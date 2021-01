Supermicro dévoile le programme de test des serveurs GPU NVIDIA avec les principaux partenaires de distribution afin de qualifier la charge de travail des serveurs distants de Supermicro

Les clients peuvent accéder au programme via la page d'accueil de Supermicro STEP avec des liens vers les partenaires participants où les clients peuvent commencer le processus d'inscription. Par la suite, les clients peuvent se connecter directement aux plates-formes Supermicro NVIDIA HGX A100 à distance pour tester et qualifier leurs charges de travail avancées.

« La plate-forme de supercalculateur NVIDIA HGX AI est conçue pour offrir les meilleures performances en matière de simulation, d'analyse de données et d'applications IA », a déclaré Paresh Kharya, directeur du marketing et du management produit chez NVIDIA. « La décision de Supermicro de construire son programme STEP sur la base de la technologie HGX de NVIDIA donnera aux clients l'accès à la principale plate-forme capable de s'attaquer aux problèmes les plus complexes et de transformer la communauté mondiale de la recherche. »

Les serveurs 2U et 4U haute densité de Supermicro sont équipés de cartes de base NVIDIA HGX A100 4-GPU et 8-GPU. Le facteur de forme AIOM (Advanced I/O Module) de Supermicro améliore encore la communication en réseau avec une grande flexibilité. L'AIOM peut être couplé avec les derniers périphériques de stockage et de réseau PCI-E 4.0 à haut débit et faible latence qui prennent en charge NVIDIA GPUDirect® RDMA et GPUDirect Storage avec NVMe over Fabrics (NVMe-oF) sur NVIDIA Mellanox® InfiniBand qui alimente le système multi-GPU évolutif avec un flux de données continu sans goulots d'étranglement.

Partenaires participants

EMEA :

Boston

« Boston est heureux d'offrir à nos partenaires et clients européens l'opportunité de tester l'un des serveurs les plus performants et les premiers du marché de Supermicro, basé sur les GPU NVIDIA A100™ », a déclaré Manoj Nayee, Directeur général de Boston. « Le système Supermicro AS -2124GQ-NART est un élément de base idéal pour les besoins d'un cluster IA, proposé dans le format compact 2U qui offre une configuration d'une densité impressionnante prenant en charge quatre GPU NVIDIA A100. L'équipe de Boston Labs et de la Boston Training Academy se réjouit de pouvoir aider les clients à tester, former et mettre en œuvre cette nouvelle génération de calcul accéléré. »

Broadberry

« L'intelligence artificielle (IA) est devenue un domaine d'importance stratégique et un moteur essentiel du développement économique de l'Europe, selon la Commission européenne », a déclaré Colin Broadberry, président de Broadberry Data Systems. « C'est pourquoi l'équipe Broadberry est si heureuse de collaborer avec Supermicro pour offrir aux clients un accès à distance aux serveurs basés sur les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA A100, le serveur Broadberry CyberServe A+ Server 2124GQ-NART et le serveur CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU Server. »

Amérique du Nord et Amérique latine :

Colfax

« Colfax International est ravi de collaborer avec Supermicro et NVIDIA pour lancer ce nouveau programme d'essai qui permet aux utilisateurs de toute l'industrie d'avoir accès à Supermicro AS -2124GQ-NART, la dernière et la plus puissante plate-forme de serveur GPU 2U mettant en avant le nouveau HGX A100 4-GPU de NVIDIA », a déclaré Gautam Shah, CEO. « Cette solution est capable d'apporter une nouvelle vitesse aux défis précédents, en accélérant les charges de travail du HPC et de l'IA, ce qui permet en fin de compte d'accélérer le temps de résolution. Grâce à l'expertise de Colfax dans le domaine du HPC et de l'IA, nous serons en mesure d'aider les utilisateurs à choisir la meilleure solution GPU pour leur organisation. »

Exxact

« Exxact Corporation est ravie de collaborer avec Supermicro pour fournir un accès à distance à un puissant système TensorEX TS4-195183185 contenant 8x A100 GPU SXM4 de 40 Go avec des capacités de bande passante de GPU à GPU de 600 Go/s, ce qui lui donnera une excellente occasion de prouver ses capacités à accélérer le code dans une grande variété d'applications et de codes », a déclaré Andrew Nelson, vice-président de la technologie.

Microway

« L'équipe d'experts de Microway recommande les solutions les plus souples, les plus performantes et les plus rentables pour les déploiements clés en main. Notre capacité à fournir rapidement ces derniers systèmes HPC et IA est due à notre étroite collaboration avec Supermicro », a déclaré Eliot Eshelman, vice-président des comptes stratégiques chez Microway. « Nous sommes fiers de proposer la première solution HGX A100 8-GPU sur le marché, Supermicro AS -4124GO-NART, en tant que GPU Navion 4U avec serveur NVLink, et nous encourageons les clients potentiels à l'essayer avant d'acheter [microway.com] grâce à nos nouvelles ressources de test à distance. »

Thinkmate

« Beaucoup de gens connaissent la puissance des processeurs graphiques (GPU) NVIDIA® A100 pour accélérer les charges de travail de l'intelligence artificielle (IA), mais certains n'ont jamais vu à quel point ils peuvent fonctionner avec des processeurs centraux (CPU) basés sur AMD », a déclaré Brian Corn, vice-président des produits chez Thinkmate. « Grâce à notre collaboration avec Supermicro, Thinkmate est en mesure de donner à ses clients la possibilité d'essayer les nouveaux serveurs puissants de Supermicro basés sur AMD et NVIDIA - les Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV et GPX QN6-42E2-8NV - et de découvrir par eux-mêmes la puissance de cette combinaison. »

AMAX

« AMAX est ravi de collaborer avec Supermicro et NVIDIA pour permettre à ses clients de tester un serveur DGS-428AS basé sur NVIDIA A100, et pour les aider à accélérer leurs tâches d'analyse les plus exigeantes, de calcul haute performance (HPC), d'inférence et de formation », a déclaré Dr. Rene Meyer, VP de la technologie chez AMAX. « Les solutions GPU AceleMax d'AMAX, optimisées par les derniers GPU NVIDIA A100 Tensor Core, offrent des performances sans précédent et une extensibilité massive sur toutes les charges de travail accélérées pour le HPC, l'analyse de données, la formation et l'inférence. »

