Supermicro amplia il suo portafoglio di server certificati NVIDIA con i nuovi sistemi GPU ottimizzati NVIDIA H100; i nuovi server potenziano le prestazioni di addestramento dell'intelligenza artificiale fino a 9 volte

Supermicro presenta oltre 20 Building Block Solutions per consentire ai clienti di scegliere tra i sistemi 8U, 5U, 4U, 2U e 1U che supportano i nuovi GPU NVIDIA H100 per ottimizzare i carichi di lavoro AI/ML, HPC e Inferencing

SAN JOSÉ, California, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, delle GPU, dello storage, delle soluzioni di networking e delle tecnologie di green computing, sta nuovamente ampliando la propria leadership nell'infrastruttura di calcolo accelerata con una linea completa di nuovi sistemi ottimizzati per le GPU NVIDIA H100 Tensor Core, che comprende oltre 20 opzioni di prodotto. Con un ampio portafoglio di sistemi certificati NVIDIA, Supermicro sta ora puntando sulle nuove GPU NVIDIA H100 PCI-E e NVIDIA H100 SXM.

"Oggi, Supermicro ha introdotto i server basati su GPU con la nuova NVIDIA H100", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Continuiamo a offrire il portafoglio più completo del settore in questo momento e siamo in grado di fornire questi sistemi in svariate dimensioni, tra cui 8U, 5U, 4U, 2U e 1U. Offriamo anche l'ultima GPU nei nostri SuperBlade®, workstation e sistemi GPU universali. I clienti possono aspettarsi un aumento delle prestazioni fino a 30 volte superiore per l'inferencing dell'intelligenza artificiale rispetto alle precedenti generazioni di acceleratori GPU per alcune applicazioni di intelligenza artificiale. I design innovativi per il flusso d'aria nei nostri server GPU consentono di ridurre la velocità delle ventole, il consumo energetico, i livelli di rumore e il costo totale di proprietà".

I sistemi Supermicro certificati con le GPU PCIe NVIDIA H100 includono NVIDIA AI Enterprise, una suite end-to-end cloud-native di intelligenza artificiale e software di analisi dei dati ottimizzati per consentire alle organizzazioni di sfruttare l'intelligenza artificiale. I sistemi Supermicro con NVIDIA AI Enterprise combinati con le GPU NVIDIA H100 semplificano la creazione di piattaforme predisposte per l'intelligenza artificiale, accelerano lo sviluppo e l'implementazione dell'intelligenza artificiale e offrono prestazioni, sicurezza e scalabilità per raccogliere informazioni e ottenere valore per l'azienda più rapidamente.

"NVIDIA H100 offre il prossimo salto di qualità nella nostra piattaforma di calcolo accelerato", ha dichiarato Kevin Connors, Vice Presidente di NVIDIA Worldwide OEM Accounts. "L'ampia gamma di server di Supermicro, alimentati da NVIDIA H100, può accelerare i carichi di lavoro a ogni livello, aiutando le aziende a ottenere tempi di immissione sul mercato più rapidi, fornendo notevoli guadagni in termini di prestazioni e riducendo i costi."

Supermicro inoltre certificherà i sistemi di generazione corrente con le GPU NVIDIA H100. Alcuni dei sistemi attualmente disponibili sono i server GPU Supermicro SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 e la workstation Supermicro SYS-740GP-TNRT. Certificando le attuali workstation in spedizione con le GPU NVIDIA H100, i clienti possono trarre vantaggio dai nuovi guadagni di prestazioni GPU con le opzioni CPU esistenti. Inoltre, nell'ambito di un programma di accesso anticipato, è iniziata la spedizione dei sistemi Supermicro di nuova generazione con GPU NVIDIA H100 integrate.

Supermicro supporta standard aperti e aderisce alle specifiche open power, garantendo ai clienti tempi di consegna e installazione ridotti, con tempi di produzione più rapidi. Inoltre, i server Supermicro come la 8-GPU 8U supportano anche l'alimentazione CA e CC in configurazioni rack standard e OCP CC.

Per ulteriori informazioni sui server Supermicro con GPU NVIDIA H100, visitare il sito web https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire per prima sul mercato l'innovazione per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

