Supermicro presenta el programa NVIDIA GPU Server Test Drive

Los clientes pueden acceder al programa mediante la página de inicio de Supermicro STEP con enlaces a socios participantes donde los clientes pueden iniciar el proceso de registro. Después, los clientes pueden conectarse directamente a las plataformas remotas Supermicro NVIDIA HGX A100 para probar y cualificar sus cargas de trabajo avanzadas.

"La plataforma de supercomputación NVIDIA HGX AI está basada en propósitos para el más alto rendimiento en simulación, análisis de datos y aplicaciones de IA", explicó Paresh Kharya, director sénior de Gestión de producto y Marketing en NVIDIA. "La decisión de Supermicro de construir su programa STEP en la base de la tecnología HGX de NVIDIA dará a los clientes acceso a la plataforma líder que puede abordar los problemas más complejos y transformar la comunidad de investigación global".

Los servidores 2U y 4U de alta densidad de Supermicro incluyen las places base NVIDIA HGX A100 4-GPU y 8-GPU.El factor de forma Advanced I/O Module (AIOM) de Supermicro mejora la comunicación de networking con alta flexibilidad. El AIOM puede combinarse con los últimos dispositivos de almacenamiento y networking PCI-E 4.0 de alta velocidad y baja latencia que soportan NVIDIA GPUDirect ®RDMA y GPUDirect Storage con NVMe over Fabrics (NVMe-oF) en NVIDIA Mellanox® InfiniBand que alimenta el sistema escalable multi-GPU con una corriente continua de flujo de datos sin embotellamientos.

Socios participantes

EMEA:

Boston

"Boston está encantado de ofrecer a nuestros socios y clientes europeos la oportunidad de probar uno de los servidores de más alto rendimiento y primero en comercializarse de Supermicro basado en las GPUs NVIDIA A100™", indicó Manoj Nayee, director gerente, Boston. "El sistema Supermicro AS -2124GQ-NART es un bloque de construcción ideal para requisitos de núcleo IA ofrecidos en el factor de forma 2U compacto que ofrece una configuración impresionantemente densa que respalda cuatro GPUs NVIDIA A100. El equipo de Boston Labs y la Boston Training Academy busca apoyar a los clientes para pruebas, formación e implementación de esta próxima generación de computación acelerada".

Broadberry

"La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un área de importancia estratégica y un impulsor clave de desarrollo económico para Europa, según la Comisión Europea", explicó Colin Broadberry, director general de Broadberry Data Systems. "Por ello el equipo de Broadberry está encantado de colaborar con Supermicro para ofrecer acceso remoto a clientes para los servidores basados en las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) NVIDIA A100, el Broadberry CyberServe A+ Server 2124GQ-NART y el CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU Server".

Norte/Latinoamérica:

Colfax

"Colfax International está encantado de colaborar con Supermicro y NVIDIA en el lanzamiento de este nuevo programa test drive que permite a los usuarios en la industria tener acceso a Supermicro AS -2124GQ-NART, la última y más potente plataforma de servidor 2U GPU destacando la nueva HGX A100 4-GPU de NVIDIA", comentó Gautam Shah, consejero delegado. "Esta solución es capaz de ofrecer nueva velocidad a retos previos, acelerando las caras de trabajo HPC e IA, lo que finalmente permite un plazo más rápido para la solución. Con la experiencia de Colfax en el espacio HPC e IA, podremos ayudar a los usuarios a seleccionar la mejor solución GPU para su organización".

Exxact

"Exxact Corporation está encantada de colaborar con Supermicro para ofrecer acceso remoto a un eficaz sistema TensorEX TS4-195183185 conteniendo 8x GPUs A100 40GB SXM4 con GPU 600GB/s para capacidades de ancho de banda de GPU, que ofrecerán una oportunidad excelente para acelerar el códifo en una amplia variedad de aplicaciones y códigos", dijo Andrew Nelson, vicepresidente de Tecnología.

Microway

"El equipo de expertos de Microway recomienda las soluciones más flexibles y rentables para despliegues llave en mano. Nuestra capacidad para ofrecer rápidamente estos últimos sistemas HPC e IA es gracias a nuestra estrecha colaboración con Supermicro", afirmó Eliot Eshelman, vicepresidente de Cuentas Estratégicas en Microway. "Estamos orgullosos de ofrecer la primera solución HGX A100 8-GPU al mercado, Supermicro AS -4124GO-NART, como nuestra Navion 4U GPU con NVLink Server, y animar a clientes potenciales a probara antes de que compren [microway.com] con nuestros nuevos recursos de pruebas remotas".

Thinkmate

"Muchas personas se sienten familiarizadas con la capacidad de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) NVIDIA® A100 para acelerar las cargas de trabajo de inteligencia artificial (IA), pero algunos nunca han visto lo bien que trabajan con unidades de procesamiento central (CPU) basadas en AMD", expresó Brian Corn, vicepresidente de productos para Thinkmate. "Gracias a nuestra colaboración con Supermicro, Thinkmate es capaz de dar a los clientes la oportunidad de probar los servidores AMD y NVIDIA de Supermicro -Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV y GPX QN6-42E2-8NV– y experimentar la capacidad de esta combinación por sí mismos".

AMAX

AMAX está encantado de colaborar con Supermicro y NVIDIA para permitir a los clientes probar un servidor basado en NVIDIA A100, DGS-428AS, y ayudarles a acelerar el análisis más demandado, computación de alto rendimiento (HPC), inferencia, y cargas de trabajo de formación", indicó el doctor Rene Meyer, vicepresidente de Tecnología en AMAX. "Las soluciones AceleMax GPU de AMAX, impulsadas por las últimas NVIDIA A100 Tensor Core GPUs, ofrecen un rendimiento sin precedentes y escalabilidad masiva en todas las cargas de trabajo aceleradas para HPC, análisis de datos, formación e inferencia".

