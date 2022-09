Supermicro élargit sa gamme de serveurs certifiés NVIDIA avec de nouveaux systèmes GPU optimisés NVIDIA H100. Les nouveaux serveurs multiplient par 9 les performances de formation d'IA

Supermicro présente plus de 20 solutions Building Block Solutions pour permettre aux clients de choisir parmi les systèmes 8U, 5U, 4U, 2U et 1U qui prennent en charge le nouveau GPU NVIDIA H100 pour optimiser les charges de travail d'IA/ML, de HPC et d'inférence

SAN JOSE, Californie, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader mondial de l'informatique d'entreprise, des GPU, du stockage, des solutions de réseau et de la technologie d'informatique verte, marque encore son avance dans l'infrastructure de calcul accéléré avec une gamme complète de nouveaux systèmes optimisés pour les GPU NVIDIA H100 Tensor Core (plus de 20 options de produits). Fort d'un large portefeuille de systèmes certifiés NVIDIA, Supermicro s'appuie désormais sur les nouveaux GPU NVIDIA H100 PCI-E et NVIDIA H100 SXM.

Full Range of Systems for NVIDIA H100

« Aujourd'hui, Supermicro présente des serveurs basés sur le GPU avec le nouveau NVIDIA H100 », déclare Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Nous continuons à proposer le portefeuille le plus complet du secteur à l'heure actuelle et nous pouvons fournir ces systèmes dans plusieurs tailles, notamment des options 8U, 5U, 4U, 2U et 1U. Nous proposons également les derniers GPU dans nos SuperBlades®, nos stations de travail et nos systèmes Universal GPU. Les clients peuvent s'attendre à des gains de performance multipliés par 30 pour l'inférence de l'IA par rapport aux générations précédentes d'accélérateurs GPU pour certaines applications d'IA. Les conceptions innovantes de flux d'air de nos serveurs GPU permettent de réduire la vitesse des ventilateurs, la consommation d'énergie, le volume sonore et le coût total de possession. »

Les systèmes Supermicro certifiés avec les GPU NVIDIA H100 PCIe intègrent NVIDIA AI Enterprise, une suite de logiciels d'IA et d'analytique Cloud optimisé pour permettre aux entreprises d'utiliser l'intelligence artificielle. Les systèmes Supermicro dotés de NVIDIA AI Enterprise associés aux GPU NVIDIA H100 simplifient la création de plates-formes prêtes pour l'IA, accélèrent le développement et le déploiement de l'IA et apportent performance, sécurité et évolutivité pour recueillir des informations plus rapidement et obtenir de la valeur commerciale plus tôt.

« Le modèle NVIDIA H100 représente le prochain pas de géant dans notre plate-forme de calcul accéléré », a déclaré Kevin Connors, vice-président de NVIDIA Worldwide OEM Accounts. « La large gamme de serveurs de Supermicro, équipés du modèle NVIDIA H100, peut accélérer les charges de travail à toutes les échelles, aidant ainsi les entreprises à accélérer leur délai de commercialisation en apportant des gains de performances spectaculaires tout en réduisant les coûts. »

Supermicro va également certifier certains systèmes de la génération actuelle avec les GPU NVIDIA H100. Parmi les systèmes actuels disponibles figurent les serveurs GPU Supermicro SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 et la station de travail Supermicro SYS-740GP-TNRT. En certifiant les stations de travail actuellement livrées avec les GPU NVIDIA H100, les clients peuvent profiter des gains de performances des nouveaux GPU avec les options de CPU existantes. De plus, la prochaine génération de systèmes Supermicro équipés des GPU NVIDIA H100 a commencé à être livrée dans le cadre d'un programme d'accès anticipé.

Supermicro soutient les normes ouvertes et adhère à la spécification d'alimentation ouverte, ce qui garantit aux clients que les derniers serveurs de Supermicro peuvent être livrés et installés rapidement sur leurs sites, ce qui se traduit par une productivité plus rapide. En outre, les serveurs Supermicro tels que le 8U 8-GPU prennent également en charge l'alimentation en courant alternatif et continu dans les configurations de rack standard et OCP DC.

Consultez le site https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia pour plus d'informations sur les serveurs Supermicro équipés de GPU NVIDIA H100.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ : SMCI) est un leader mondial des solutions informatiques globales optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, la société Supermicro s'engage à fournir des innovations de premier plan sur le marché pour les infrastructures informatiques d'entreprise, de cloud, d'IA et de 5G Telco/Edge. Nous nous transformons en un fournisseur de solutions informatiques totales avec des systèmes, des logiciels et des services de serveurs, d'IA, de stockage, d'IoT et de commutateurs, tout en fournissant des produits avancés de cartes mères, d'alimentation et de châssis à haut volume. Les produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en tirant parti des opérations mondiales pour l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact environnemental (informatique verte). Le portefeuille primé de Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos blocs de construction flexibles et réutilisables qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoire, d'unités de traitement graphique, de stockage, de réseaux, de solutions d'alimentation et de refroidissement (climatisation, refroidissement par air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902578/Super_Micro_Computer_Inc_NVIDIA_H100_Systems.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.