- Supermicro amplía su cartera de servidores certificados por NVIDIA con nuevos sistemas de GPU optimizados para NVIDIA H100; los nuevos servidores multiplican por 9 el rendimiento de la formación en IA

Supermicro presenta más de 20 soluciones de bloques de construcción para que los clientes puedan elegir entre sistemas de 8U, 5U, 4U, 2U y 1U compatibles con la nueva GPU NVIDIA H100 para optimizar las cargas de trabajo de IA/ML, HPC e inferencia

SAN JOSÉ, Calif., 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en computación empresarial, GPU, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación verde, vuelve a conseguir ampliar su liderazgo en infraestructura de computación acelerada gracias a su línea completa de nuevos sistemas optimizados para las GPU NVIDIA H100 Tensor Core, abarcando más de 20 opciones de productos. Gracias a una amplia cartera de sistemas certificados por NVIDIA, Supermicro aprovecha ahora las nuevas GPU NVIDIA H100 PCI-E y NVIDIA H100 SXM.

"Supermicro ha presentado hoy los servidores basados en la GPU con la nueva NVIDIA H100", explicó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Seguimos ofreciendo la cartera más completa del sector en la actualidad y podemos suministrar estos sistemas en una amplia gama de tamaños, que incluye opciones de 8U, 5U, 4U, 2U y 1U. También ofrecemos las últimas GPU en nuestros SuperBlades®, estaciones de trabajo y sistemas de GPU universal. Los clientes pueden esperar ganancias de rendimiento de hasta 30 veces para la inferencia de IA en comparación con las generaciones anteriores de aceleradores de GPU para ciertas aplicaciones de IA. Los innovadores diseños de flujo de aire de nuestros servidores de GPU permiten reducir la velocidad de los ventiladores, el consumo de energía, los niveles de ruido y el coste total de propiedad".

Los sistemas Supermicro certificados con las GPUs NVIDIA H100 PCIe incluyen NVIDIA AI Enterprise, un conjunto integral de software de IA y análisis de datos optimizado para permitir a las organizaciones utilizar la IA. Los sistemas Supermicro con NVIDIA AI Enterprise combinados con las GPUs NVIDIA H100 simplifican la construcción de plataformas preparadas para la IA, aceleran el desarrollo y el despliegue de la IA y ofrecen rendimiento, seguridad y capacidad escalar para recopilar información más rápidamente y conseguir valor empresarial antes.

Kevin Connors, vicepresidente de cuentas mundiales de fabricantes de equipos originales de NVIDIA, ha indicado: "NVIDIA H100 supone el siguiente gran salto en nuestra plataforma de cálculo acelerado. La amplia gama de servidores de Supermicro, dotados de NVIDIA H100, puede acelerar las cargas de trabajo a cualquier escala, lo que ayuda a las empresas a acelerar el tiempo de salida al mercado proporcionando un aumento drástico del rendimiento y reduciendo los costes".

Supermicro también certificará algunos sistemas de la generación actual con las GPU NVIDIA H100. Algunos de los sistemas actuales que están disponibles son los servidores de GPU Supermicro SYS-420GP-TNR, SYS-420GP-TNR2 y la estación de trabajo Supermicro SYS-740GP-TNRT. Al certificar las estaciones de trabajo que ya se comercializan con las GPU NVIDIA H100, los clientes pueden aprovechar las nuevas mejoras de rendimiento de la GPU con las opciones de CPU existentes. Además, los sistemas Supermicro de última generación con GPU NVIDIA H100 incorporadas han comenzado a comercializarse como parte de un programa de acceso anticipado.

Supermicro apoya los estándares abiertos y se adhiere a las especificaciones de energía abiertas, proporcionando a los clientes una entrega e instalación más rápida, lo que resulta en un tiempo más rápido para la productividad. Además, los servidores Supermicro, como el 8U 8-GPU, también admiten alimentación de CA y CC en configuraciones de rack estándar y OCP DC.

Si desea más información acerca de los servidores Supermicro con GPUs NVIDIA H100 visite la página web https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, nube, IA y la infraestructura de TI de Telco/Edge 5G. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

