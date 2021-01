Supermicro lancia il programma NVIDIA GPU Server Test Drive con importanti partner di canale per fornire una qualifica del carico di lavoro sui server remoti Supermicro

"La collaborazione di Supermicro con NVIDIA per il programma di test drive su GPU offre tramite i partner di canale un'opportunità unica per testare carichi di lavoro su server remoti Supermicro sfruttando le piattaforme HGX A100 di NVIDIA" ha dichiarato Don Clegg, Senior Vice President, Worldwide Sales, di Supermicro. "Il programma mostrerà la capacità di questi server di supportare applicazioni esclusive e di accelerare le soluzioni time-to-market".

I clienti possono accedere al programma attraverso la pagina iniziale STEP di Supermicro, che contiene link ai partner partecipanti, dove i clienti possono avviare il processo di registrazione. Successivamente, i clienti possono collegarsi direttamente alle piattaforme remote Supermicro NVIDIA HGX A100 per testare e qualificare i propri carichi di lavoro avanzati.

"La piattaforma di supercomputing NVIDIA HGX AI è progettata appositamente per le massime prestazioni in applicazioni di simulazione, analisi dei dati e intelligenza artificiale" ha dichiarato Paresh Kharya, Senior Director of Product Management and Marketing di NVIDIA. "La decisione di Supermicro di costruire il proprio programma STEP basato sulla tecnologia HGX di NVIDIA consentirà ai clienti di accedere a questa piattaforma leader in grado di affrontare i problemi più complessi e trasformare la comunità di ricerca globale".

I server avanzati 2U e 4U ad alta densità di Supermicro dispongono di schede di base NVIDIA HGX A100 4-GPU e 8-GPU. Il fattore di forma del modulo I/O avanzato (AIOM) di Supermicro migliora ulteriormente la comunicazione di rete con un'elevata flessibilità. L'AIOM può essere abbinato ai più recenti dispositivi di archiviazione e rete PCI-E 4.0 ad alta velocità e bassa latenza che supportano NVIDIA GPUDirect ®RDMA e GPUDirect Storage con NVMe over Fabric (NVMe-oF) su NVIDIA Mellanox InfiniBand, che alimenta il sistema multi-GPU scalabile con un flusso continuo di dati senza colli di bottiglia.

Partner partecipanti

EMEA:

Boston

"Boston è lieta di offrire ai propri partner e clienti europei l'opportunità di testare uno dei server Supermicro con le prestazioni più elevate e tra i primi sul mercato a essere fondato sulle GPU NVIDIA A100™" ha dichiarato Manoj Nayee, Managing Director di Boston. "Il sistema Supermicro AS -2124GQ-NART è un elemento portante ideale per i requisiti dei cluster di intelligenza artificiale offerti nel fattore di forma compatto 2U, che fornisce una configurazione straordinariamente densa in grado di supportare quattro GPU NVIDIA A100. Il team di Boston Labs e Boston Training Academy sono entusiasti di poter aiutare i clienti con i test, la formazione e l'implementazione di questa nuova generazione di sistemi di computing accelerato".

Broadberry

"L'intelligenza artificiale (AI) è diventata un'area di importanza strategica e un elemento chiave di sviluppo economico per l'Europa, secondo la Commissione europea" ha dichiarato Colin Broadberry, Presidente di Broadberry Data Systems. "Ecco perché il team di Broadberry è così entusiasta di collaborare con Supermicro per offrire ai clienti accesso remoto ai server basati sulle unità di elaborazione grafica (GPU) NVIDIA A100, al server Broadberry CyberServe A+ 2124GQ-NART e al server CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU".

Nord America/America latina:

Colfax

"Colfax International è entusiasta di collaborare con Supermicro e NVIDIA per lanciare questo nuovo programma di test drive che consente agli utenti di tutto il settore di accedere a Supermicro AS -2124GQ-NART, l'ultima e più potente piattaforma di server 2U GPU che mette in risalto la nuova HGX A100 4-GPU di NVIDIA" ha dichiarato Gautam Shah, CEO. "Questa soluzione è in grado di fornire una nuova velocità alle sfide del passato, accelerando i carichi di lavoro HPC e AI, consentendo in ultima analisi tempi più rapidi per la soluzione. Grazie all'esperienza di Colfax nel settore HPC e AI, saremo in grado di aiutare gli utenti a selezionare la migliore soluzione GPU per la loro azienda".

Exxact

"Exxact Corporation è lieta di collaborare con Supermicro per fornire accesso remoto a un potente sistema TensorEX TS4-195183185 contenente 8 GPU A100 SXM4 da 40 GB con una larghezza di banda di 600 GB/s da GPU a GPU, che avrà un'eccellente opportunità per dimostrare le proprie capacità nell'accelerazione del codice attraverso un'ampia gamma di applicazioni e codici" ha dichiarato Andrew Nelson, VP del reparto Technology.

Microway

"Il team di esperti di Microway raccomanda le soluzioni più flessibili, performanti e convenienti per implementazioni chiavi in mano. La nostra capacità di fornire rapidamente questi sistemi HPC e AI è frutto della nostra stretta collaborazione con Supermicro" ha dichiarato Eliot Eshelman, VP Strategic Accounts di Microway. "Siamo orgogliosi di offrire la prima soluzione HGX A100 8-GPU sul mercato, Supermicro AS -4124GO-NART, come la nostra GPU Navion 4U con server NVLink, e incoraggiamo i potenziali clienti a provarla prima dell'acquisto [microway.com] con le nostre nuove risorse per i test da remoto".

Thinkmate

"Molti conoscono la potenza delle unità di elaborazione grafica (GPU) di NVIDIA® A100 nell'accelerare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale (AI), ma alcuni non hanno mai visto quanto possano lavorare bene con le unità di elaborazione centrale (CPU) basate su AMD" ha dichiarato Brian Corn, Vice President of Products di Thinkmate. "Grazie alla collaborazione con Supermicro, Thinkmate è in grado di offrire ai clienti l'opportunità di provare i nuovi e potenti server Supermicro basati su AMD e NVIDIA, Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV e GPX QN6-42E2-8NV, e sperimentare in prima persona la potenza di questa combinazione".

AMAX

AMAX è lieta di collaborare con Supermicro e NVIDIA per consentire ai clienti di testare un server DGS-428AS basato su NVIDIA A100 e per aiutarli ad accelerare i carichi di lavoro più complessi per analisi, calcolo ad alte prestazioni (HPC), inferenza e formazione" ha dichiarato il Dott. Rene Meyer, VP of Technology di AMAX."Le soluzioni AceleMax GPU di AMAX, basate sulle più recenti GPU NVIDIA A100 Tensor Core, offrono prestazioni senza precedenti e massima scalabilità su tutti i carichi di lavoro accelerati per HPC, analisi dei dati, formazione e inferenza".

