour l'amélioration continue de nos services à la clientèle et, par conséquent, pour la croissance, en particulier pour notre activité de vente au détail. »

« Les clients des services financiers demandent le même niveau de facilité d'utilisation et de personnalisation que leurs marques de détail préférées », a déclaré Eva Fors, directrice générale de Google Cloud Pays nordiques. « Notre partenariat avec Storebrand – un pionnier nordique sur le marché des services financiers – contribuera à répondre aux besoins émergents des clients en utilisant notre plateforme cloud sécurisée et innovante. »

Ce partenariat élargi témoigne d'un engagement en faveur de l'innovation dans le secteur scandinave des services financiers. En combinant l'expertise sectorielle approfondie de Storebrand avec la technologie avancée de Google Cloud, les deux entreprises continueront à améliorer la façon dont les services financiers sont fournis et vécus.

À propos de Storebrand

Storebrand est un groupe financier nordique qui offre une sécurité accrue et un bien-être financier aux personnes et aux entreprises. Nous proposons des solutions durables et encourageons nos clients à prendre de bonnes décisions économiques pour l'avenir. Notre objectif est clair : nous créons un avenir meilleur.

Storebrand compte environ 40 000 entreprises clientes et 2 millions de clients individuels, et gère 1 008 milliards de couronnes norvégiennes. Le siège du groupe est situé à Lysaker, près d'Oslo, en Norvège. Storebrand (STB) est coté à la bourse d'Oslo.

À propos de Google Cloud

Google Cloud est la nouvelle façon d'accéder au cloud, fournissant des outils d'IA, d'infrastructure, de développement, de données, de sécurité et de collaboration conçus pour aujourd'hui comme pour demain. Google Cloud offre une pile d'IA puissante, entièrement intégrée et optimisée avec sa propre infrastructure à l'échelle de la planète, des puces personnalisées, des modèles d'IA générative et une plateforme de développement, ainsi que des applications alimentées par l'IA, pour accompagner les entreprises dans leur transformation. Dans plus de 200 pays et territoires, des clients font de Google Cloud leur partenaire technologique de confiance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpg