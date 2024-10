Storebrand poszerza współpracę z Google Cloud z myślą o rozwoju usług finansowych w krajach nordyckich

OSLO, Norwegia, i SZTOKHOLM, 10 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Google Cloud i Storebrand, jedna z największych instytucji finansowych na rynku nordyckim, z której oferty produktów emerytalnych, oszczędnościowych, ubezpieczeniowych i bankowych korzysta ponad 2 mln klientów w Norwegii i Szwecji, poszerzyła współpracę z Google Cloud, aby przyspieszyć wdrażanie innowacji, wprowadzać udoskonalenia w zakresie wrażeń klienta oraz optymalizować koszty.

Firma Storebrand, mająca siedzibę w Oslo, sięga po skalowalną i bezpieczną technologię Google Cloud, aby udoskonalić swoją platformę programistyczną wspierającą stale rosnący segment detaliczny jej działalności. Korzystając z Google Kubernetes Engine (GKE), Cloud SQL i innych usług, Storebrand zamierza przyspieszyć proces tworzenia oferty nowoczesnych, spersonalizowanych i innowacyjnych usług dla klientów detalicznych. Bezpieczeństwo danych klientów Storebrand zapewnione zostanie dzięki oferowanej przez Google Cloud infrastrukturze Secure-by-Design oraz najlepszych w branży rozwiązaniach w zakresie kontroli prywatności i bezpieczeństwa.

Z myślą o tworzeniu usług finansowych przyszłości Storebrand nie tylko opracowuje najnowocześniejsze rozwiązania inwestycyjne i wprowadza udoskonalenia w zakresie wrażeń klienta, ale również sięga po inne usługi oferowane przez Google Cloud, w tym najlepsze w swojej kategorii rozwiązania bazujące na generatywnej sztucznej inteligencji.

„Niezwykle cieszymy się z pogłębienia naszej współpracy z Google Cloud w ramach strategii digitalizacji usług" – powiedział Daniel Bjørkman pełniący w Storebrand funkcję SVP Cloud & Security. „Google Cloud stanowi istotny element naszej strategii, dzięki któremu będziemy mogli cały czas udoskonalać usługi i napędzać wzrost, zwłaszcza w segmencie detalicznym".

„Klienci usług finansowych chcą, by były one tak samo łatwe w obsłudze i spersonalizowane jak usługi oferowane przez ich ulubione marki detaliczne" – powiedziała Eva Fors, dyrektorka zarządzająca Google Cloud w regionie krajów nordyckich. „Współpraca ze Storebrand – pionierem na nordyckim rynku usług finansowych – ułatwi nam wyjście naprzeciw tym potrzebom dzięki dostępowi do bezpiecznej i innowacyjnej platformy w chmurze".

Rozwój współpracy to dowód, że Storebrand stawia na innowacje w branży usług finansowych w krajach nordyckich. Łącząc rozległą wiedzę na temat branży, jaką dysponuje Storebrand, z zaawansowaną technologią Google Cloud, partnerzy będą konsekwentnie udoskonalać sposób realizacji i korzystania z usług finansowych.

Storebrand

Storebrand to działająca na rynku nordyckim grupa finansowa, której usługi zapewniają konsumentom i firmom wyższy poziom bezpieczeństwa i dobrostanu finansowego. Oferuje zrównoważone rozwiązania, zachęcając klientów do podejmowania dobrych i przyszłościowych decyzji finansowych. Ma jasno określony cel: kreowanie świetlanej przyszłości.

Z usług i produktów Storebrand korzysta ponad 40 tys. klientów korporacyjnych i przeszło 2 mln klientów indywidualnych. Grupa zarządza łącznie środkami o wartości 1 008 mld NOK. Jej siedziba główna mieści się w Lysaker koło Oslo. Akcje Storebrand (STB) są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Oslo.

Google Cloud

Google Cloud to nowa droga do chmury – kompleksowy zasób narzędzi w obszarach AI, infrastruktury, programowania, danych, bezpieczeństwa i współpracy, stworzonych na miarę potrzeb współczesności i przyszłości. Google Cloud zapewnia oferujący ogromne możliwości, w pełni zintegrowany i zoptymalizowany stos AI, który bazuje na własnej, obejmującej cały świat infrastrukturze, customizowanych czipach, modelach generatywnej AI i platformie programistycznej, a także oparte na sztucznej inteligencji aplikacje, dzięki którym organizacje mogą przechodzić transformację. Google Cloud jest zaufanym partnerem technologicznym w ponad 200 państwach i regionach.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpg